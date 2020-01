NBA: Utah Jazz gegen Dallas Mavericks heute live im TV und Livestream

Die Utah Jazz empfangen heute die Dallas Mavericks um All-Star-Starter Luka Doncic. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

NBA, Utah Jazz vs. Dallas Mavericks heute live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Tip-Off

In der Western Conference kommt es am heutigen Samstag (25. Januar) zu einem echten Top-Duell: Die Utah Jazz empfangen die Dallas Mavericks in der Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City.

Der Tip-Off des Spiels ist für 23 Uhr angesetzt.

Dalls Mavericks @ Utah Jazz heute live im TV und Livestream

Luka Doncics ersten Auftritt nach seiner Nominierung zum All-Star-Starter könnt Ihr live und in voller Länge bei DAZN sehen. Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Dre Voigt melden sich kurz vor Beginn am Mikrofon.

DAZN bietet neben dem Spiel der Mavs zahllose weitere Spiele aus der NBA - insgesamt mehr als 200 pro Saison. Dazu kommen die kompletten Conference Finals und Finals. Auch die Basketball Champions League könnt Ihr live auf DAZN sehen.

NBA - Trade Deadline Preview Southwest Division: Kommt noch Hilfe für Luka Doncic? © getty 1/25 Die Trade Deadline naht, viel Zeit bleibt bis zum 6. Februar nicht mehr, um die Kader aufzurüsten. In der Southwest Division könnten unter anderem die Rockets und Mavs noch aktiv werden. © getty 2/25 DALLAS MAVERICKS: Die Mavs sind eine der Überraschungen der Saison und ein wenig vor dem Zeitplan, vor allem dank Luka Doncic. Nun stellt sich die Frage: Lohnt sich ein Trade, um das Team schon jetzt zu verbessern? © getty 3/25 Helfen würde auf jeden Fall ein Spieler, der seinen eigenen Wurf kreieren kann. Wenn er dann noch ein wenig verteidigen kann, wäre das ein Plus. Vor allem für den Flügel könnte Dallas noch einen weiteren Rotationsspieler vertragen. © getty 4/25 Der offensichtliche Trade-Kandidat ist Courtney Lee, dessen Vertrag über 12,6 Mio. Dollar ausläuft. Der Veteran spielt keine Rolle bei den Mavs und könnte als Filler in einem Deal herhalten. Tim Hardaway (2021, noch 39 Mio.) hat sich dagegen festgespielt. © getty 5/25 Ein Gerücht hält sich beständig - und ist das Interesse an Andre Iguodala. Der Veteran steht zwar bei den Memphis Grizzlies unter Vertrag, blieb dem Team aber fern. Die Grizzlies wollen in einem Trade aber etwas haben. © getty 6/25 Und genau hier hat Dallas im Gegensatz zu anderen Spitzenteams eine Trumpfkarte. Die Mavs halten den Zweitrundenpick der Warriors, der vermutlich zwischen 31 und 33 landen wird. Im Paket mit Lee ist das zumindest annehmbar. © getty 7/25 Des Weiteren gab es Berichte über einen möglichen Trade für Andre Drummond. Das gilt zwar eher als unwahrscheinlich, doch nach der Verletzung von Dwight Powell könnte sich Dallas unter Umständen nach Verstärkung auf den großen Positionen umsehen. © getty 8/25 HOUSTON ROCKETS: Wenn ein Manager aus einer scheinbar aussichtslosen Situation einen Hasen (oder Trade) aus dem Hut zaubern kann, dann ist es Daryl Morey. Houston schlingert im Moment ein wenig, womöglich wird der GM noch einmal aktiv. © getty 9/25 Die Cap-Situation ist jedoch verzwickt. Besitzer Fertitta will keine Luxussteuer zahlen, im Moment liegen sie lediglich 130.000 Dollar darunter. Und: Der alljährliche Trade-Kandidat Eric Gordon kann nach seiner Verlängerung nicht getradet werden. © getty 10/25 Dennoch wird den Rockets Interesse an Robert Covington (bis 2022, je 12 Mio.) und auch Andre Iguodala (2020, 