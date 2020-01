NBA News: Kevin Durant liefert sich Twitter-Streit mit Kendrick Perkins

Russell Westbrook kehrte in der Nacht auf Freitag zum ersten Mal als Spieler der Houston Rockets zurück nach Oklahoma City. Zu diesem Anlass stritten sich zwei seiner früheren Mitspieler, Kendrick Perkins und Kevin Durant, zunehmend persönlich über Twitter.

Perkins, der mittlerweile für ESPN als Experte arbeitet, bezeichnete vor dem Spiel Westbrook als den besten Spieler in der Geschichte der OKC Thunder. Als jemand anmerkte, dass dieser nach dem Wechsel von Durant im Sommer 2016 nicht mehr über die erste Playoff-Runde hinauskam, entgegnete Perkins, dass Durant ebenfalls in der zweiten Runde verlor, als Westbrook mal verletzt fehlte.

Hier schaltete Durant sich ein und stichelte, dass damals Perkins, der Starting Center der Thunder, in besagter Playoff-Serie 2 Punkte und 3 Rebounds im Schnitt aufgelegt hatte. "Aber du hast hart gespielt, Champ", schrieb der derzeit verletzte Superstar der Brooklyn Nets hinzu. Perkins bezeichnete dies als "Fakten", in einem zweiten Tweet griff er Durant dann jedoch an.

Kendrick Perkins bezeichnet Kevin Durant als "Feigling"

Dessen Wechsel zu den Golden State Warriors im Sommer 2016, nachdem man in den vorigen Playoffs gemeinsam an ihnen gescheitert war, bezeichnete Perkins als "schwächsten Move der NBA-Geschichte". "Schwach ist, als Center zu starten und echte Minuten zu spielen, ohne etwas zu produzieren. Du hättest so viel wie ich an deinen Fähigkeiten arbeiten sollen", konterte Durant.

Perkins dazu: "Das ist in Ordnung! Du hast so hart gearbeitet und musstest trotzdem zu einem 73-9-Team gehen. Du fühlst dich nicht mal an wie ein echter Champion, du kannst immer noch schlecht schlafen, weil du weißt, dass du den Weg eines Feiglings genommen hast."

Durant gewann mit den Warriors bekanntermaßen zwei Titel und wurde dabei jeweils Finals-MVP. Perkins spielte zwischen 2011 und 2015 gemeinsam mit Westbrook und Durant bei OKC, 2012 erreichten die Thunder dabei zum ersten und bisher einzigen Mal in ihrer Franchise-Geschichte die Finals.