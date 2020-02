NBA - Los Angeles Lakers wollen Revanche gegen Boston Celtics für die "schlimmste Niederlage der Saison"

Die Los Angeles Lakers treffen heute Abend auf die Boston Celtics (ab 21.30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPOX). Das erste Aufeinandertreffen der Saison entschieden die Kelten deutlich für sich, nun sinnen LeBron James und Co. auf Rache. Dabei helfen soll eine der besten Defenses der Liga um Eckpfeiler Anthony Davis.

Den 20. Januar 2020 werden die Lakers wohl so schnell nicht aus dem Gedächtnis streichen können. Zu Gast im TD Garden zu Boston hagelte es für die in dieser Spielzeit erfolgsverwöhnte Star-Truppe um LeBron James und Anthony Davis die bisher deftigste Klatsche der Saison. Mit 139:107 schossen die Celtics den Rivalen von der Westküste aus der Halle.

"Das war die schlimmste Niederlage der Saison für uns. Wir haben bei Weitem nicht unser bestes Spiel gezeigt, natürlich erinnern wir uns daran", erklärte Davis kurz vor dem Traditionsduell am Sonntagabend. "Wir haben das Gefühl, dass wir ihnen etwas schuldig sind, das wird ein lustiges Spiel."

Die Klatsche im ersten von zwei Duellen zwischen den Lakers und Celtics in dieser Saison hat ganz offensichtlich an der Ehre gekratzt. Davis und Co. wollen Revanche in einer der größten Rivalitäten in der langen Historie der Association. Beide Teams gehören zu den am meisten dekorierten Franchises der NBA, 17-mal holte sich Boston den Titel, die Lakers nennen 16 Championships ihr Eigen.

Zwölfmal trafen die beiden Teams in den Finals direkt aufeinander, in der jüngeren Vergangenheit waren jedoch sowohl die Lakers als auch die Celtics mit mehr beziehungsweise weniger langwierigen Rebuilds beschäftigt. Nun sind beide aber wieder im Kreis der Titelanwärter vertreten. Am Sonntag hat der Erstplatzierte der Western Conference den Dritten aus dem Osten zu Gast.

Anthony Davis: Der Anker einer Top-5-Defense

"Sie denken bestimmt: 'Wir haben die mit 40 geschlagen' oder sowas. Sie denken daran und natürlich denken auch wir darüber nach", sagte AD, der das Debakel aus dem Januar nicht auf sich sitzen lassen will. "Also werden wir ein wenig anders auftreten."

Vor allem werden die Lakers wohl nicht noch einmal 139 Punkte zulassen. Im ersten Duell trafen die Celtics 55,9 Prozent aus dem Feld, hämmerten 16 Dreier durch die Reuse und erzielten 62 Punkte in der Zone. LeBron und AD waren in diesem Spiel keine Faktoren, nun wird Letzterer der Partie aber vor allem defensiv seinen Stempel aufdrücken wollen.

So wie er es schon so oft in dieser Saison getan hat, zum Beispiel zuletzt gegen die Memphis Grizzlies. Insbesondere im zweiten Viertel zeigte sich die defensive Dominanz der Braue, nachdem Davis große Teile des ersten Abschnitts noch mit Wadenproblemen angeschlagen in der Kabine verbracht hatte.

Als er auf das Parkett zurückkehrte, räumte er am defensiven Brett ordentlich auf. Mit einem beeindruckenden Doppel-Block gegen Jaren Jackson Jr. ebnete er den Weg für insgesamt 7 Rejections, die er den Abend über sammelte. Zeitweise verteidigte Davis gegnerische Big Men wie Jonas Valanciunas, dann stand er selbst gegen Ja Morant seinen Mann.

LeBron James lobt Anthony Davis: "Er macht einfach alles"

"Er macht einfach alles", lobte Teamkollege LeBron nach dem 117:105-Erfolg gegen die Grizzlies. "Er ist in der Lage, den Ring zu beschützen, er kann im Post verteidigen, er kann auf Guards switchen. Er blockt Würfe, holt sich Steals. Er macht defensiv alles für uns, es gibt nicht nur eine Sache, die er gut macht. Deshalb ist er der Defensive Player of the Year."

