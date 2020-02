NBA: Blazers-Star Damian Lillard fällt mit Leistenverletzung weiter aus

Die Portland Trail Blazers müssen auch in den nächsten drei oder vier Spielen ohne Damian Lillard auskommen. Der Point Guard hat seine Leistenzerrung noch nicht auskuriert.

Damian Lillard verletzte sich am 12. Februar gegen Memphis Grizzlies und konnte dadurch auch nicht aktiv am All-Star-Wochenende in Chicago teilnehmen.

Lillard fehlte auch am Donnerstag im Training und sagte den Reportern, dass es wohl noch 3-4 Spiele dauern werde, bis er wieder einsatzfähig ist. Portland startet mit drei Heimspielen ins letzte Drittel der Regular Season. Aktuell liegen die Blazers vier Siege hinter dem letzten Playoff-Platz im Westen.

Da wiegt der Ausfall von Franchise-Spieler Lillard doppelt schwer. Der Point Guard kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 29,4 Punkte und 7,9 Assists.