17,2 Mio.) nachgesagt. © getty 11/25 Wie die Rockets das einfädeln wollen, ist schwer nachvollziehbar. Es bräuchte dafür einen komplizierten Deal mit mindestens drei Teams, Houston müsste dafür mehrere Minimalspieler wie Tyson Chandler, Thabo Sefolosha und andere abgeben. © getty 12/25 Alternativ bleiben sonst nur P.J. Tucker (8,3 Mio.) und Clint Capela (14,9 Mio.). Ersterer dürfte unantastbar sein, während es für Capela auf Center eigentlich auch keinen adäquaten Ersatz gibt. Wie schon gesagt, es ist verfahren. © getty 13/25 MEMPHIS GRIZZLIES: Solche Probleme kennen die Grizzlies nicht. Ihr junger Kern macht Spaß und ist ein tolles Fundament für die Zukunft. Am Erfolg haben aber auch einige Veteranen ihren Anteil. Wollen die Grizzlies sie trotzdem abgeben? © getty 14/25 Gemeint ist damit vor allem Jae Crowder, der seinem Ruf als vorbildlicher Veteran alle Ehre macht. Der Flügelspieler passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Team, ist aber als 3-and-D-Spieler auch für Spitzenteams interessant. © getty 15/25 Innerhalb der Liga wird gemunkelt, dass die Clippers gerne ihre Finger an Crowder bekommen würden. Das verwundert wenig, schließlich stellte Crowder gegen Memphis einen gewissen Kawhi Leonard kalt. © getty 16/25 Gleiches gilt für Iguodala, der auf Memphis keine Lust hat. Die Grizzlies werden bis zur letzten Sekunde einen Trade für den dreifachen Champion suchen, erst danach könnte ein Buyout zu einer Option werden. © getty 17/25 NEW ORLEANS PELICANS: In der kommenden Nacht wird Zion Williamson erstmals in der NBA auflaufen - und damit verschieben sich für die Pels auch endgültig die Perimeter für die Trade-Deadline. NOLA wird Anfang Februar kein Verkäufer sein. © getty 18/25 Denn: Die Pelicans sind eines der heißesten Teams der Liga und nur noch 3,5 Spiele hinter den Playoffs. Bei all dieser Euphorie wäre es wohl wenig sinnvoll, einen Borderline-All-Star wie Jrue Holiday zu traden. © getty 19/25 Andere Veteranen, die vor dem Pels-Lauf ins Spiel gebracht wurden, waren Shooter J.J. Redick oder Big Man Derrick Favors. Das dürfte nun aber kein Thema mehr sein, wie auch Adrian Wojnarowski (ESPN) vermeldete. © getty 20/25 Großartig verstärken werden die Pelicans ihren Kader wohl auch nicht, vielmehr wird man in den nächsten Monaten schauen, wer in der Zukunft neben Zion oder Brandon Ingram den Kern des Teams bilden kann. © getty 21/25 SAN ANTONIO SPURS: Etwas kniffliger ist es am Alamo River. Seit LaMarcus Aldridge sich dazu entschlossen hat, Dreier zu werfen, geht es bergauf. Zuvor gab es noch viel Gerüchte, dass die Spurs ihr Team womöglich aufbrechen könnten. © getty 22/25 Allerdings sind die Spurs historisch kein Team, das zur Trade Deadline aktiv ist. Der letzte Trade liegt bereits Jahre zurück, das Regime aus Coach Gregg Popovich und GM R.C. Buford ist weiterhin identisch. © getty 23/25 Trotzdem muss die Frage gestellt werden: Lohnt es sich, für die Playoffs zu kämpfen, wenn dann eine Abreibung von den Lakers droht? Die Serie von über 20 Jahren Playoffs in Folge ist nett, gleichzeitig auch sehr kurzsichtig. © getty 24/25 Aldridge und DeRozan sind beide bereits über 30 Jahre alt, womöglich besteht jetzt die letzte Chance, noch einen Gegenwert für die beiden früheren All-Stars zu bekommen. Orlando soll unter anderem mal an DeRozan interessiert gewesen sein. © getty 25/25 Der Markt für LMA, der kommendes Jahr nur noch 24 Mio. bekommt, dürfte aber etwas größer sein. Zuletzt gab es Gerüchte, dass sich Miami einen Trade vorstellen könnte. Ob die Spurs aber wirklich neu anfangen wollen? Zweifelhaft.

