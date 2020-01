NBA-News - Jimmy Butler kein Starter im All-Star Game 2020? Heat-Coach Erik Spoelstra: "Ein Witz"

Bei der Bekanntgabe der Starter für das All-Star Game 2020 in Chicago ging Jimmy Butler von den Miami Heat leer aus. Sein Head Coach, Erik Spoelstra, reagierte darauf mit Unverständnis. Dass Butler kein Starter ist, sei "ein Witz".

"Ich glaube einfach, dass das lächerlich ist, dass wir immer noch diese altmodischen Positionen haben", sagte Spoelstra vor der 117:122-Pleite gegen die L.A. Clippers in der Nacht auf Samstag. "Wer sagt, auf welcher Position Jimmy spielt? Ist das wichtig? Ich stelle ihn auf meiner Lineup-Card immer auf die zweite Position."

Butler wurde im Voting für die All-Star-Starter als Forward gelistet und konnte sich nicht gegen Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam und Joel Embiid durchsetzen. Auf den Guard-Positionen hätte er gegen Kemba Walker und Trae Young aber wahrscheinlich gute Chancen gehabt, als Starter gewählt zu werden.

"In vielerlei Hinsicht ist er unser Point Guard", sagte Spoelstra. "Diese Bezeichnungen sind antiquiert, ich habe das Gefühl, dass wir die schon seit Jahren hinter uns gelassen haben. Aber egal wie du ihn bezeichnest, Jimmy Butler sollte ein Starter in diesem All-Star Game sein. Es ist ein Witz, dass er es nicht ist. Hoffentlich ändert sich das in der Zukunft."

