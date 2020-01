NBA - Internationale Pressestimmen zum Tod von Kobe Bryant: "Er hat dem Basketball alles gegeben"

Die Welt trauert! In Kobe Bryant in am vergangenen Abend eine der größten Sportstars der vergangenen Jahre von uns gegangen. Hier sind die gesammelten Pressestimmen.

USA

Sports Illustrated: "Das Spiel wird Kobe Bryant jeden Tag vermissen. Am Ende kam fast jedes Gespräch mit oder über Bryant auf die gleichen Themen zurück: Kontrolle, Selbstvertrauen und niemals Nachgeben. Das Unglück fühlt sich nicht real an, weil es ohne Vorwarnung kam."

Los Angeles Times: "Von Beginn an war Kobe Bryant ein einzigartiges Talent. Nichts konnte ihn davon abhalten, einer der Größten seines Spiels zu werden. All das konnte den Schock in Los Angeles nicht mildern, einer Stadt, die ihn immer mehr liebte, als er am Sonntag bei einem Hubschrauberunfall mit seiner Tochter ums Leben kam."

New York Times: "Kobe Bryant - der personifizierte Star der NBA. Es war ein Moment der nationalen Trauer, von Küste zu Küste. Bryant war eine Naturgewalt auf dem Platz. Er hat den Weg der NBA verändert."

Washington Post: "Bryant: Ein nimmermüder Wettkämpfer, der zu eine globalen Sportikone wurde. Er war einer der größten Basketballer seiner Generation. Das Unglück hat Schockwellen durch die Sportwelt geschickt. Im Sport und im Leben war Bryant ein Mensch, dessen Unermüdlichkeit und Leistungsbereitschaft ebenso bemerkenswert waren wie seine Vielseitigkeit und sein Ehrgeiz."

