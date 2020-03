NBA News: Charles Oakley und Knicks-Besitzer James Dolan müssen wegen Rechtsstreit an Mediation teilnehmen

Der Rechtsstreit zwischen Charles Oakley und James Dolan, dem Besitzer der New York Knicks, geht in die nächste Runde. Am 31. März ist zwischen beiden eine Mediation angesetzt worden.

Dies vermeldete Anwalt Daniel Wallach am Sonntag via Twitter. Demnach soll die Mediation aufgrund des Coronavirus telefonisch stattfinden und sowohl Oakley als auch Dolan sind vom Gericht dazu verpflichtet worden, an der Konferenz teilzunehmen.

Oakley hatte eine Zivilklage gegen Dolan eingereicht, nachdem er im Februar 2017 verhaftet und vom Sicherheitspersonal aus dem New Yorker Madison Square Garden befördert wurde. Im Anschluss hatte Dolan ihn der Halle verwiesen und spekuliert, dass dieser "ein Problem mit Alkohol" habe.

Oakley, 56, klagte daraufhin aufgrund von Diffamierung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung, allerdings wurde diese Klage vergangenen Monat abgewiesen. Da er gegen dieses Urteil Einspruch einlegte, ist nun die höhere Instanz mit der Beilegung des Streits beauftragt. Zuvor hatten auch schon unter anderem Adam Silver und Michael Jordan versucht, in diesem Thema zu vermitteln.

Oakley spielte insgesamt zehn Jahre für die Knicks (1988 bis 1998) und galt dort als absoluter Publikumsliebling. Nach dem Vorfall 2017 hatten sich viele aktive NBA-Spieler, darunter auch LeBron James, auf die Seite des früheren Enforcers geschlagen.