Rund um die NBA - Die Trade Deadline 2020 im Liveticker

Rund um die NBA ist zurück! Am Donnerstag um 21 Uhr ist Trade Deadline, deswegen versorgen wir euch bis dahin mit allen News und Gerüchten aus der besten Liga der Welt. Die Memphis Grizzlies suchen weiter einen Trade für Andre Iguodala, mit den Miami Heat soll ein weiterer Interessent in den Poker eingestiegen sein.

Washington Wizards mit Interesse an Tristan Thompson?

16.47 Uhr: Bei der Pleite gegen die New York Knicks lief Thompson übrigens nicht auf, offiziell wegen Knieproblemen. Auftritt Kevin Love, der auch noch auf einen Trade hofft: "Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Mal sehen, welche Dominosteine in den kommenden Tagen fallen werden." Das sollten wir beobachten.

16.40 Uhr: Als möglichen Trade-Partner brachte Windhorst die Cleveland Cavaliers ins Rennen. Die haben Center Tristan Thompson (auslaufender Vertrag, 18,5 Mio.) wohl verfügbar gemacht. Die Wizards könnten das Gehalt mit Ian Mahinmi (auslaufend, 15,5 Mio.) ausgleichen und vielleicht einen Zweitrundenpick mit in den Pot werfen. Ich lehne mich aus dem Fenster, dass es die Wizards auch mit TT nicht in die Postseason schaffen würde.

16.33 Uhr: Eine Sache habe ich euch gestern noch unterschlagen. Brian Windhorst (ESPN) spekulierte gestern im Lowe Post, dass die Washington Wizards (Bilanz: 17-32) womöglich noch einen Run auf die Playoffs starten wollen, Platz acht ist nach der Niederlage gegen Golden State bereits 4,5 Spiele weg.

16.26 Uhr: Laut Woj sehen die Suns in Kennard einen Sixth Man, der Phoenix gute 30 Minuten pro Spiel geben kann. Dass Phoenix dafür einen First Rounder hergeben will, finde ich zu viel. Würde Devin Booker dann doch wieder mehr als Einser agieren, wenn Ricky Rubio pausiert? Kennard leidet im Moment an Kniebeschwerden, über die Saison legt der 23-Jährige 15,8 Punkte bei 40 Prozent von der Dreierlinie auf.

16.20 Uhr: Wir ziehen weiter und zwar nach Phoenix. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN haben sich die Suns bei den Detroit Pistons wegen Luke Kennard erkundigt. Für den Shooting Guard soll die Franchise aus Arizona einen zukünftigen Erstrundenpick sowie die Spielmacher Ellie Okobo und Jevon Carter bieten. Aus Suns-Sicht bin ich kein Fan davon und ich erkläre gleich, warum.

Miami Heat steigen wohl in Iguodala-Poker ein

16.14 Uhr: So berichtete David Aldridge (The Athletic), dass Iguodala die restliche Saison aussetzen will, wenn die Grizzlies ihn nicht traden oder einen Buyout verweigern. Finden die Spieler der Grizzlies natürlich alles überhaupt nicht lustig. Hier gibt es alles zur unsäglichen Iggy-Saga zusammengefasst.

16.08 Uhr: Von einem Deal sollen beide Parteien aber noch weit entfernt sein. Es spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Können sich Memphis und Miami auf ein Paket einigen? Bietet noch ein anderes Team etwas Besseres? Und das Entscheidende: Will Iggy überhaupt an den South Beach? Die Familie des Forwards lebt weiterhin in der Bay Area, auch deswegen verweigert sich Iguodala für Memphis zu spielen.

16.02 Uhr: Thema eins auf der Agenda ist die Situation von Andre Iguodala. Der will partout nicht für die Memphis Grizzlies spielen, entsprechend sucht die Franchise einen Trade. Die L.A.-Teams, Houston oder auch Dallas werden immer wieder genannt, nun berichtet Shams Charania (The Athletic), dass auch die Miami Heat ins Rennen um den Veteranen eingestiegen sind.

16.00 Uhr: Da wären wir wieder. Nach meinen Berechnungen (ohne Gewähr) sind es noch 53 Stunden, bis das Fenster für mögliche Trades schließt. Verlieren wir gar nicht viel Zeit, here we go.

Wann ist die Trade Deadline 2020?

Noch bis zum kommenden Donnerstag haben die NBA-Teams Zeit, ihr Team durch Trades zu verbessern oder den Weg in Richtung Rebuild einzuschlagen.