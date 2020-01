NBA-News: Kyrie Irving relativiert Trade-Forderung und spricht sich mit Nets-Teamkollegen aus

Nach seiner Forderung nach Verstärkungen hat Kyrie Irving von den Brooklyn Nets seine Kritik relativiert und sich mit seinen Teamkollegen ausgesprochen. Auch wolle er seine Bemerkungen nicht als Trade-Aufforderung vor der Deadline am 6. Februar verstanden wissen.

"Ich habe mich an sie gewandt, um sicherzugehen, dass nichts aus dem Kontext gerissen wird und die Jungs genau wissen, was ich gemeint habe", sagte Irving nach der Trainingseinheit am Freitag. "Das ist alles, was zählt. Jeder könnte sagen: 'Wenn ich in der Position wäre, hätte ich dies gesagt oder das gemacht.' Aber sie haben alle keine Ahnung, weil sie nie auf diesem Level waren."

Nach der Niederlage am Mittwoch gegen die Philadelphia 76ers hatte Irving gesagt, es sei "offensichtlich, jeder sieht es. Es ist sonnenklar, was wir brauchen, um den nächsten Schritt zu machen". Demnach bräuchten die Nets "ein oder zwei Teile", um ihn, Kevin Durant, DeAndre Jordan, Garrett Temple, Spender Dinwiddie und Caris LeVert zu komplementieren.

NBA: Der SPOX Re-Draft 2011 mit Kyrie Irving, Kawhi Leonard & Co.: Diese Draft-Reihenfolge wäre richtig gewesen © getty 1/15 Der Draft 2011 bot einige kommende Superstars auf, die nicht alle an der Stelle gepickt wurden, an die sie eigentlich gehörten. SPOX hat den Draft neu geordnet. © getty 2/15 Nr. 1: Cleveland Cavaliers - Kawhi Leonard (15) (Pick: Kyrie Irving): Nicht, dass Kyrie ein schlechter Pick gewesen wäre. Kawhi jedoch ist mittlerweile der vielleicht beste NBA-Spieler. Hätte er sich dazu auch in Ohio entwickelt? © getty 3/15 Nr. 2: Minnesota Timberwolves - Klay Thompson (11) (Pick: Derrick Williams): Minny leistete sich mit Williams einen Flop, dabei war noch viel Talent zu haben. Klay hätte sich gut mit Superstar Kevin Love ergänzen können. © getty 4/15 Nr. 3: Utah Jazz - Kyrie Irving (3) (Pick: Enes Kanter): Im Frontcourt waren die Jazz 2011 eigentlich gut besetzt, bei den Guards nicht - das hätte Uncle Drew im Alleingang ändern können! Auch wenn Irving im Mormonenstaat eine ulkige Vorstellung ist. © getty 5/15 Nr. 4: Cleveland Cavaliers - Jimmy Butler (30) (Pick: Tristan Thompson): In unserem Re-Draft schnappt sich Cleveland zwei der absolut besten Two-Way-Player der NBA auf dem Flügel. Und wenn dann noch LeBron 2014 zurückgekehrt wäre ... wow! © getty 6/15 Nr. 5: Toronto Raptors - Kemba Walker (9) (Pick: Jonas Valanciunas): Die Raptors konnten 2011 jedes Talent gut gebrauchen, kaum ein Team war schlechter. Mit Walker käme ein künftiger All-Star und 60-Punkte-Scorer. Auch wenn JV kein schlechter Pick war. © getty 7/15 Nr. 6: Washington Wizards - Tobias Harris (19) (Pick: Jan Vesely): Vesely fand sich in der NBA nie zurecht, Harris dagegen entwickelte sich über mehrere Stationen zu einem der vielseitigeren Scorer. Eine gute Ergänzung zu John Wall! © getty 8/15 Nr. 7: Sacramento Kings - Nikola Vucevic (19) (Pick: Bismack Biyombo): Einen Center wollten die Kings, obwohl sie DeMarcus Cousins schon hatten, diesmal bekommen sie aber einen besseren. Vucevic gehört mittlerweile zu den besten Fünfern der Liga. © getty 9/15 Nr. 8: Detroit Pistons - Isaiah Thomas (60) (Pick: Brandon Knight): IT schwang sich vom letzten Pick (!) zu einem MVP-Kandidaten (2017) auf. Mit besserer Gesundheit würde er hier höher stehen, bleibt trotzdem der größte Gewinner des Re-Drafts. © getty 10/15 Nr. 9: Charlotte Hornets - Bojan Bogdanovic (31) (Pick: Kemba Walker): Auch für Bogi gibt es einen großen Sprung. Mittlerweile ist er einer der vielseitigsten NBA-Forwards, auch wenn Charlotte in diesem Fall eher verliert. © getty 11/15 Nr. 10: Milwaukee Bucks - Jonas Valanciunas (10) (Pick: Jimmer Fredette): Fredette fand in der NBA nie sein Glück. Valanciunas hätte es den Bucks erlaubt, schon früher die Ära des oft verletzten Andrew Bogut zu beenden und neu zu beginnen. © getty 12/15 Nr. 11: Golden State Warriors - Tristan Thompson (4) (Pick: Klay Thompson): Tauschen wir Thompson für Thompson. Steph Curry hätte seinen Lieblings-Mitspieler verloren - aber dafür jemanden bekommen, der all seine Fehlwürfe einsammelt und verteidigt. © getty 13/15 Nr. 12: Utah Jazz - Enes Kanter (4) (Pick: Alec Burks): Kanter bleibt in Utah, nun aber an der Seite von Kyrie. Trotz aller defensiver Probleme ist der Türke offensiv und als Rebounder sehr wertvoll. © getty 14/15 Nr. 13: Phoenix Suns - Marcus Morris (14) (Pick: Markieff Morris): Jetzt wird's schief: Die Suns kriegen den etwas konstanteren Teil der Morris-Twins ...... © getty 15/15 Nr. 14: Houston Rockets - Markieff Morris (13) (Pick: Marcus Morris): ... und dieser tauscht einfach mit seinem Bruder die Plätze. Wir hoffen aber, dass auch in diesem Paralleluniversum ein Trade die beiden zumindest zeitweise ins gleiche Team bringt.

Irving: "Fordere von mir und meinen Teamkollegen Exzellenz"

Uncle Drew gab nun zu, dass er andere Worte wählen gesollt hätte, "damit niemand das Gefühl bekommen würde, ausgelassen zu werden", betonte allerdings auch: "Ich werde weiter Druck ausüben und Exzellenz von mir und meinen Teamkollegen einfordern. Das Wichtigste ist, dass diese Jungs an sich glauben und als Team Selbstvertrauen ausstrahlen. Darauf wird es ankommen, um auf einem Championship-Level konkurrenzfähig zu sein."

Die Nets stehen mit einer Bilanz von 18-22 momentan auf Platz acht der Eastern Conference und haben mit Spielen gegen Milwaukee, Philadelphia und die Lakers schwere Aufgaben vor der Brust. Neben Durant, der nach seinem Achillessehnenriss wohl die komplette Saison verpassen wird, fällt momentan auch DeAndre Jordan aufgrund eines ausgerenkten Fingers aus. Auch Irving verpasste mit einer Verletzung an der rechten Schulter bereits 26 Spiele und kommt in 14 Partien für sein neues Team auf 27,2 Punkte, 6,9 Assists und 5,3 Rebounds (51,0 Prozent FG, 36,4 Prozent 3FG).