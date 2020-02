L.A. Lakers: Dwight Howard spricht nach Tod von Kobe Bryant: "Wollte ihm sagen, wie sehr ich ihn schätze"

Dwight Howard von den Los Angeles Lakers hat sich erstmals zum Tod von Kobe Bryant geäußert und erklärt, dass die Lakers-Legende ihm beim Dunk Contest helfen wollte. Außerdem bereue er es, Bryant nicht seine Wertschätzung mitgeteilt zu haben.

"Er wollte für mich etwas im Dunk Contest tun, was ziemlich herzzerreißend ist", sagte der Dunk Contest Champion von 2008 im Anschluss an den klaren Sieg über die Spurs (129:102), der in diesem Jahr erstmals wieder am Dunk Contest teilnehmen wird. "Es beschäftigt mich jeden Tag. Ich kann es nicht glauben. Ich bin immer noch geschockt. Es tut weh."

Besonders würde es ihn beschäftigen, dass die Leute denken, er und Kobe würden sich hassen und dass er nicht die Chance hatte, ihm seine Anerkennung zu zollen: "Es gab Zeiten, da haben wir uns einfach nicht verstanden und ich habe nicht die Chance bekommen, ihm zu sagen, wie sehr ich unsere gemeinsame Zeit geschätzt habe und wie dankbar ich bin, wieder in L.A. zu sein."

2012 schnappten sich die Lakers Howard in seiner Blütezeit via Vier-Team-Trade von den Orlando Magic. Gemeinsam mit dem ebenfalls geholten Steve Nash wollte man eine neue Dynastie in der Stadt der Engel einläuten. Allerdings kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Bryant und Howard, sodass dieser am Ende der Spielzeit einen neuen Maximalvertrag ausschlug und sich den Houston Rockets anschloss.

