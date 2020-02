NBA: Los Angeles Lakers wollen wohl J.R. Smith eine Chance geben

Die Los Angeles Lakers gingen zur Trade Deadline leer aus und machten letztlich keinen Move. Dafür besitzen die Kalifornier nun gute Chancen Point Guard Darren Collison aus dem Ruhestand zu holen. Auch J.R. Smith soll womöglich eine Chance bekommen.

Das berichtet Marc Stein von den New York Times. Demnach wollen die Lakers dem Shooting Guard eine Chance geben und ihn zum Workout einbestellen. Smith hat zuletzt Ende 2018 auf dem Feld gestanden, damals noch in Diensten der Cleveland Cavaliers.

Diese entließen den 34-Jährigen dann im Sommer 2019 endgültig, seither ist das Enfant terrible auf der Suche nach einem neuen Team. Schon vor einem Monat hatte es Gerüchte gegeben, dass die Lakers Smith zu einem Workout einladen würden, nun soll es also tatsächlich geschehen.

"Es gibt keine Garantie für Smith", erklärte eine anonyme Quelle. "Die Lakers wollen erstmal sehen, was er kann und ob er ins Team passt. Danach werden sie weiterschauen."

NBA - Alle Deals und Trades vom Deadline Day © getty 1/29 Schluss und Aus. Die Trade Deadline ist Geschichte und zahlreiche Spieler müssen nun umziehen. Es trifft gleich mehrere frühere All-Stars, dazu verbesseren die L.A. Clippers und die Miami Heat ihre Kader und greifen nach dem Titel. © getty 2/29 Eröffnet wurde die Trade-Deadline durch den Trade von Andre Iguodala nach Miami. Der 36-jährige Forward absolvierte zuvor kein einziges Spiel für die Memphis Grizzlies. Iggy winkt am South Beach auch eine lukrative Verlängerung. © getty 3/29 Zunächst sickerte durch, dass die Heat lediglich Justise Winslow nach Memphis zurückschicken würde. Der Forward kämpfte zuletzt mit Verletzungen und kassiert bis 2022 je 13 Millionen pro Jahr. Mit 23 Jahren gilt er weiter als Versprechen für die Zukunft. © getty 4/29 Später wurde bekannt, dass die Heat nicht nur Iguodala aus Memphis holten. Man einigte sich auch, dass 3-and-D-Spieler Jae Crowder nach Florida wechselt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. © getty 5/29 Gleiches gilt für Solomon Hill, der ebenfalls ein guter Verteidiger ist. Der Wurf ist dagegen etwas wacklig. Trotzdem dürfte der Veteran eine gute Ergänzung für Miami sein. © getty 6/29 So wurde Miami auch Dion Waiters los. Der Shooting Guard wurde gleich dreimal suspendiert, nun geht es mit einem Vertrag über 25 Millionen bis 2021 nach Memphis. © getty 7/29 Das schien auch für James Johnson zu gelten, der ebenfalls noch einen Vertrag bis 2021 (je 15,5 Mio.) besitzt. Der 32-Jährige wurde aber wenige Stunden später nach Minnesota getradet. © getty 8/29 Dafür gaben die Wolves Center Gorgui Dieng ab. Der Big Man hat auch noch Vertrag bis 2021 und bekommt dafür noch durchschnittlich 16,7 Mio. pro Jahr. Memphis kann es sich leisten, ihre besten Spieler haben alle noch einen Rookie-Vertrag. © getty 9/29 Der eigentliche Hammer war aber wohl der Trade von D'Angelo Russell nach Minnesota. Dort trifft der einmalige All-Star auf seinen Buddy Karl-Anthony Towns. © getty 10/29 Dafür bekommen die Warriors den früheren Nummer-Eins-Pick Andrew Wiggins. Der Kanadier soll das Loch der Dubs auf dem Flügel stopfen. Sein Vertrag läuft bis 2023, er kassiert im Schnitt 30 Millionen pro Jahr. © getty 11/29 Um die Gehälter passend zu machen bzw. damit die Warriors noch ein bisschen sparen, muss auch Jacob Evans nach Minnesota übersiedeln. © getty 12/29 Dazu geht es auch für Big Man Omari Spellman in den hohen Norden. Golden State bekommt dafür noch einen Erstrundenpick 2021 und einen Zweitrundenpick 2022 von den Wolves. © getty 13/29 Ebenfalls nicht mehr für die Warriors spielt Glenn Robinson III. Der Forward mit auslaufenden Vertrag wurde nach Philadelphia getradet. © getty 14/29 Gleiches gilt für Alec Burks, der nach D-Lo der vielleicht beste Warrior der Saison war. Für das Duo zahlt Philly gleich drei Zweitrundenpicks. © getty 15/29 Dewayne Dedmon wechselte im Sommer von Atlanta nach Sacramento, war dann aber schnell unzufrieden. So geht es für den Center via Trade wieder zurück nach Georgia. © getty 16/29 Die Kings erhalten dafür Power Forward Jabari Parker, zahlen aber auch noch zwei Zweitrundenpicks an die Hawks. © getty 17/29 Dafür bekommen die Kings in Alex Len aus Atlanta aber auch noch einen weiteren Big Man. © getty 18/29 Die Houston Rockets suchten noch einen Big Man, am Ende mussten sie sich mit Bruno Caboclo aus Memphis zufriedengeben. © getty 19/29 Dafür ließen die Rockets Jordan Bell wieder ziehen, den sie erst vor zwei Tagen in einem 4-Team-Trade aus Minnesota erhalten hatten. Die Rockets und Grizzlies tauschen zudem ihre Zweitrundenpicks. © getty 20/29 Die Clippers haben das Wettbieten um Marcus Morris gewonnen. Der Forward, der diese Saison 15 Millionen Dollar kassiert, kommt aus New York in einem 3-Team-Trade. © getty 21/29 Im Gegenzug geben die Clippers den auslaufenden Vertrag von Moe Harkless an die Knicks ab, dazu kommt auch noch der Erstrundenpick der Clippers. © getty 22/29 Beteiligt sind auch noch die Washington Wizards. Die bekommen von den Clippers den jungen Guard Jerome Robinson. © getty 23/29 Washington gibt dafür noch Point Guard Isaiah Thomas an die Clippers ab. Den früheren MVP-Kandidaten aus alten Celtics-Zeiten werden die Kalifornier aber umgehend entlassen. © getty 24/29 Die größte Überraschung dürfte der Trade von Andre Drummond gewesen sein. Die Pistons verscherbelten den besten Rebounder der Liga nach Cleveland und zwar für ... © getty 25/29 ... den auslaufenden Vertrag von John Henson, der in Cleveland ständig verletzt war ... © getty 26/29 ... den ebenfalls verletzten Brandon Knight (auslaufender Vertrag) und einen Zweitrundenpick. © getty 27/29 Washington machte noch einen weiteren kleinen Deal. Jordan McRae, der sich während der Wizards-Verletzungsmiserien den Vordergrund spielte, geht nach Denver. © getty 28/29 Dafür geben die Nuggets Point Guard Shabazz Napier ab, den Denver im 4-Team-Trade aus Minnesota erhalten hatte. © getty 29/29 Durch die Trades für Robinson und Burks mussten die Sixers Platz im Kader schaffen, deswegen tradeten sie James Ennis für einen Zweirundenpick nach Orlando. Zudem wurde Trey Burke entlassen.

