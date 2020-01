NBA: Kobe Bryant soll 2020 in die Hall of Fame aufgenommen werden

Kobe Bryant soll noch 2020 in die Hall of Fame aufgenommen werden. Das bestätigte Hall-of-Fame-Vorsitzender Jerry Colangelo.

"Kobe wird so geehrt werden, wie er es verdient hat", wird Colangelo von The-Athletic-Reporter Shams Charania zitiert. Neben Bryant werden aller Voraussicht nach auch Tim Duncan (ehemals San Antonio Spurs) und Kevin Garnett (2008 Champion mit den Boston Celtics) in die Hall of Fame aufgenommen.

"Mit Kobe, Tim Duncan und Kevin Garnett wird es die wohl epischste Klasse aller Zeiten", sagte Colangelo. Die Aufnahme in die Hall of Fame wird Ende August stattfinden.

Reaktionen auf den tragischen Tod von Kobe Bryant: "Ruhe in Frieden, Legende" © getty 1/23 Kobe Bryant ist bei einem tragischen Hubschrauberabsturz am 26. Januar 2020 ums Leben gekommen. Sportstars aus aller Welt zollten anschließend der NBA-Legende Tribut. Die Reaktionen zum Tod von Kobe Bryant. © twitter.com/JoelEmbiid 2/23 "Ich habe nur wegen Kobe angefangen, Basketball zu spielen. Vorher habe ich nie Basketball gesehen, diese Finals waren der Wendepunkt meines Lebens. Ich wollte so sein wie Kobe. Ruhe in Frieden, Legende!" (Joel Embiid, Philadelphia 76ers) © twitter.com/aa000G9 3/23 "Wir betrauern heute alle den Tod von Kobe Bryant. Ich bin im Herzen bei seiner Familie. Möge er in Frieden ruhen." (Tony Allen, früher Memphis Grizzlies) © twitter.com/DwayneWade 4/23 "Nein! Bitte, lieber Gott." (Dwayne Wade, ehemals Miami Heat) © getty 5/23 "Ich habe Probleme, die Realität anzuerkennen. Kobes Leben nach dem Basketball war erst der Anfang und hätte sein Basketball-Leben übertrumpft. Sein Vermächtnis und auch das von Gigi wird für immer weiterleben. (Derek Fisher, langjähriger Mitspieler) © getty 6/23 "Mein Herz ist gebrochen. Ich werde unsere Kämpfe nie vergessen, aber vor allem bewunderte ich, welch guter Vater er für seine Töchter war. Ruhe mit deinem Engel Gigi in Frieden, alter Freund (Steve Nash, Gegner und Mitspieler von Kobe). © getty 7/23 © getty 8/23 "Ich bin überwältigt. Worte können das nicht annähernd beschreiben. Es ist einfach ein unglaublich trauriger und tragischer Tag" (Scottie Pippen, NBA-Legende). © twitter.com/raf_tyler 9/23 "Jedes Team sollte die Nummer 24 nicht mehr vergeben." (Tyler Herro, Miami Heat) © twitter.com/tonyparker 10/23 "Mein Herz ist gebrochen. Du warst eine wahre Legende und ein wahrer Freund." (Tony Parker, viermaliger NBA-Champion mit den San Antonio Spurs) © instagram.com/lukadoncic 11/23 "Dieser Tag hätte niemals passieren dürfen. Wir müssen um jeden Tag dankbar sein, den wir bekommen." (Luka Doncic, Dallas Mavericks) © twitter.com/TomBrady 12/23 "Wir vermissen dich schon jetzt, Kobe." (Tom Brady, sechsmaliger Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots) © twitter.com/usainbolt 13/23 "Ich kann es immer noch nicht glauben." (Usain Bolt, achtmaliger Sprint-Olympiasieger) © twitter.com/mcuban 14/23 "RIP Mamba. Wir dürfen niemals vergessen, wie wertvoll das Leben ist. Genauso wie diejenigen, die einem wertvoll sind. Lasst die Menschen, die euch wertvoll sind, niemals vergessen, wie sehr ihr sie liebt." (Mark Cuban, Besitzer Dallas Mavericks) © instagram.com/andreapirlo21 15/23 "Du warst ein leuchtendes Beispiel für unsere Generation. Ruhe in Frieden, Legende." (Andrea Pirlo, Fußball-Weltmeister mit Italien) © twitter.com/MayorOfLA 16/23 "Er war ein Riese, der Menschen [...] überall inspirierte und begeisterte. Er beeindruckte mit Intellekt und seiner Demut als Vater, Ehemann, kreatives Genie und Botschafter für das Spiel, das er liebte. Er wird für immer im Herzen von LA leben [...]." © twitter.com/kaj33 17/23 "Die meisten Menschen werden sich an Kobe als den großartigen Athleten erinnern, der eine ganze Generation von Basketballspielern inspiriert hat. Aber ich werde mich immer an ihn als Mann erinnern, der viel mehr als ein Athlet war." (Kareem Abdul-Jabbar) © twitter.com/SHAQ 18/23 "Keine Worte können beschreiben, was ich gerade durchmache. [...] Ich liebe dich, mein Bruder. Du wirst mir fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und den Familien der anderen Passagiere. (Shaquille O'Neal, NBA-Legende) © twitter.com/BarackObama 19/23 "Er war eine Legende auf dem Court und hat gerade erst mit einem bedeutungsvollen zweiten Akt begonnen. [...] Michelle und meine Gebete und Liebe gehen an Vanessa und die gesamte Familie an diesem unvorstellbaren Tag." (Barack Obama, ehem. US-Präsident) © twitter.com/MagicJohnson 20/23 "Wir hatten besondere Gespräche über das Leben und Basketball. Wir hatten so viel gemeinsam. Ich habe es geliebt mit ihm über Lakers-Basketball, das Vatersein und unsere Liebe zu Italien zu reden. Ich werde ihn so sehr vermissen." (Earvin Magic Johnson) © twitter.com/RealBillRussell 21/23 "Jeannine und ich sind schockiert, vom Verlust von einem meiner Lieblingsmenschen und einem der besten Basketballer der Geschichte zu hören. [...] Kobe, du warst mein größter Fan. Aber ich war auch deiner. (Bill Russell, NBA-Legende) © getty 22/23 "[...] Ich habe Kobe geliebt. Er war wie ein kleiner Bruder für mich. Wir haben so oft miteinander geredet und das werde ich sehr vermissen. Er war ein harter Gegner, einer der größten Spieler aller Zeiten und ein großartiger Vater. [...] (Michael Jordan) © twitter.com/LeoDiCaprio 23/23 "Kobe war größer als das Leben - eine Legende. Mögen er und alle, die heute ihr Leben verloren haben, in Frieden ruhen. Meine Liebe geht an seine Familie. Los Angeles wird nie wieder so sein, wie es war." (Leonardo Di Caprio, Hollywood-Schauspieler)

Bryant verunglückte am vergangenen Sonntag in einem tragischen Helikopter-Absturz. Die Basketball-Legende der Los Angeles Lakers wurde 41 Jahre alt. Bryant gewann mit den Lakers fünfmal den NBA-Titel und steht auf Platz vier der All-Time-Scoring-Liste der NBA.