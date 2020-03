NBA - Lakers treffen zum dritten Mal auf die Clippers: Die letzte Standortbestimmung

Heute Abend um 20.30 Uhr treffen die Los Angeles Lakers zum dritten Mal in dieser Saison auf den großen Rivalen im Westen, die L.A. Clippers. Die ersten beiden Spiele gingen für die Lakers verloren, nun könnte es für LeBron James und Co. die letzte Möglichkeit sein, um vor den Playoffs ein Ausrufezeichen zu setzen. Nur: Die Clippers haben aufgerüstet und sind in Topform. Hier geht es direkt zum kostenlosen SPOX-Livestream.

Das Duell der wohl beiden besten Teams der Western Conference gibt es heute im kostenlosen LIVESTREAM bei SPOX ab 20.30 Uhr.

"Wir wissen, dass sie zuletzt sehr gut gespielt haben", sagte LeBron James nach dem Sieg der Los Angeles Lakers, die eine Durststrecke von sieben Jahren ohne Playoffs offiziell beendete. "Sie sind in Bestbesetzung, wir sind in Bestbesetzung. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und wollen sehen, wie wir gegen sie aussehen."

Es könnte das letzte echte Duell zwischen den beiden Stadtrivalen vor den Playoffs sein. Zwar steht am 8. April noch eine weitere Begegnung der L.A.-Teams auf dem Programm, für die Lakers ist es dann jedoch das dritte Spiel in drei Tagen, da nach der Verschiebung der Partie aufgrund des Tods von Kobe Bryant kein anderer Termin gefunden werden konnte.

Clippers vs. Lakers: So liefen die bisherigen Duelle in dieser Saison

Datum Paarung Ergebnis Topscorer 23.10.2019 Clippers - Lakers 112:102 Kawhi Leonard (30) 26.12.2019 Lakers - Clippers 106:111 Kawhi Leonard (35) 28.1.2020 Lakers - Clippers verlegt -

Clippers gewannen die ersten beiden Spiele gegen die Lakers

Für die Lakers dürfte es deswegen umso wichtiger sein, dass heute Abend ein Erfolgserlebnis herausspringt, schließlich gingen die ersten beiden Vergleiche mit dem neuen ungemütlichen Nachbarn verloren. "Das erste Spiel haben wir aus dem Fenster geworfen", erinnerte sich LeBron an den Saisonauftakt im Oktober.

"Es war das erste Spiel der Saison, wir waren noch nicht eingespielt. Sie hatten mehr Spieler aus dem Vorjahr und wir waren noch in der Findungsphase." Gleichzeitig muss auch erwähnt werden, dass die Clippers damals noch auf Paul George verzichten mussten, umso mehr Last lag auf dem damaligen Topscorer und Finals-MVP Kawhi Leonard.

Der war es auch, der im zweiten Vergleich am Christmas Day wieder nicht zu stoppen war. Nach 35 Punkten zum Auftakt legte die Klaue weitere 30 nach und half fleißig, dass den Clippers ein Comeback-Sieg gelang. "Wir haben da eine großartige erste Halbzeit gespielt und uns dann die Butter vom Brot nehmen lassen", analysierte James.