Reaktionen auf den tragischen Tod von Kobe Bryant: "Ruhe in Frieden, Legende" © getty 1/23 Kobe Bryant ist bei einem tragischen Hubschrauberabsturz am 26. Januar 2020 ums Leben gekommen. Sportstars aus aller Welt zollten anschließend der NBA-Legende Tribut. Die Reaktionen zum Tod von Kobe Bryant. © twitter.com/JoelEmbiid 2/23 "Ich habe nur wegen Kobe angefangen, Basketball zu spielen. Vorher habe ich nie Basketball gesehen, diese Finals waren der Wendepunkt meines Lebens. Ich wollte so sein wie Kobe. Ruhe in Frieden, Legende!" (Joel Embiid, Philadelphia 76ers) © twitter.com/aa000G9 3/23 "Wir betrauern heute alle den Tod von Kobe Bryant. Ich bin im Herzen bei seiner Familie. Möge er in Frieden ruhen." (Tony Allen, früher Memphis Grizzlies) © twitter.com/DwayneWade 4/23 "Nein! Bitte, lieber Gott." (Dwayne Wade, ehemals Miami Heat) © getty 5/23 "Ich habe Probleme, die Realität anzuerkennen. Kobes Leben nach dem Basketball war erst der Anfang und hätte sein Basketball-Leben übertrumpft. Sein Vermächtnis und auch das von Gigi wird für immer weiterleben. (Derek Fisher, langjähriger Mitspieler) © getty 6/23 "Mein Herz ist gebrochen. Ich werde unsere Kämpfe nie vergessen, aber vor allem bewunderte ich, welch guter Vater er für seine Töchter war. Ruhe mit deinem Engel Gigi in Frieden, alter Freund (Steve Nash, Gegner und Mitspieler von Kobe). © getty 7/23 © getty 8/23 "Ich bin überwältigt. Worte können das nicht annähernd beschreiben. Es ist einfach ein unglaublich trauriger und tragischer Tag" (Scottie Pippen, NBA-Legende). © twitter.com/raf_tyler 9/23 "Jedes Team sollte die Nummer 24 nicht mehr vergeben." (Tyler Herro, Miami Heat) © twitter.com/tonyparker 10/23 "Mein Herz ist gebrochen. Du warst eine wahre Legende und ein wahrer Freund." (Tony Parker, viermaliger NBA-Champion mit den San Antonio Spurs) © instagram.com/lukadoncic 11/23 "Dieser Tag hätte niemals passieren dürfen. Wir müssen um jeden Tag dankbar sein, den wir bekommen." (Luka Doncic, Dallas Mavericks) © twitter.com/TomBrady 12/23 "Wir vermissen dich schon jetzt, Kobe." (Tom Brady, sechsmaliger Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots) © twitter.com/usainbolt 13/23 "Ich kann es immer noch nicht glauben." (Usain Bolt, achtmaliger Sprint-Olympiasieger) © twitter.com/mcuban 14/23 "RIP Mamba. Wir dürfen niemals vergessen, wie wertvoll das Leben ist. Genauso wie diejenigen, die einem wertvoll sind. Lasst die Menschen, die euch wertvoll sind, niemals vergessen, wie sehr ihr sie liebt." (Mark Cuban, Besitzer Dallas Mavericks) © instagram.com/andreapirlo21 15/23 "Du warst ein leuchtendes Beispiel für unsere Generation. Ruhe in Frieden, Legende." (Andrea Pirlo, Fußball-Weltmeister mit Italien) © twitter.com/MayorOfLA 16/23 "Er war ein Riese, der Menschen [...] überall inspirierte und begeisterte. Er beeindruckte mit Intellekt und seiner Demut als Vater, Ehemann, kreatives Genie und Botschafter für das Spiel, das er liebte. Er wird für immer im Herzen von LA leben [...]." © twitter.com/kaj33 17/23 "Die meisten Menschen werden sich an Kobe als den großartigen Athleten erinnern, der eine ganze Generation von Basketballspielern inspiriert hat. Aber ich werde mich immer an ihn als Mann erinnern, der viel mehr als ein Athlet war." (Kareem Abdul-Jabbar) © twitter.com/SHAQ 18/23 "Keine Worte können beschreiben, was ich gerade durchmache. [...] Ich liebe dich, mein Bruder. Du wirst mir fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und den Familien der anderen Passagiere. (Shaquille O'Neal, NBA-Legende) © twitter.com/BarackObama 19/23 "Er war eine Legende auf dem Court und hat gerade erst mit einem bedeutungsvollen zweiten Akt begonnen. [...] Michelle und meine Gebete und Liebe gehen an Vanessa und die gesamte Familie an diesem unvorstellbaren Tag." (Barack Obama, ehem. US-Präsident) © twitter.com/MagicJohnson 20/23 "Wir hatten besondere Gespräche über das Leben und Basketball. Wir hatten so viel gemeinsam. Ich habe es geliebt mit ihm über Lakers-Basketball, das Vatersein und unsere Liebe zu Italien zu reden. Ich werde ihn so sehr vermissen." (Earvin Magic Johnson) © twitter.com/RealBillRussell 21/23 "Jeannine und ich sind schockiert, vom Verlust von einem meiner Lieblingsmenschen und einem der besten Basketballer der Geschichte zu hören. [...] Kobe, du warst mein größter Fan. Aber ich war auch deiner. (Bill Russell, NBA-Legende) © getty 22/23 "[...] Ich habe Kobe geliebt. Er war wie ein kleiner Bruder für mich. Wir haben so oft miteinander geredet und das werde ich sehr vermissen. Er war ein harter Gegner, einer der größten Spieler aller Zeiten und ein großartiger Vater. [...] (Michael Jordan) © twitter.com/LeoDiCaprio 23/23 "Kobe war größer als das Leben - eine Legende. Mögen er und alle, die heute ihr Leben verloren haben, in Frieden ruhen. Meine Liebe geht an seine Familie. Los Angeles wird nie wieder so sein, wie es war." (Leonardo Di Caprio, Hollywood-Schauspieler)

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Adieu Kobe, Italien verliert einen Freund! Von der Kindheit in Italien zum Lakers-Mythos: Die Welt trauert um einen globalen Champion. Ein absurder Tod an einem normalen Sonntag."

Corriere dello Sport: "Eine riesige Tragödie erschüttert die Sportwelt, die einen der größten Basketballer aller Zeiten, einen Mythos, verliert. Kobe Bryant ist so gestorben, wie er gelebt hatte: abseits jeglicher Regel. Sein Leben hat ein tragisches Ende zusammen mit der geliebten Tochter gefunden."

