NBA - Zion Williamson nach Debüt für die New Orleans Pelicans: "Habe nicht langfristig gedacht"

Zion Williamson hat ein erfolgreiches Debüt für die New Orleans Pelicans gefeiert, nur zum Sieg reichte es trotz seiner 22 Punkte gegen die Spurs nicht. Dabei drehte er vor allem im Schlussabschnitt ordentlich auf, bevor er aufgrund einer Ansage des Ärzteteams vom Parkett musste.

"Das war alles, wovon ich geträumt hatte - außer, dass wir verloren haben", sagte Williamson nach der 117:121-Pleite gegen die Spurs. "Die Energie, die die Stadt gebracht hat ... das war elektrisierend. Dafür bin ich einfach dankbar. Ein Traum ist wahr geworden."

Seit David Griffin, der Executive Vice President der Pelicans, vor wenigen Wochen angekündigt hatte, dass Zion in der Partie gegen die Spurs sein Debüt in der besten Basketballliga der Welt geben wird, stieg die Euphorie in New Orleans Tag für Tag ins Unermessliche.

Der Start des Nr.1-Picks von 2019 verlief allerdings eher verhalten. In den ersten drei Vierteln legte Zion nur 5 Punkte und 4 Rebounds bei 4 Turnover auf. Dann lief er aber so richtig heiß. In gut drei Minuten explodierte der 19-Jährige für 17 Punkte, dabei versenkte er 4 von 4 Dreier.

"Ich denke, was ihr da gesehen habt, war eine Kostprobe, zu was er in der Lage ist, wenn er mal richtig angekommen ist", sagte Head Coach Alvin Gentry nach der Partie. "Er hat eine Menge Potenzial. Es war gut zu sehen, dass er das kann. Er hat ein richtig, richtig großes Ceiling, das er auch erreichen kann."

Zion über Minutenlimit: "Habe nicht langfristig gedacht"

In seinem Debüt durfte Zion allerdings nur in kurzen Zeitabschnitten ran. Jeweils zu Beginn eines Viertels stand er für etwa vier Minuten auf dem Parkett, im Schlussabschnitt waren es immerhin 6:37 Minuten. Dennoch musste Gentry das Top-Talent nach insgesamt 18:18 Minuten rausnehmen.

"Ich habe ihm gesagt: 'Ich muss dich rausnehmen. Ich habe mit dem Medizinstab gesprochen und sie sagten, du musst rauskommen'", erklärte Gentry die Entscheidung. "Ich habe ihn aber noch ein paar Minuten länger spielen lassen. Dann hat er drei Dreier getroffen."

Zion selbst war wenig überraschend nicht sonderlich erfreut über die frühe Auswechslung, konnte die Entscheidung aber nachvollziehen. "Es war hart für mich. Ich bin 19 Jahre alt, ich habe nicht langfristig gedacht. Ich wollte einfach nur das Spiel gewinnen", so Zion. "Ich will eigentlich das Minutenlimit nicht, aber ich bin kein Arzt oder Trainer, also muss ich auf sie hören."