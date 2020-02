NBA: Memphis Grizzlies müssen mindestens zwei Wochen auf Jaren Jackson Jr. verzichten

Die Memphis Grizzlies müssen mindestens zwei Wochen auf Jaren Jackson Jr. verzichten. Wie das Team in einem Statement bekanntgab, hat sich der Big Man das Knie verdreht.

Jackson verletzte sich in der Nacht auf Samstag bei der Niederlage bei den Los Angeles Lakers (105:117) gegen Ende des zweiten Viertels am Knie, als er nach einem versuchten Block unglücklich landete. In der zweiten Halbzeit spielte der Youngster dann nicht mehr mit.

Jackson ist nach Rookie Ja Morant der zweitbeste Scorer der Grizzlies und legt pro Partie 16,9 Punkte auf, dazu blockt er auch noch 1,6 Würfe.

Das Team wird JJJ in zwei Wochen erneut untersuchen, dann dürfte Klarheit herrschen, wie lange der Zweitjahresprofi wirklich ausfallen wird.

Die Grizzlies belegen im Moment mit einer Bilanz von 28-28 den letzten Playoff-Platz in der Western Conference, haben aber auch noch das schwerste Restprogramm aller Teams. Der Vorsprung auf Portland und San Antonio beträgt noch 3,5 Spiele, auf New Orleans sogar 4 Partien.