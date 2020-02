NBA: LeBron James erledigt die San Antonio Spurs mit irrer Dreier-Show - Giannis schlägt Zion

LeBron James hat die San Antonio Spurs mit fünf Dreiern in nur drei Minuten erledigt, James Harden legte erneut 40 Punkte auf. Damian Lillard konnte seine dominante Form hingegen in Denver nicht bestätigen.

Die Bucks haben ihre Dominanz auch in New Orleans fortgesetzt, weil sie Zion Williamson überwiegend gut im Griff haben. James Harden kratzt erneut ganz knapp am 40-Punkte-Triple-Double vorbei.

New Orleans Pelicans (20-31) - Milwaukee Bucks (43-7) 108:120 (BOXSCORE)

Das erste Duell zwischen MVP Giannis Antetokounmpo und Rookie-Sensation Zion Williamson fiel letztendlich deutlich aus: Giannis schenkte den Pelicans 34 Punkte und 17 Rebounds ein und toppte dabei zum dritten Mal in Serie die 30-15-Marken; Williamson hatte zwar vor allem im letzten Viertel einige gute Szenen und kam auf 20 Punkte, konnte die zweite Pels-Niederlage in Serie jedoch nicht abwenden.

Vor allem dank Brandon Ingram (32) erwischten die Pelicans dabei den etwas besseren Start, danach übernahm jedoch zunehmend das Gäste-Team die Kontrolle und dominierte vor allem den dritten Durchgang (42:24), nach dem sie mit 15 Punkten vorn lagen. Die Bucks verteidigten Williamson dabei sehr physisch und versuchten, diesen vom Korb fernzuhalten, was funktionierte: Nach seinen bisher sehr effizienten Auftritten traf er diesmal nur 5/18 aus dem Feld.

Im letzten Viertel sorgte er dann jedoch mit dafür, dass die Bucks nochmal ins Schwitzen kamen; per Off-Balance-Floater verkürzte er Anfang des Viertels auf 7 Punkte Rückstand, später schaffte er selbiges nochmal mit Freiwürfen - näher kamen die Pelicans dem Ausgleich aber nicht.

Dafür zeichnete am Ende neben Giannis auch Wesley Matthews verantwortlich, der auf Zions Freiwürfe mit seinem fünften Dreier des Abends antwortete (insgesamt 17 Punkte). Bei den Bucks scorten außerdem Khris Middleton (20), Eric Bledsoe (16) und Brook Lopez (12) zweistellig. Bei NOLA kam Lonzo Ball noch mit 11 Punkten und 14 Rebounds auf ein Double-Double.

Houston Rockets (32-18) - Charlotte Hornets (16-35) 125:110 (BOXSCORE)