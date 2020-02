NBA - Los Angeles Lakers, News und Gerüchte: Dion Waiters wohl im Visier der Lakers - kehrt Cousins zurück?

Die Los Angeles Lakers sind weiterhin an einer Verpflichtung von Dion Waiters interessiert, offenbar gab es bereits ein Treffen zwischen der Traditionsfranchise aus Hollywood und dem Guard. Derweil könnte der vor kurzem entlassene DeMarcus Cousins angeblich im Sommer erneut bei den Lakers unterschreiben.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Los Angeles Lakers

Dion Waiters wohl im Visier der Lakers

Bereits vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Los Angeles Lakers ein Auge auf Dion Waiters geworfen haben. Der Shooting Guard wurde nach seinem Trade von den Miami Heat zu den Memphis Grizzlies von seinem neuen Team entlassen und ist nun Free Agent.

Wie Brian Windhorst (ESPN) im Hoop Collective Podcast berichtet, gab es in der vergangenen Woche bereits ein Treffen zwischen Waiters und den Lakers. Der normalerweise gut vernetzte NBA-Insider geht davon aus, dass der 28-Jährige ein Workout bei den Lakers absolvieren wird. Offenbar will das Team testen, in welcher körperlichen Verfassung sich Waiters befindet, bevor sie ihn möglicherweise unter Vertrag nehmen.

Die Lakers sind dem Bericht zufolge weiterhin auf der Suche nach einem weiteren Scorer für den Perimeter. Waiters kommt in seiner achtjährigen Karriere in der NBA im Schnitt auf 13,2 Punkte und 2,8 Assists. In der aktuellen Saison absolvierte er allerdings nur drei Spiele für die Heat, unter anderem auch aufgrund von mehreren Suspendierungen von Seiten des Teams.

Cousins-Rückkehr zu den Lakers im Sommer?

Zwischen den Lakers und DeMarcus Cousins gibt es offenbar "beidseitiges Interesse", dass der Center in der Offseason einen neuen Vertrag in der Stadt der Engel unterschreiben könnte. Das berichtet Joe Vardon von The Athletic.

Der 29-Jährige wurde am Sonntag von den Lakers entlassen, da die Lakers einen Kaderplatz für die Verpflichtung von Markieff Morris freiräumen mussten. Cousins erholt sich derzeit von einem Kreuzbandriss aus dem Sommer 2019, seine Reha möchte er offenbar in L.A. in den Trainingseinrichtungen der Lakers fortsetzen.

NBA-Gerüchte: Kein Buyout für Derrick Rose

Kurz vor der Trade Deadline wurde den Lakers Interesse an Derrick Rose von den Detroit Pistons nachgesagt. Die Pistons wollten ihren Point Guard jedoch nicht abgeben und auch ein Buyout des 31- Jährigen ist laut Brian Windhorst (ESPN) keine Option.

Die Pistons sehen Rose demnach als wertvollen Spieler für die kommende Saison an. Der MVP von 2011 steht 2020/21 mit einem Gehalt von 7,7 Millionen Dollar unter Vertrag, bevor er nach der Spielzeit Free Agent wird. In der aktuellen Saison legt er 18 Punkte und 5,7 Assists pro Spiel auf.

NBA - Die Gedenkfeier für Kobe und Gianna Bryant in Bildern: "Babe, pass auf Gigi auf" © imago images 1/15 Kobe und Gianna Bryant ist noch einmal in aller Öffentlichkeit gefeiert und gedacht worden. Auf der Gedenkfeier im Staples Center fand sich die NBA- und L.A.-Prominenz. Die Bilder einer bewegenden Trauerfeier. © getty 2/15 Die Veranstaltung im Staples Center in Los Angeles stand ganz unter dem Motto: "A Celebration of Life". © getty 3/15 Lange vor Beginn der Veranstaltung tummelten sich erste Lakers-Fans vor der Arena, um noch einmal einem der größten Basketballer aller Zeiten zu gedenken. © getty 4/15 Schon auf dem Weg dorthin war die Stadt feierlich geschmückt und gefüllt mit Menschen mit Lakers-Trikots mit der Nummer 24 oder der Nummer 8. © getty 5/15 Eine Stadt trauert um einen ihrer Helden und zeigt das sehr deutlich. Sogar wertvolle Luxusautos werden dem Anlass gebührend umgestaltet - in Lakers-Farben und mit dem Konterfei von Gianna und Kobe. © getty 6/15 Im Staples Center beginnt die Trauerfeier - und rund 20.000 Menschen nehmen teil. Sie sind gekommen, um das Leben von Kobe zu feiern und der Absturzopfer zu gedenken. © getty 7/15 33.643 Rosen umrandeten die Bühne, auf der der beliebte Comedian durch die rund zweieinhalbstündige Feier führt. Keine zufällig ausgewählte Zahl, denn exakt so viele Punkte hatte die Black Mamba in ihrer NBA-Karriere erzielt. © getty 8/15 Die US-Sängerin Beyonce gab mit zwei Songs den Startschuss für das Memorial. © getty 9/15 Ihr folgten später noch Christina Aguilera und Alicia Keys. © getty 10/15 Der bewegendste Teil der Zeremonie war jedoch ohne Zweifel die Rede von Bryants Witwe Vanessa. "Kobe war der MVP unter den Vätern", erklärte Vanessa Bryant in ihrer Rede, während der die 37-Jährige immer wieder mit den Tränen kämpfte. © getty 11/15 "Es ist ein Verlust, den ich immer noch nicht verstehe. Babe, pass auf Gigi auf! Ruht in Frieden und habt Spaß im Himmel." - Worte, die unter die Haut gingen. Am Ende der Rede erhob sich das Staples Center und applaudierte. © getty 12/15 Ebenfalls sehr bewegend waren die Worte von Michael Jordan. Bryant sei "wie ein kleiner Bruder" für ihn gewesen, sagte er mit tränenüberströmtem Gesicht. "Bryant war ein Teil von mir. Als er starb, ist auch ein Teil von mir gestorben." © getty 13/15 Auch Bryants langangjähriger Mitspieler Shaquille O'Neal würdigte seinen kongenialen Partner und verglich das "komplexe Verhältnis" der beiden Lakers-Stars mit dem von John Lennon und Paul McCartney. © getty 14/15 Dem Festakt wohnten unter anderem noch die NBA-Legenden Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar und Bill Russell bei. Die Teilnehmer an der Gedenkfeier erhielten ein 24-seitiges Programmheft mit Bildern von Bryant und seiner Familie sowie eine Anstecknadel. © getty 15/15 Kostenlos war die Veranstaltung jedoch nicht: Die Karten kosteten regulär bis zu 224 Dollar.

L.A. Lakers nehmen Abschied von Kobe und Gianna Bryant

Am Montag fand im Staples Center, der Heimstätte der Los Angeles Lakers, eine emotionale Gedenkfeier statt, auf der die Lakers und die gesamte Basketball-Welt Abschied von Kobe Bryant, seiner 13-jährigen Tochter Gianna und den sieben weiteren Opfern des tragischen Helikopterabsturzes vom 26. Januar genommen haben.

"Kobe war der MVP unter den Vätern", erklärte Vanessa Bryant, die Ehefrau von Kobe und Mutter von Gianna, in einer rund 20-minütigen Rede. Auch Größen der NBA wie Michael Jordan oder Shaquille O'Neal richteten emotionale Worte an die Verstorbenen.