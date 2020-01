NBA, Philadelphia 76ers: Joel Embiid zurück im Training – Comeback schon kommende Woche?

Am Freitag ist Joel Embiid nach einer Operation an seinem Finger wieder ins Training der Philadelphia 76ers zurückgekehrt und hofft auf ein Comeback in der kommenden Woche.

"Ich fühle mich gut, auch meine Finger fühlen sich gut an", sagte Embiid nach der ersten Trainingseinheit seit seiner Verletzung am 6. Januar: "Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder spielen kann."

Die Sixers möchten den Center nach eigener Aussage am kommenden Montag reevaluieren, der früheste Termin für sein Comeback wäre demnach Dienstag gegen die Golden State Warriors. Da bestreitet Philadelphia das erste von vier Auswärtsspielen, nach dem anschließend die Boston Celtics, Miami Heat und Milwaukee Bucks warten.

Auch nach seiner Rückkehr wird Embiid zunächst die Schutzvorrichtung an seiner Hand behalten, zudem müsse er "nach der Zeit, in der ich überhaupt nichts machen konnte erstmal meine Ausdauer wieder aufbauen.

Embiid: All-Star-Game mit Siakam "bedeutet viel"

Seit Embiid operiert wurde, haben die 76ers fünf ihrer acht Spiele gewonnen, dennoch sehnt Coach Brett Brown die Rückkehr seines Centers herbei. Seine Präsenz verändere die gesamte Energie in der Kabine, "schließlich wurde er gerade ein drittes Mal in Folge zum All-Star gewählt. Es ist offensichtlich, wie wichtig er für uns ist."

Auf das kommende All-Star-Spiel in Chicago hat auch Embiid ein besonderes Augenmerk geworfen, vor allem weil er dort neben seinem Landsmann Pascal Siakam starten wird. "Zwei Typen aus Kamerun, wir haben gerade einmal vor acht, neun Jahren mit dem Basketballspielen angefangen. Das bedeutet wirklich viel"

Embiid hat diese Saison in 31 Auftritten für die Sixers durchschnittlich 23 Punkte, 11,6 Rebounds, 3,2 Assists und 1,9 Blocks aufgelegt.