In dieser Diskussion wird auch Rudy Gobert von den Utah Jazz ein Wörtchen mitreden wollen, nach etwa zwei Dritteln der Saison scheint alles auf einen Zweikampf dieser beiden Big Men um den DPOY-Award hinauszulaufen. Wer für LeBron und auch Lakers-Coach Frank Vogel der Favorit ist, überrascht nicht.

"Er beeinflusst das Spiel auf so viele Arten", beschrieb Vogel nach dem Grizzlies-Spiel die Vorzüge eines Anthony Davis. "Er ist der beste Verteidiger der Liga, das ist der einfachste Weg, es auszudrücken."

Lakers vs. Celtics: Duell der Spitzenteams

Mit AD als Anker stellen die Lakers die fünftbeste Defense der kompletten Association laut Defensiv-Rating (106,2 gegnerische Punkte pro 100 Possessions). Das reicht Davis aber noch nicht: "Wir werden weiterhin besser werden und ich werde besser werden, um uns als Nr.1-Defense in der Liga zu positionieren."

Den Spitzenrang haben derzeit die Milwaukee Bucks um MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo mit einem Defensiv-Rating von 101,6 inne. Die Celtics stellen im Übrigen die drittbeste Defense (105,8), gleichzeitig haben Boston und L.A. vor dem direkten Aufeinandertreffen auch Top-5-Offenses im Gepäck (LAL: 113,4, Platz 4; BOS: 112,6, Platz 5).

Das verspricht eine hochklassige Partie und gleichzeitig eine gute Gelegenheit für Davis, im prestigeträchtigen Duell mit dem alten Rivalen ein weiteres Ausrufezeichen im Rennen um die Auszeichnung als bester Verteidiger zu setzen.