NBA - Die Kader der Los Angeles Lakers und L.A. Clippers im Vergleich © getty 1/40 Heute Abend treffen die Lakers und Clippers zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander (ab 20.30 Uhr live auf SPOX). Beide Teams rechnen sich Chancen auf den Titel aus, doch wer hat die Nase vorn? SPOX macht den Check! © getty 2/40 Fangen wir mit den Lakers an. Sie thronen im Moment mit einer Bilanz von 48-13 an der Spitze der Western Conference, zuletzt wurden die Milwaukee Bucks überzeugend geschlagen. Zehn der vergangenen elf Spiele wurden gewonnen. © getty 3/40 POINT GUARD: LEBRON JAMES - Steht der King auf dem Feld, sind die Lakers ein Spitzenteam. Ohne ihn agieren sie auf dem Niveau der Suns. LeBron hat alle Fäden in der Hand und führt die Liga erstmals bei den Assists an. © getty 4/40 RAJON RONDO - Mit 34 Jahren etwas in die Jahre gekommen. Der Wurf bleibt ein Problem, Defense spielt der Guard nur selten. An manchen Tagen blitzt das Können des früheren All-Stars aber auf. Kann er in den Playoffs noch einmal zulegen? © getty 5/40 ALEX CARUSO - Der Fanliebling besitzt eine tolle Chemie mit LeBron, weswegen Caruso oft an großen Runs beteiligt ist. Das Shooting kommt und geht, dafür liefert Caruso Hustle und solide Defense. Der Lohn: Minuten in engen Spielen. © getty 6/40 QUINN COOK - Spielte zu Beginn mehr, nun sieht der Ex-Warrior nur noch wenig Minuten. Mit 38 Prozent von der Dreierlinie zählt er zu den besten Dreierschützen im Team, Ballhandling und Defense bleiben aber große Schwächen. © getty 7/40 SHOOTING GUARD: DANNY GREEN - Auch Green ist nicht mehr der Jüngste, dennoch brauchen die Lakers seine 3-and-D-Fähigkeiten. Zuletzt verlor er sogar seinen Job als Closer, auch weil die Konstanz fehlt. Muss dringend eine Schippe drauflegen. © getty 8/40 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE - KCP ist dagegen eine kleine Überraschung. Er hat sich festgespielt und ist womöglich der beste Flügelverteidiger bei den Lakers. Knapp 40 Prozent von der Dreierlinie sind ein netter Zusatz. © getty 9/40 AVERY BRADLEY - Auch Bradley spielt eine solide Saison und entlastet LeBron, indem er oft den besten Guard des Gegners übernimmt. Der Wurf bleibt wacklig, trotzdem ist Bradley solider als vor der Saison gedacht. © getty 10/40 TALEN HORTON-TUCKER - Der Zweitrundenpick der Lakers machte bisher nur zwei Spiele und lief fast ausschließlich in der G-League auf. © getty 11/40 DION WAITERS - Von den Heat getradet, von Memphis entlassen. Bei den Lakers könnte das Enfant terrible seine letzte Chance bekommen. Zur Erinnerung: Die erste Zusammenarbeit mit LeBron lief für Waiters nicht optimal. © getty 12/40 SMALL FORWARD: KYLE KUZMA - Auch Kuzma bleibt auf der Suche. Der fehlende Distanzwurf ist ein Problem, noch ist die Rolle von Kuzma von der Bank kommend etwas schwammig. © getty 13/40 JARED DUDLEY - Die Rolle des Veterans ist dagegen klar. Dudley sieht wenig Spielzeit, ist aber bereit, wenn Not am Mann ist. Dudley kennt alle Tricks, kann immer mal einen Dreier treffen. In den Playoffs werden wir ihn aber wohl nicht sehen. © getty 14/40 POWER FORWARD: ANTHONY DAVIS - LeBrons Co-Star spielt eine herausragende Saison und ist Anwärter auf den Award des besten Verteidigers. Sehen wir ihn in den Playoffs vermehrt auf der Fünf? © getty 15/40 MARKIEFF MORRIS - Möglich ist das, nicht zuletzt durch die Morris-Verpflichtung. Der kam via Buyout aus Detroit und verstärkt die Rotation auf den großen Positionen. © getty 16/40 CENTER: JAVALE MCGEE - Auf der Fünf beginnt zumeist aber McGee, auch wenn er nur 17 Minuten pro Spiel sieht. Als Ringbeschützer wertvoll, dazu ist er eine stetige Lob-Gefahr. Aber: Können AD und McGee zusammen in den Playoffs spielen? © getty 17/40 DWIGHT HOWARD - Etwas mehr Minuten sieht Howard, der alle überraschte. Der Center verteidigt, reboundet und räumt am Korb auf. Das sind die Stärken von Howard - und so sollte er auch eingesetzt werden. © getty 18/40 TROY DANIELS - War als Shooter eingeplant, agierte aber defensiv zu schwach, um auf dem Feld zu stehen. Inzwischen haben ihn die Lakers entlassen, in Denver hat er ein neues Zuhause gefunden. © getty 19/40 DEMARCUS COUSINS - Auch Boogie ist nicht mehr Teil des Teams. Vor einigen Wochen hoffte der Center nach seinem Kreuzbandriss auf ein Comeback in der Postseason, Cousins wurde dann aber für Morris entlassen. © getty 20/40 COACH - FRANK VOGEL: Trotz Jason Kidd im Nacken, sitzt