Corriere della Sera: "Die USA trauern um Kobe Bryant, der nicht nur ein Fixstern für die Lakers, sondern ein Emblem auch außerhalb des Sports war. Der persönliche Freund Barack Obamas hatte tausende soziale Initiativen gestartet. Der Basketball verliert seinen wahren Champion."

La Repubblica: "Kobe Bryant war ein Typ, der sogar Obama inspiriert hatte. Er war ein Beispiel für Generationen von Athleten. Er ist der Basketballer, der nach dem Abschied Michael Jordans den American Dream wiederbelebt hat. Kobe hatte die Obsession der Perfektion. Er hat dem Basketball alles gegeben."

La Stampa: "Fassungslosigkeit und Schmerz: Die Trauer wegen Kobe Bryants Tod erschüttert jeden, unabhängig von Alter, Rasse, Religion, Interesse für Basketball oder Sport. Auch in Italien hatte Bryant unzählige Freunde. Die Welt verliert ein Beispiel für eine ganze Generation."

SPANIEN

Marca: "Schmerz und Ruhm. Die Legende Kobe Bryant kommt bei einem Helikopterunfall ums Leben. Mit ihm ist ein wichtiges Stück NBA-Geschichte mit nur 41 Jahren von uns gegangen. Er wird weiterhin unsterblich sein!"

AS: "Kobe für die Ewigkeit. Bryant verliert sein Leben zusammen mit seiner 13-jährigen Tochter bei einem Helikopterunfall in Los Angeles. Jordans Nachfolger bildete ein legendäres Paar mit Pau Gasol bei den Lakers. Ein schwarzer Tag für den Sport allgemein über den Basketball hinaus."

Sport: "Unsterblicher Kobe. Die Sportwelt weint nach dem Tod des mythischen Basketballspielers. Alle mochten ihn, trotz seiner Berühmtheit war er irgendwie noch Mensch geblieben."

El Mundo Deportivo: "Ewiger Kobe. Die Welt unter Schock. Mit Kobe ist einer der ganz Großen des Sports von uns gegangen. Eine Tragödie nicht nur für die NBA und den Basketball."