NBA - Die besten und schlechtesten Scorer nach Playtype: Iso-King Harden und Transition-Flop Doncic © getty 1/37 Jeder NBA-Spieler hat seinen bevorzugten Spielzug. Doch wer nutzt die verschiedenen Plays am effektivsten? Wir präsentieren die Tops&Flops mit Zahlen von nba.com/stats. © getty 2/37 ISOLATIONS, Top: Platz 2: DAMIAN LILLARD - 1,1 Punkte pro Possession (bei 4,9 Possessions pro Spiel). Alle Spieler mit mindestens 2 Possessions (Ballbesitzen) pro Spiel wurden berücksichtigt. © getty 3/37 Platz 2: DEMAR DEROZAN - 1,1 Punkte pro Possession (bei 2,8 Possessions pro Spiel). © getty 4/37 Platz 1: JAMES HARDEN - 1,12 PPP (bei 14,4 Possessions pro Spiel). © getty 5/37 Flop: Platz 3: JULIUS RANDLE - 0,77 PPP (bei 3,4 Possessions pro Spiel). © getty 6/37 Platz 2: PAUL GEORGE - 0,61 PPP (bei 2,3 Possessions pro Spiel). © getty 7/37 Platz 1: CARIS LEVERT - 0,55 PPP (bei 2,3 Possessions pro Spiel). © getty 8/37 TRANSITION, Top: Platz 3: NORMAN POWELL - 1,24 PPP (bei 4,2 Possessions pro Spiel). Alle Spieler mit mindestens 3 Possessions pro Spiel wurden berücksichtigt. © getty 9/37 Platz 2: DEVIN BOOKER - 1,25 PPP (bei 4,8 Possessions pro Spiel). © getty 10/37 Platz 1: DAVIS BERTANS - 1,36 PPP (bei 3,0 Possessions pro Spiel). © getty 11/37 Platz 3: KYLE LOWRY - 0,95 PPP (bei 5,3 Possessions pro Spiel). © getty 12/37 Flop: Platz 2: WILL BARTON - 0,94 PPP (bei 3,3 Possessions pro Spiel). © getty 13/37 Platz 1: LUKA DONCIC - 0,91 PPP (bei 3,2 Possessions pro Spiel). © getty 14/37 PICK & ROLL BALL HANDLER, Top: Platz 3: CHRIS PAUL - 1,08 PPP (bei 7,7 Possessions). Alle Spieler mit mindestens 5 Possessions pro Spiel wurden berücksichtigt. © getty 15/37 Platz 2: KEMBA WALKER - 1,11 PPP (bei 10,2 Possessions pro Spiel). © getty 16/37 Platz 1: DAMIAN LILLARD - 1,15 PPP (bei 13,5 Possessions pro Spiel). © getty 17/37 Flop: Platz 3: RICKY RUBIO - 0,72 PPP (bei 6,0 Possessions pro Spiel). © getty 18/37 Platz 2: ELFRID PAYTON - 0,71 PPP (bei 5,6 Possessions pro Spiel). © getty 19/37 Platz 1: CARIS LEVERT - 0,68 PPP (bei 7,0 Possessions pro Spiel). © getty 20/37 PICK & ROLL ROLL MAN, Top: Platz 3: MAXI KLEBER - 1,42 PPP (bei 2,2 Possessions pro Spiel). Alle Spieler mit mindestens 2 Possessions pro Spiel wurden berücksichtigt. © getty 21/37 Platz 2: BRANDON CLARKE - 1,48 PPP (bei 2,4 Possessions pro Spiel). © getty 22/37 Platz 1: MITCHELL ROBINSON - 1,64 PPP (bei 2,0 Possessions pro Spiel). © getty 23/37 Flop, Platz 3: DEWAYNE DEDMON - 0,89 PPP (bei 2,0 Possessions pro Spiel). © getty 24/37 Platz 2: TRISTAN THOMPSON - 0,87 PPP (bei 2,8 Possessions pro Spiel). © getty 25/37 Platz 1: JOEL EMBIID - 0,75 PPP (bei 2,4 Possessions pro Spiel). © getty 26/37 POST UP, Top: Platz 2: DEMAR DEROZAN - 1,08 PPP (bei 2,2 Possessions pro Spiel). Alle Spieler mit mindestens 2 Possessions pro Spiel wurden berücksichtigt. © getty 27/37 Platz 2: DANILO GALLINARI - 1,08 PPP (bei 2,3 Possessions pro Spiel). © getty 28/37 Platz 1: JOEL EMBIID - 1,14 PPP (bei 7,8 Possessions pro Spiel). © getty 29/37 Flop, Platz 3: NIKOLA VUCEVIC - 0,69 PPP (bei 3,9 Possessions pro Spiel). © getty 30/37 Platz 2: KRISTAPS PORZINGIS - 0,67 PPP (bei 2,5 Possessions pro Spiel). © getty 31/37 Platz 1: MARVIN BAGLEY III - 0,59 PPP (bei 2,1 Possessions pro Spiel). © getty 32/37 SPOT UP, Top: Platz 2: ISAIAH THOMAS - 1,29 PPP (bei 3,5 Possessions pro Spiel). Alle Spieler mit mindestens 3 Possessions pro Spiel wurden berücksichtigt. © getty 33/37 Platz 2: TIM HARDAWAY JR. - 1,29 PPP (bei 4,0 Possessions pro Spiel). © getty 34/37 Platz 1: KARL-ANTHONY TOWNS - 1,31 PPP (bei 4,1 Possessions pro Spiel). © getty 35/37 Flop, Platz 3: JULIUS RANDLE - 0,76 PPP (bei 4,4 Possessions pro Spiel). © getty 36/37 Platz 2: JABARI PARKER - 0,75 PPP (bei 3,7 Possessions pro Spiel). © getty 37/37 Platz 1: VINCE CARTER - 0,73 PPP (bei 3,0 Possessions pro Spiel).

Zu Beginn der Saison 2019-20 kehrte Superman nach L.A. zurück, um seine auf Abwege gekommene Karriere wieder anzukurbeln - mit Erfolg. In dieser Spielzeit legt der Center von der Bank kommend 7,4 Punkte, 7,7 Boards und 1,4 Blocks in 19,9 Minuten auf und ist ein wichtiger Teil der Rotation der Lakers.