Smith könnte bei den Lakers erneut auf LeBron James treffen, mit welchem Smith mehrere Jahre in Cleveland spielte und 2016 eine Meisterschaft gewann. Den Lakers könnte Smith in der Theorie mehr Shooting geben, über seine Karriere traf der Guard über 37 Prozent seiner Dreier.

Allerdings haben die Lakers mit Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Troy Daniels und Quinn Cook bereits jede Menge Guards, die nur Reservisten sind. Mit Darren Collison könnte sogar ein weiterer Aufbauspieler hinzukommen.

Los Angeles Lakers wohl Favorit auf Darren Collison

Vor einem guten Monat hatte Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, dass Collison ein NBA-Comeback starten wolle, nachdem er im Sommer 2019 aus religiösen Gründen mit 30 Jahren seine Karriere für beendet erklärt hatte.

"Während ich Basketball immer noch liebe, weiß ich, dass es etwas Wichtigeres gibt, und zwar meine Familie und meinen Glauben", sagte Collison über seinen Rücktritt gegenüber Marc J. Spears von The Undefeated. "Ich bin ein Zeuge Jehovas und mein Glaube bedeutet mir alles. Ich erfahre so viel Freude dadurch, freiwillig anderen zu helfen und an einem weltweiten Wirken teilzuhaben. Die Freude, die ich dadurch erfahre, ist unvergleichlich."

Vergangene Saison hatte er für die Indiana Pacers 11 Punkte und 6 Assists im Schnitt aufgelegt.