Heute live: Dunk Contest, Dreier-Contest und Skills Challenge am All-Star Saturday

Slam Dunk Contest, Three Point Contest und Skills Challenge: Am All-Star Saturday der NBA ist so einiges an Spektakel geboten. SPOX erklärt, wie Ihr das ganze All-Star Weekend live verfolgen könnt.

Mit dabei am All-Star Saturday sind unter anderem Stars wie Devin Booker (Phoenix Suns), Zach LaVine (Chicago Bulls), Aaron Gordon (Orlando Magic), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) oder Dwight Howard (Los Angeles Lakers).

All-Star Weekend 2020: Termine und Austragungsort

Das 69. All-Star Weekend findet von Freitag, 14. Februar, bis Sonntag, 16. Februar 2020, in Chicago statt. Zum ersten Mal seit der Eröffnung im Jahr 1994 ist Chicago mit dem United Center der Gastgeber, insgesamt macht das All-Star Game aber bereits zum dritten Mal in der Windy City Halt.

Begonnen hat das Ganze in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem All-Star Celebrity Game. Hier gibt es eine Übersicht zum kompletten Programm:

Freitag: All-Star Celebrity Game

All-Star Celebrity Game Freitag: NBA Rising Stars Challenge

NBA Rising Stars Challenge Samstag: Skills Challenge

Skills Challenge Samstag: Three Point Contest

Three Point Contest Samstag: Slam Dunk Contest

Slam Dunk Contest Sonntag: All-Star Game

Zum Abschluss des All-Star Weekends findet in der Nacht von Sonntag auf Montag, 17. Februar 2020, ab 2 Uhr deutscher Zeit das All-Star Game statt.

Heute live: Dunk Contest, Three Point Contest und Skills Challenge am All-Star Saturday

Ihr wollt das ganze All-Star Weekend mit allen Wettbewerben und dem legendären All-Star Game live und kostenlos im TV oder Livestream verfolgen? Dann sichert Euch jetzt einen kostenlosen DAZN-Probemonat und verpasst nichts.

In der Nacht auf Samstag begann die Übertragung von DAZN vom All-Star Wochenende mit der Risings Stars Challenge, heute geht es mit den Wettbewerben am Samstag weiter. Der Sportstreamingdienst zeigt in der Nacht auf Sonntag ab 2 Uhr sowohl die Skills Challenge, den Dreier-Contest und den Slam Dunk Contest live und mit deutschem Kommentar.

Mit dem Probemonat seid Ihr kostenlos dabei, anschließend könnt Ihr die reguläre Saison und die NBA-Playoffs auf DAZN verfolgen. Im Anschluss an den Probemonat kostet ein Abo nur 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Noch günstiger ist das Jahres-Abo, das für nur 119,99 Euro erworben werden kann.

All-Star Saturday 2020: Skills Challenge

Los geht's am All-Star Saturday im United Center in Chicago mit der Skills Challenge. Mit dabei ist unter anderem Titelverteidiger Jayson Tatum von den Boston Celtics. Alle Teilnehmer im Überblick:

Spieler Team Bam Adebayo Miami Heat Patrick Beverley L.A. Clippers Spencer Dinwiddie Brooklyn Nets Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Khris Middleton Milwaukee Bucks Domantas Sabonis Indiana Pacers Pascal Siakam Toronto Raptors Jayson Tatum Boston Celtics

All-Star Saturday 2020: Dreier-Contest

Weiter geht's direkt im Anschluss mit dem Three Point Contest. Als Titelverteidiger ist Joe Harris von den Brooklyn Nets am Start. Das gesamte Feld:

Spieler Team Davis Bertans Washington Wizards Devin Booker Phoenix Suns Devonte' Graham Charlotte Hornets Joe Harris Brooklyn Nets Buddy Hield Sacramento Kings Zach LaVine Chicago Bulls Duncan Robinson Miami Heat Trae Young Atlanta Hawks

All-Star Saturday 2020: Slam Dunk Contest

Zum Abschluss wird am All-Star Saturday der Slam Dunk Contest ausgetragen. Mit dabei ist zum ersten Mal seit elf Jahren der ehemalige Champion Dwight Howard von den Los Angeles Lakers. 2008 holte er sich als Superman den Titel.

Die weiteren Teilnehmer sind Pat Connaughton (Milwaukee Bucks), Aaron Gordon (Orlando Magic) und Derrick Jones Jr. (Miami Heat).