Vogel fest im Sattel. Vogel hat den Lakers Defense eingeimpft und scheint auch den Respekt der Stars zu besitzen. Kennt aus seinen Pacers-Zeiten die Herausforderungen der Playoffs. © getty 21/40 Doch nun zu den Clippers. Diese gewannen zuletzt 6 Spiele am Stück, darunter eindrucksvoll in Houston. Der Rückstand auf die Lakers beträgt aber noch 5,5 Spiele. Immerhin: Utah auf Platz vier ist bereits 3,5 Partien hintendran. © getty 22/40 POINT GUARD: PATRICK BEVERLEY - Kein klassischer Spielmacher, dafür aber ein Kettenhund, der auch den Dreier im Arsenal hat. Neigt jedoch dazu, unnötige Fouls zu begehen. Als Leader aber enorm wichtig. © getty 23/40 REGGIE JACKSON - War jahrelang Starter in Detroit, Verletzungen warfen ihn zurück. Kam kürzlich via Buyout und gibt den Clippers weiteren Scoring-Punch. © getty 24/40 LOU WILLIAMS - Der Anführer der Bank bleibt aber Sweet Lou. Das Pick'n'Roll mit Harrell ist weiterhin nicht zu verteidigen, darum sind die beiden meist auch am Ende mit dabei. Ein Problem: LeBron wird Williams jagen. © getty 25/40 SHOOTING GUARD: LANDRY SHAMET - Womöglich der beste Schütze im Team, der aber durch die Morris-Verpflichtung seinen Platz in der Starting Five verloren hat. Defensive Fragezeichen gibt es auch bei ihm. © getty 26/40 RODNEY MCGRUDER - Ganz aus der Rotation ist inzwischen McGruder, der zwar im Gegensatz zu Shamet verteidigt, aber offensiv nur wenig anbieten kann. Ein Stat: McGruder trifft gerade einmal 39 Prozent aus dem Feld. © getty 27/40 TERANCE MANN - Zweitrundenpick Mann ist seit dem All-Star-Break nicht mehr beim Team, dafür darf er sich in der G-League austoben. Dort mit einigen guten Ansätzen. © getty 28/40 SMALL FORWARD: PAUL GEORGE - Nach den vielen kleineren Verletzungen noch immer nicht bei 100 Prozent. Trotzdem stehen bisher 40 Prozent aus der Distanz und gute Defense zu Buche. Bei PG-13 ist dennoch jede Menge Luft nach oben. © getty 29/40 KAWHI LEONARD - Die Klaue sieht seit dem All-Star Game deutlich frischer aus, sein Mitteldistanzwurf bleibt eine Waffe. Hält er diese Form, könnte er ähnlich dominant wie in den vergangenen Playoffs agieren. © getty 30/40 POWER FORWARD: MARCUS MORRIS - Auch die Clippers haben einen Morris, viele sehen Marcus als den besseren an. Er erlaubt es den Clippers, kleiner zu spielen, da er werfen und in der Theorie auch auf der Fünf aushelfen kann. © getty 31/40 JAMYCHAL GREEN - Ähnliche Qualitäten liefert auch Green, der ein solider Backup-Big ist. Defensiv sehr stabil, hin und wieder kann er aus der Ecke einen Dreier einstreuen. © getty 32/40 PATRICK PATTERSON - Durch Morris ist auch Patterson mehr oder weniger aus der Rotation gerutscht. Seine besten Tage scheinen vorbei, vermutlich wird er in den Playoffs kaum spielen. © getty 33/40 CENTER: IVICA ZUBAC - Als Ringbeschützer sehr solide, dazu mit weichem Handgelenk ausgestattet. Gegen die Rockets deutete er an, dass er auch kleinere Spieler verteidigen kann. © getty 34/40 MONTREZL HARRELL - Am Ende dürfte aber wohl eher Harrell den Vorzug bekommen. Gegen Small-Ball ist er trotz defensiver Defizite eine gute Wahl. Zusammen mit Beverley wohl der bissigste Clippers-Spieler. © getty 35/40 JOAKIM NOAH - Und erst gestern legten die Clippers sogar noch einmal nach. Inwieweit Noah allerdings hilft, ist fraglich. Der Franzose ist fast ein Jahr ohne Spielpraxis, in der Zwischenzeit war er auch immer wieder verletzt. © getty 36/40 MFIONDU KABENGELE - Der Neffe von Dikembe Mutombo spielte zuletzt fast ausschließlich in der G-League, daran dürfte sich bis zum Saisonende nichts mehr ändern. © getty 37/40 MOE HARKLESS - Um Morris zu bekommen, tradeten die Clippers Harkless zu den Knicks. Eigentlich ein guter Verteidiger, doch offensiv kam viel zu wenig vom früheren Blazers-Flügelspieler. © getty 38/40 JEROME ROBINSON - Ebenfalls im Deal war Robinson, der sich als Ballhandler nicht durchsetzen konnte. Versucht nun bei den Washington Wizards sein Glück. © getty 39/40 COACH: DOC RIVERS - 2008 gewann er mit den Celtics den Titel, nun bereits in seiner siebten Saison mit den Clippers. Genießt als Coach großes Ansehen, vor allem seine Motivationskünste sind berüchtigt. © getty 40/40 Die Clippers mögen in der Tabelle Rückstand haben, vom Potenzial her sind sie das bessere Team, auch weil die einzelnen Spieler besser zusammenpassen. Die Lakers brauchen Dominanz von LeBron & Davis, um eine Chance zu haben. Auszuschließen ist das nicht.