Dalls Mavericks @ Utah Jazz: Die Fakten vor dem Spiel

Beide Franchises sind voll auf Kurs in Sachen Playoff-Rennen. Die Mavericks stehen derzeit mit einer Bilanz von 28-16 auf dem fünften Platz in der Western Conference, die Jazz liegen dank der starken jüngsten Leistungen sogar auf Platz zwei.

Neben den Milwaukee Bucks sind die Jazz derzeit das heißeste Team der Liga, aus den letzten zehn Spielen könnten die Männer vom Salzsee neun gewinnen, lediglich gegen die Heat gab es auf die Mütze (104:107).

Anders bei Dallas: Von den letzten zehn Spielen konnten die Mavs "nur" sechs gewinnen, gegen die Clippers, Lakers, Hornets und Nuggets gingen sie leer aus.

Allerdings hat das Team von Rick Carlisle auch mit ständigen Verletzungssorgen zu kämpfen. Co-Star Kristaps Porzingis kehrte erst kürzlich von einer Rückenverletzung zurück, wohingegen Dwight Powell mit einem Achillessehnenriss die gesamte restliche Saison ausfallen wird. Bei Utah sind seit dem Comeback von Mike Conley alle Spieler fit.

Bei Spielen der Mavericks sind zudem immer viele Punkte garantiert, mit einem Offensive-Rating von 116,4 stellen die Texaner die mit Abstand beste Offensive der Liga. Blicken wir auf die letzten zehn Spiele müssen sie sich jedoch einem Team geschlagen geben: den Utah Jazz. Mit einem Offensive-Rating von 124,7 (!) und einem Net-Rating 1von 6,4 (!!) pflügt Utah derzeit durch die Liga.

NBA: Voraussichtliche Aufstellungen der Jazz und Mavericks

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Jazz Mike Conley Donovan Mitchell Bojan Bogdanovic Royce O'Neale Rudy Gobert Mavericks Luka Doncic Seth Curry Tim Hardaway Jr. Dorian Finney-Smith Kristaps Porzingis

Mavericks @ Jazz: Maxi Kleber spielt die beste Saison seiner Karriere

Ein wichtiger Bestandteil der Mavericks-Rotation ist in diesem Jahr erneut der Deutsche Maxi Kleber, der das beste Jahr seiner noch jungen NBA-Karriere spielt. Sowohl in Minuten (25,2), Punkten (9,2) und Rebounds (5,4) legt Kleber Karrierebestwerte auf und trifft dabei seinen Dreier auch richtig gut (39,4 Prozent).

Angesprochen auf diese Entwicklung gibt sich der 27-Jährige bescheiden. "Ich denke, ich mache so ziemlich dasselbe wie die letzten zwei Jahre. Ich bekomme einfach ein bisschen mehr Minuten und mehr Würfe. Ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in meinen Wurf", sagte Kleber im Rahmen von NBA Saturdays. "Ich arbeite immer noch weiter daran. Ich versuche einfach, meine Rolle auszufüllen, Jungs wie Luka (Doncic), Tim (Hardaway Jr.) und Seth (Curry) kreieren für uns.