NBA - Boston Celtics im Kader-Check: Flügel-Power für die Überraschung © getty 1/34 Die Boston Celtics treffen heute um 21.30 Uhr (live auf SPOX) auf die Los Angeles Lakers. Das Hinspiel gewannen die Celtics klar, auch heute? Vor dem Spiel machen wir den Kader-Check und schauen, ob Boston ins Titelrennen eingreifen kann. © getty 2/34 Zuvor aber noch ein Blick auf die Tabelle. Boston hat bereits 3,5 Spiele Vorsprung auf Platz vier, aktuell würde man in Runde eins auf die Pacers treffen. Noch wichtiger: Mit Platz drei umgeht man die Bucks bis in die Conference Finals. © getty 3/34 POINT GUARD: Kemba Walker - Stats 2019/20: 32,2 Minuten, 21,8 Punkte, 6,4 Assists und 1,1 Steals bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 38,8 Prozent von der Dreierlinie (46 Spiele). © getty 4/34 Kemba ist der neue Anführer und weniger balldominant als es noch Kyrie Irving war. Walker ist so effizient wie noch nie in seiner Karriere. Die Frage wird sein: Kann er auch in der Postseason dominieren? Defensiv kann er attackiert werden. © getty 5/34 Marcus Smart - Stats 2019/20: 31,7 Minuten, 12,5 Punkte, 4,8 Assists und 1,6 Steals bei 38,2 Prozent aus dem Feld und 35,1 Prozent von der Dreierlinie (44 Spiele). © getty 6/34 Die Zahlen stechen wieder nicht heraus, aber Smart bleibt die Seele der Celtics. Kann alle Positionen verteidigen und auch die Second Unit anführen. Dürfte am Ende des Spiels immer auf dem Feld stehen. © getty 7/34 Brad Wanamaker - Stats 2019/20: 18,9 Minuten, 6,6 Punkte, 2,6 Assists und 0,7 Steals bei 42,6 Prozent aus dem Feld und 37,7 Prozent von der Dreierlinie (54 Spiele). © getty 8/34 Wanamaker half Boston, als immer wieder Spieler ausfielen. Der Ex-Bamberger ist solide und macht wenig Fehler. Was fehlt, ist die Explosivität im Angriff, aber zumindest kann er hier und da die anderen Guards entlasten. © getty 9/34 Carsen Edwards - Stats 2019/20: 9,0 Minuten, 2,9 Punkte und 0,7 Assists bei 32,0 Prozent aus dem Feld und 30,6 Prozent von der Dreierlinie (33 Spiele). © getty 10/34 Edwards ist ein Scorer, das machte ihn zu einem Zweitrundenpick. Mit 1,80 Meter hat er aber Probleme mit der Länge der NBA und spielte zuletzt kaum noch. Vielleicht wird es in den kommenden Jahren besser. © getty 11/34 SHOOTING GUARD: Jaylen Brown - Stats 2019/20: 33,6 Minuten, 20,3 Punkte, 6,4 Rebounds und 1,1 Steals bei 49,8 Prozent aus dem Feld und 38,1 Prozent von der Dreierlinie (45 Spiele). © getty 12/34 Brown hat den nächsten Schritt gemacht, vor allem offensiv, wo sein Ballhandling besser geworden ist. Auch seine Abschlüsse sind sicherer geworden, dazu ist er defensiv äußerst flexibel und entsprechend wertvoll. © getty 13/34 Romeo Langford - Stats 2019/20: 10,7 Minuten, 2,9 Punkte und 1,0 Rebounds bei 45,2 Prozent aus dem Feld und 25 Prozent von der Dreierlinie (19 Spiele). © getty 14/34 Fehlte lange verletzt, aber seine ersten Auftritte machten Mut. Die Rotation auf dem Flügel ist aber tief, weswegen Langford sich noch ein Weilchen gedulden muss. Der Wurf muss definitiv besser werden. © getty 15/34 SMALL FORWARD: Gordon Hayward - Stats 2019/20: 33,3 Minuten, 17,6 Punkte, 6,7 Rebounds und 4,1 Assists bei 51,1 Prozent aus dem Feld und 39,5 Prozent von der Dreierlinie (38 Spiele). © getty 16/34 Der X-Faktor der Celtics. Kratzt an einer 50-40-90-Saison und ist der beste Spielmacher der Celtics auf dem Flügel. Sollte er auch nur annähernd seine Utah-Form erreichen, haben die Celtics eine weitere Waffe im Angriff. © getty 17/34 Javonte Green - Stats 2019/20: 9,1 Minuten, 3,0 Punkte und 1,7 Rebounds bei 51,1 Prozent aus dem Feld und 26,1 Prozent von der Dreierlinie (41 Spiele). © getty 18/34 Dass der Ex-Ulmer überhaupt noch im Kader steht, darf er als Erfolg ansehen. Mit seiner Athletik kann er defensiv hier und da glänzen, ansonsten fehlt der Wurf. © getty 19/34 POWER FORWARD: Jayson Tatum - Stats 2019/20: 34,2 Minuten, 22,5 Punkte, 7,0 Rebounds und 1,4 Steals bei 44,2 Prozent aus dem Feld und 38,2 Prozent