LeBron James setzt gegen Giannis Antetokounmpo ein Ausrufezeichen

Das soll diesmal nicht passieren, die Lakers kommen dazu ebenfalls mit viel Selbstvertrauen in die ungewohnte Gäste-Kabine des Staples Centers. Mit den Milwaukee Bucks wurde in der Nacht auf Samstag das beste Team der Liga geschlagen. Diese hatten zuvor lediglich Saisonniederlagen gesammelt, konnten in Los Angeles aber nur im ersten Viertel überzeugen, danach übernahm vor allem mal wieder James.

Auffällig war dabei, dass der King das Duell mit Giannis Antetokounmpo in der zweiten Halbzeit annahm, nachdem Anthony Davis bereits drei Fouls kassiert hatte. "Ich wollte diese Aufgabe annehmen und voran gehen", sagte James. "Wenn ich das mache, werden es die anderen auch machen."

Laut stats.nba.com verteidigte James 5:21 Minuten gegen den amtierenden MVP, mehr als doppelt so lange wie jeder andere Lakers-Akteur. Dabei hielt LeBron Giannis bei lediglich 7 Zählern (2/8 FG). Zum Vergleich: Antetokounmpo verteidigte James 2:32 Minuten, der King verbuchte 8 Punkte (3/5 FG).

Los Angeles Lakers sind abhängig von LeBron James

Laut Coach Frank Vogel war es nicht geplant, dass LeBron sich in der Verteidigung so verausgaben solle, die Situation verlangte es jedoch. Im dritten Viertel war LeBron aber nicht nur defensiv omnipräsent, er initiierte auch einen 18:0-Run der Lakers, von welchem sich die Bucks nicht mehr erholten.

Trotzdem war dies womöglich auch ein kleiner Vorgeschmack auf die Playoffs, insbesondere auf die potenziellen Duelle mit den Clippers. In Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope und auch Avery Bradley haben die Lakers einige Optionen, um die Flügelzange der Clippers einzubremsen, doch gerade gegen Kawhi wird es wohl unumgänglich sein, dass auch LeBron defensiv arbeiten muss.

