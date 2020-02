Korbjäger NBA Podcast: Covington/Capela-Trade, Iggy und die Grizzlies, Zion-Watch

Im Korbjäger NBA Podcast dreht sich zunächst alles um den Blockbuster-Trade, bei dem Robert Covington in Houston landete. Außerdem: Die Situation von Andre Iguodala, Dames Gala-Form und ein früher Blick auf Zion Williamson.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor. Der Korbjäger Podcast ist ab dieser Saison der offizielle NBA-Podcast von DAZN und SPOX.

In der neuen Folge geht es zunächst ausführlich um den 4-Team-Trade, in dem unter anderem Clint Capela und Robert Covington bei neuen Teams landeten. Außerdem: Die Situation von Iggy in Memphis, Damian Lillards Hot Streak und ein früher Blick auf Zion Williamson sowie Victor Oladipo.

Hier geht es zur Folge bei Apple Podcasts, hier ist der direkte Spotify-Link. Hier geht's direkt zum Hoster Podomatic.

Korbjäger NBA Podcast: Was bedeutet der Covington-Trade für die Teams?

Das Programm (Auswahl):

06:17 Der Trade aus Sicht der Rockets ...

21:51 ... Hawks ...

31:21 ... Nuggets ...

39:48 ... und Wolves

56:09 Andre Iguodala und die Grizzlies

1:09:02 Ein Award für Damian Lillard

1:16:20 Erste Eindrücke von Zion Williamson

Hier findet man den Korbjäger Podcast