NBA: Die einzigartige Karriere von Lakers-Legende Kobe Bryant in Bildern © getty 1/31 Der tragische Tod von Kobe Bryant hat am Sonntagabend die gesamte NBA-Welt geschockt. SPOX blickt zurück auf die einzigartige Karriere der Lakers-Legende. © getty 2/31 Kobe Bryant gehörte zu den besten Spielern in der NBA-Geschichte. Bereits an der Lower Merion High School überzeugte Bryant und wurde 1996 ins McDonald's-All-American-Team gewählt © getty 3/31 Der Scorer entschied sich gegen das College und meldete sich direkt zum NBA-Draft an. Die Hornets zogen Bryant 1996 an 13. Stelle, tradeten ihn jedoch zu den Lakers. © getty 4/31 Die Lakers sicherten sich im selben Jahr die Dienste von Shaquille O'Neal. Die Geburtsstunde eines Traumduos. Auf dem Court jedenfalls. © getty 5/31 Wenige Monate später gewann die Black Mamba den Slam Dunk Contest in Cleveland. © getty 6/31 Am 17. Dezember 1997 lieferte sich der 19-Jährige ein spektakuläres Duell mit Michael Jordan. His Airness beendete das Spiel mit 36 Punkte, die Mamba mit 33. © getty 7/31 Im Jahr 2000 folgte die erste Meisterschaft für Kobe Bryant und die Lakers. © getty 8/31 Bereits ein Jahr später folgte Titel Nummer zwei. Diesmal in der Opferrolle: Allen Iverson und die Sixers. © getty 9/31 Und 2002? Three Peat! © getty 10/31 Doch nach den Meisterschaften zerbrach das Team nach und nach. Nach den 2004er Finals (Niederlage gegen Detroit) wechselte Shaq nach Miami. © getty 11/31 Ohne Shaq musste Bryant die Lakers alleine tragen. Der Teamerfolg blieb zunächst aus, dafür gelangen Kobe 2006 gegen die Raptors stolze 81 Punkte - bis heute die zweitbeste Punkteausbeute in einem Spiel nach Wilt Chamberlains 100 Punkten 1962. © getty 12/31 In der selben Saison sowie ein Jahr später 2006/07 wurde Bryant Scoring-Champion der NBA. © getty 13/31 Da Scoring allein nicht genügt, verdingte sich Kobe ganz nebenbei als mehr als brauchbarer Defender. Neunmal stand Bryant im All-Defensive First Team. © getty 14/31 Doch der Teamerfolg mit den Lakers blieb weiter aus, Lakers-GM Mitch Kupchak reagierte und holte 2008 Pau Gasol per Trade nach Los Angeles. © getty 15/31 Endlich! 2008 gab's die MVP-Trophäe - nach der ersten "halben" Saison mit Gasol. In den Finals verloren Bryant und die Lakers aber gegen Boston. © getty 16/31 2009 und 2010 folgten dann aber zwei weitere Meisterschaften - Nummer vier und fünf für die Black Mamba. © getty 17/31 Bei beiden Titeln glänzte Bryant in den Playoffs und wurde zum Finals-MVP gewählt. © getty 18/31 Mit dem Team USA holte der Veteran 2008 und 2012 Goldmedaillen bei den Olympischen Sommerspielen. © getty 19/31 Der Lakers-Star war der erste Sportler, der sich auf dem Hollywood Boulevard verewigen durfte. © getty 20/31 Im All-Star Game war Kobe ebenfalls ein gern gesehener Gast. 18-mal war er beim Spiel dabei. 2003 versaute er Michael Jordan bei dessen letztem Auftritt zudem den Gamewinner. © getty 21/31 Viermal wurde Kobe zum All-Star MVP gewählt. Einzig Bob Pettit wurde ebenso oft geehrt. © getty 22/31 Der erste große gesundheitliche Rückschlag: Beim Heimspiel gegen die Warriors zog sich Bryant 2013 einen Achillessehnenriss zu und musste lange pausieren. © getty 23/31 Es folgte eine weitere schwere Verletzung, doch der künftige Hall-of-Famer kämpfte sich zurück. © getty 24/31 Am 14. Dezember 2014 überholte der damals 36-Jährige Michael Jordan in der All-Time-Scoring-List und steht jetzt hinter Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und LeBron James auf Rang vier. Es ist der individuelle Höhepunkt einer beeindruckenden Karriere. © getty 25/31 In der Nacht zum 30. November 2015 gab Kobe sein Karriereende nach der Saison bekannt. © getty 26/31 Auf seiner Abschieds-Tour wurde er überall gefeiert, andere Spieler wie Paul George zollten ihm ihren Respekt. © getty 27/31 Am 13. April 2016 war es dann soweit: Kobes letztes Spiel stand an. Gegen die Utah Jazz machte er seinem Namen alle Ehre und legt unfassbare 60 Punkte auf. © getty 28/31 Anschließend hieß es endgültig: Mamba out! © getty 29/31 Im Dezember 2017 wurde Bryant schließlich eine der größten Ehren im US-Sport zuteil. Die Lakers zogen seine Trikots mit den Nummern 8 und 24 unter das Hallendach des Staples Centers. © getty 30/31 Auch nach der sportlichen Karriere blieb Bryant erfolgreich - als Filmemacher. 2018 gewann er mit "Dear Basketball" den Oscar in der Kategorie "Bester Animationskurzfilm". © getty 31/31 Nun muss die NBA-Welt viel zu früh Abschied von Kobe Bryant nehmen. Mit nur 41 Jahren verstarben er und seine 13-jährige Tochter Gianna bei einem Helikopterabsturz. SPOX verneigt sich vor einer unfassbaren Karriere.

FRANKREICH

L'Equipe: "Wie ein Diamant. Kobe Bryant, der Erbe Michael Jordans, ein Kind des Balls. Er war einer der brillantesten Angreifer in der Geschichte des Spiels."

Le Monde: "Mit dem Tod von Kobe Bryant verliert der Basketball einen der größten Spieler seiner Geschichte. Die "Schwarze Mamba" gibt es nicht mehr, der Schock ist gewaltig."

Le Figaro: "Der Tod von Kobe Bryant: Eine Geschichte des Tributs in den Hallen der NBA. Als die Spiele liefen, gedachten doch alle der Ikone Kobe Bryant. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt an einem tragischen Abend. Sein Tod hat den Planeten Basketball erschüttert."