Das ist nicht ideal, schließlich hängt die Offense am Tropf des inzwischen 35-Jährigen. Das ist mit dem puren Auge sichtbar und auch die On/Off-Zahlen unterstreichen dies dick und fett. Mit dem vierfachen MVP haben die Lakers ein Offensiv-Rating von 113,6, ohne ihn stellt das beste Team der Western Conference einen unterdurchschnittlichen Angriff von 105,1 Punkte pro 100 Ballbesitze.

L.A. Clippers rüsten mit Jackson, Morris und Noah auf

Die Clippers sind im Westen das einzige Team, welches die Lakers vor solche Matchup-Probleme stellen kann. Inzwischen scheint die Truppe von Doc Rivers auch langsam ihren Rhythmus gefunden zu haben. Nach sechs Siegen am Stück sind die Clippers im Moment Lakers-Verfolger Nummer eins. Der Vorsprung auf Platz vier beträgt inzwischen 3,5 Spiele, was durchaus wichtig ist. So nämlich kann ein L.A.-Duell vor den Conference Finals vermieden werden.

Blickt man auf die vergangenen sechs Spiele dürfte dies vor allem die Lakers freuen. Die Clippers dominierten ihre Gegner, die keineswegs Laufkundschaft waren. Denver, Houston und Oklahoma City wurden mit durchschnittlich 20 Punkten besiegt, nur die dezimierten Philadelphia 76ers konnten es zumindest bis zum Ende spannend halten.

Die Neuzugänge Reggie Jackson und Marcus Morris haben sich nahtlos in die Mannschaft eingefügt, dazu kommt mit Joakim Noah ein weiterer Big Man, der für zusätzliche Tiefe sorgen soll. Im Prinzip können die Clippers für jeglichen Spielstil des Gegners ein passendes Lineup präsentieren, sei es Small Ball gegen die Rockets oder eben eine große Aufstellung gegen die Lakers.

Die vergangenen sechs Spiele der L.A. Clippers

Datum Gegner Ort Ergebnis Topscorer 25. Februar Memphis Grizzlies H 124:97 Kawhi Leonard (25) 27. Februar Phoenix Suns A 102:92 Kawhi Leonard (24) 29. Februar Denver Nuggets H 132:103 Paul George (24) 1. März Philadelphia 76ers H 136:130 Kawhi Leonard (30) 4. März Oklahoma City Thunder A 109:94 Kawhi Leonard (25) 6. März Houston Rockets A 120:105 Kawhi Leonard (25)

L.A. Clippers: Kein Team ist tiefer

Dies sind Optionen, und doch betonen die Clippers immer wieder, dass sie nur auf sich selbst schauen. "Wir werden immer unser Spiel spielen, damit der Gegner sich nach uns richten muss und wir uns nicht nach ihnen", beteuerte George nach dem Sieg bei den unorthodoxen Rockets.

So vertraute Coach Doc Rivers unter anderem auch auf Ivica Zubac, der den 15 Zentimeter kleineren P.J. Tucker über das halbe Feld jagen musste. "Daran habe ich den kompletten Sommer gearbeitet", sagte der Kroate, der auch an seiner Physis arbeitete, um kleinere Spieler besser zu bestrafen. Gegen Houston gelang dies mit 17 Punkten (6/6 FG) sowie 12 Rebounds.

Und trotzdem dürfte der Center wohl keine Option für die entscheidende Phase in engen Spielen sein, da Rivers eben auch noch Montrezl Harrell oder aber auch Morris in der Hinterhand hat. Es zeigt: Kein Team ist tiefer, kein Team ist flexibler als diese Clippers.

Am Sonntag könnte das nächste Beweisstück folgen - und das, wenn nicht nur die USA, sondern auch das Publikum aus Europa zuschauen kann. Könnte es eine bessere Bestandsaufnahme geben?