NBA - Die Starter für das All-Star Game 2020: Luka Doncic erstmals dabei, Überraschung im Osten © getty 1/30 Das Voting ist vorbei - die 10 Starter für das All-Star Game 2020 wurden bekannt gegeben! LeBron James und Giannis Antetokounmpo werden als Kapitäne ihre Teams wählen. Diesmal schafft auch Luka Doncic den Sprung, im Osten gibt es eine Überraschung. © getty 2/30 Genau wie vergangenes Jahr werden LeBron James und Giannis Antetokounmpo als Kapitäne fungieren, da sie die meisten Votes in ihrer Conference bekommen haben (Gewichtung: 50 Prozent Fan-Voting, 25 Prozent Spieler-Voting, 25 Prozent Medien-Voting). © getty 3/30 Das heißt, sie dürfen aus dem Pool der verbleibenden acht Starter ihr Team zusammenwählen, unabhängig von den Conferences. Da LeBron mehr Stimmen bekommen hat als Antetokounmpo, darf er anfangen. Der Draft findet am 6. Februar statt. © getty 4/30 Die Reservisten hingegen werden von den Head Coaches bestimmt, das Fan-Voting spielt hier keine Rolle mehr. Das Ergebnis wird am 30. Januar veröffentlicht. © getty 5/30 Ein Deutscher hat es nicht unter die zehn Starter für das All-Star-Game 2019 geschafft. Dennis Schröder erhielt insgesamt 118.500 Stimmen von den Fans (Platz 26) und sechs Stimmen von den Spielern (Platz 23). Das reichte für Rang 24 im West-Backcourt. © getty 6/30 Maxi Kleber erhielt von den Spielern keine Stimmen, dafür aber immerhin 114.188 von den Fans (Platz 28). © getty 7/30 Gleiches gilt für Isaiah Hartenstein. Er bekam 10.912 Stimmen von den Fans (Platz 72). © getty 8/30 Für Daniel Theis reichte es bei den Fans für Platz 39 (57.690 Stimmen). © getty 9/30 Moritz Wagner verpasste für die Washington Wizards wegen einer Knöchelverletzung nun fast zwei Monate. Trotzdem fielen auf den Berliner immerhin 13.815 Stimmen (Platz 62). © getty 10/30 Kollege Isaac Bonga spielte dafür mehr, entsprechend erhielt er auch mehr Stimmen (17.946, Platz 47). Bemerkenswert: Auch zwei Spieler stimmten für den Youngster als All-Star. © getty 11/30 Und das sind die zehn Starter für das All-Star Game - die Überraschung: Kyrie Irving ist nicht mit dabei! EASTERN CONFERENCE GUARDS: Kemba Walker (Boston Celtics) - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 12/30 Die Statistiken von Kemba Walker 2019/20: 21,7 Punkte, 5 Assists und 4 Rebounds bei 44,3 Prozent FG und 39 Prozent Dreier in 31,7 Minuten (38 Spiele). © getty 13/30 Trae Young (Atlanta Hawks) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. © getty 14/30 Die Statistiken von Trae Young 2019/20: 29,2 Punkte, 8,6 Assists und 4,7 Rebounds bei 44,7 Prozent FG und 37,3 Prozent Dreier in 35,1 Minuten (40 Spiele). © getty 15/30 EASTERN CONFERENCE FORWARDS: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 16/30 Die Statistiken von Giannis Antetokounmpo 2019/20: 30 Punkte, 12,9 Rebounds und 5,6 Assists bei 55,4 Prozent FG und 32,2 Prozent Dreier in 30,6 Minuten (42 Spiele). © getty 17/30 Pascal Siakam (Toronto Raptors) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 4 im Medien-Voting. © getty 18/30 Die Statistiken von Pascal Siakam 2019/20: 23,5 Punkte, 7,7 Rebounds und 3,5 Assists bei 45,4 Prozent FG und 36,7 Prozent Dreier in 35,2 Minuten (33 Spiele). © getty 19/30 Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. © getty 20/30 Die Statistiken von Joel Embiid 2019/20: 23,4 Punkte, 12,3 Rebounds, 3,3 Assists und 1,4 Blocks bei 47,2 Prozent FG und 32,2 Prozent Dreier in 31,1 Minuten (31 Spiele). © getty 21/30 WESTERN CONFERENCE GUARDS: Luka Doncic (Dallas Mavericks) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 22/30 Die Statistiken von Luka Doncic 2019/20: 29,1 Punkte, 9,7 Rebounds und 9 Assists bei 46,6 Prozent FG und 32,7 Prozent Dreier in 32,9 Minuten (39 Spiele). © getty 23/30 James Harden (Houston Rockets) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. © getty 24/30 Die Statistiken von James Harden 2019/20: 36,6 Punkte, 7,4 Assists und 6,2 Rebounds bei 44,1 Prozent FG und 36 Prozent Dreier in 37,1 Minuten (42 Spiele). © getty 25/30 WESTERN CONFERENCE FORWARDS: LeBron James (Los Angeles Lakers) - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting. © getty 26/30 Die Statistiken von LeBron James 2019/20: 25,1 Punkte, 10,8 Assists und 7,6 Rebounds bei 49,2 Prozent FG und 34,3 Prozent Dreier in 34,8 Minuten (42 Spiele). © getty 27/30 Kawhi Leonard (L.A. Clippers) - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 3 im Medien-Voting. © getty 28/30 Die Statistiken von Kawhi Leonard 2019/20: 27,1 Punkte, 7,4 Rebounds, 5 Assists und 2 Steals bei 46,6 Prozent FG und 35,5 Prozent Dreier in 32,2 Minuten (34 Spiele). © getty 29/30 Anthony Davis (Los Angeles Lakers) - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting. © getty 30/30 Die Statistiken von Anthony Davis 2019/20: 26,6 Punkte, 9,1 Rebounds, 3,2 Assists und 2,5 Blocks bei 50,3 Prozent FG und 30 Prozent Dreier in 34,7 Minuten (37 Spiele).

Der 30-Jährige legt in der aktuellen Saison im Schnitt 20,3 Punkte, 7 Rebounds und 6,5 Assists auf. Bei der Niederlage gegen die Clippers musste er die Partie vorzeitig verlassen, nachdem er mit seinem rechten Knöchel umgeknickt war. Sein Knöchel werde behandelt, Details zur Verletzung wollte Spoelstra aber noch nicht bekanntgeben.

Butler landete im All-Star-Voting unter den Frontcourt-Spielern der Eastern Conference auf dem vierten Rang, hinter Giannis, Embiid und Siakam. Im Media-Voting kam er immerhin auf Platz 3, im Fan-Voting auf Platz 4 (etwa 2,8 Mio. Stimmen) und im Player-Voting auf Platz 6. Das Media- und das Player-Voting zählen 25 Prozent zum Gesamtergebnis, die Stimmen der Fans zählen zu 50 Prozent.