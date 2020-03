NBA Draft 2020: Minnesota-Big Man Daniel Oturu meldet sich an

Daniel Oturu von der Minnesota Universität wird sich zum 2020er NBA Draft anmelden. Dies gab der Big Man am Montag via Instagram bekannt.

Oturu kündigte in seinem Brief an die Fans an, dass er einen Agenten engagieren wird. Dieser wird ihn durch den Pre-Draft-Prozess begleiten, auch wenn bisher noch nicht klar ist, wie und wann der Draft aufgrund des Coronavirus stattfinden wird.

Oturu legte in der NCAA-Saison 20 Punkte, 11 Rebounds und 2,6 Blocks im Schnitt für die Golden Gophers auf. In der Big 10 Conference wurde er ins All-Defensive Team sowie das All-Big 10 Second Team gewählt.

Damit führte er die Conference sowohl bei den Rebounds als auch Blocks an und legte dabei 56 Prozent aus dem Feld auf. Experten geben ihm eine recht gute Chance, in der ersten Runde gedraftet zu werden. ESPN führt Oturu derzeit an Platz 36 bei den 100 besten Prospects außerhalb der NBA.