von der Dreierlinie (51 Spiele). © getty 20/34 Völlig verdient wurde Tatum erstmals All-Star, er ist der beste Two-Way-Spieler der Celtics. In den vergangenen Wochen explodierte der Flügel, nicht zuletzt gegen die Clippers. Hält Tatum diese Form, kann es weit gehen. © getty 21/34 Grant Williams - Stats 2019/20: 15,5 Minuten, 3,7 Punkte, 2,7 Rebounds und 0,6 Blocks bei 42,0 Prozent aus dem Feld und 27,4 Prozent von der Dreierlinie (53 Spiele). © getty 22/34 Williams ist kein klassischer Rookie. Defensiv hilft er den Celtics enorm, dazu spielt er immer mal wieder als kleiner Fünfer. Auch der Dreier fiel nach einem katastrophalen Start besser, er sollte Minuten in den Playoffs sehen. © getty 23/34 Semi Ojeleye - Stats 2019/20: 14,7 Minuten, 3,0 Punkte und 1,9 Rebounds bei 39,5 Prozent aus dem Feld und 35,0 Prozent von der Dreierlinie (52 Spiele). © getty 24/34 Hart verteidigen und hin und wieder einen Dreier treffen - das ist Ojeleyes Rolle, das weiß er. Seine Stunde könnte wieder schlagen, wenn die Bucks mit Giannis warten. In der Vergangenheit konnte der Forward den Griechen zumindest ein bisschen ärgern. © getty 25/34 CENTER: Daniel Theis - Stats 2019/20: 23,0 Minuten, 8,7 Punkte, 6,4 Rebounds und 1,3 Blocks bei 55,2 Prozent aus dem Feld und 31,3 Prozent von der Dreierlinie (49 Spiele). © getty 26/34 Spiel für Spiel kämpft Theis gegen deutlich größere Gegenspieler, meist macht er dies mit Bravour. In den Playoffs könnte dies bei gewissen Duellen (Embiid, Giannis) problematisch werden, trotzdem bleibt Theis sehr wertvoll. © getty 27/34 Enes Kanter - Stats 2019/20: 18,4 Minuten, 9,0 Punkte und 8,2 Rebounds bei 57,7 Prozent aus dem Feld (43 Spiele). © getty 28/34 Seine Stärken und Schwächen sind bekannt. Kanter ist einer der besten Brett-Center der NBA, der defensiv aber fußlahm ist. Im Verbund mit Theis ergänzen sich seine Fähigkeiten aber sehr gut. © getty 29/34 Robert Williams - Stats 2019/20: 14,1 Minuten, 3,9 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,1 Blocks bei 67,3 Prozent aus dem Feld (19 Spiele). © getty 30/34 Der Timelord startete vielversprechend, ist aber schon seit Monaten verletzt. Er wäre eine weitere Option auf der Fünf, aus dem Trio ist er der beste Athlet und könnte den Celtics so eine weitere Komponente geben. © getty 31/34 Vincent Poirier - Stats 2019/20: 5,8 Minuten, 1,9 Punkte und 1,8 Rebounds bei 48,4 Prozent aus dem Feld (19 Spiele). © getty 32/34 Nach Theis versuchten die Celtics ihr Glück mit einem weiteren Euro-Big, mit Pourier klappt es bisher nicht. Kam fast nur in der Garbage Time zum Einsatz und konnte auch dort kaum Werbung für sich machen. © getty 33/34 COACH: Brad Stevens - Der 43-Jährige gilt als Taktik-Fuchs, vor allem aus vermeintlich schwächeren Teams kann Stevens viel herausholen. In den vergangenen Jahren sammelte er viel Erfahrung in den Playoffs und ist einer der besten Coaches in der NBA. © getty 34/34 Die Celtics haben eine tolle Flügel-Rotation und einen der besten Guards der NBA in Walker. Das macht sie gefährlich, aber in der Spitze sowie auf den großen Positionen fehlt es. Trotzdem: Die C's sind ungemütlich, die Conference Finals durchaus möglich.

Los Angeles Lakers: Anthony Davis dominiert auch offensiv

"Ich spiele nicht für so etwas", stellte AD klar, "aber es ist verlockend. Ich würde es lieben, den Award mehrere Male zu gewinnen, bevor ich meine Karriere beende. Ich versuche einfach, einen Standard in der Defense einerseits für mich, andererseits für mein Team zu setzen."

Das schafft Davis nicht nur regelmäßig in der Verteidigung, sondern auch am anderen Ende des Courts. Gegen Memphis dominierte der 26-Jährige das vierte Viertel, in dem er 14 seiner 28 Punkte erzielte und damit dem Comeback-Versuch der Gäste einen Riegel vorschob. LeBron gab den tapferen Grizzlies mit 32 Punkten und 7 Assists den Rest. Auf das Duo wird es auch gegen Boston wieder ankommen, wenn die Lakers die Blamage aus dem Januar vergessen machen wollen.