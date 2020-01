NBA - LeBron James nach seinem Meilenstein emotional: "Es ergibt überhaupt keinen Sinn"

LeBron James hat Kobe Bryant in der All-Time-Scoring Liste überholt und damit den nächsten großen Meilenstein erreicht. Im Anschluss zeigte sich der King sichtlich gerührt.

Eine große Übertragung im nationalen TV zur besten Sendezeit im ausverkauften Wells Fargo Center. Die gesamte Basketballwelt war bereit, in dem Spiel zwischen den Sixers und Lakers Geschichte mitzuerleben.

18 Punkte fehlten LeBron James vor der Partie, um Lakers-Legende Kobe Bryant in der All-Time-Scoring Liste der NBA zu überholen und auf Platz drei vorzustoßen. Mitte des dritten Viertels war es schließlich soweit. Der King sicherte sich per Layup seine Punkte 17 und 18 an dem Abend und erreichte damit den nächsten Meilenstein in seiner großartigen Karriere. Dabei hätten die Umstände viel passender gar nicht sein können.

"Es geht zurück bis ins Jahr 2008, als wir das "Reedem Team" formten. Für mich wurde ein Traum wahr, an seiner Seite auf dem Court zu stehen. Ich habe ihn so viele Jahre bewundert und dann hatte ich die Möglichkeit, mit ihm zu trainieren, ihn zu beobachten und von ihm zu lernen", erinnerte sich ein sichtlich gerührter LeBron im Anschluss an das Spiel.

All-Time Scorer der NBA-Geschichte: LeBron James schnappt sich Kobe Bryant © getty 1/26 Mit seinen 29 Punkten gegen die Sixers hat LeBron James Kobe Bryant in der All-Time-Scoring Liste übeholt und sich auf Platz drei geschoben. Hier seht ihr die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies. © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics, Miami Heat. © getty 4/26 PLATZ 23: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic. © getty 5/26 PLATZ 22: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 6/26 PLATZ 21: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers. © getty 7/26 PLATZ 19: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks. © getty 8/26 PLATZ 19: Vince Carter (1998 - heute) - 25.618 Punkte in 1.520 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento, Atlanta (Stand 26.01.2020). © getty 9/26 PLATZ 18: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 26.053 Punkte in 10.95 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers (Stand 26.01.2020). © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets. © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics. © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers. © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic. © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks. © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors. © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets. © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks. © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics. © getty 20/26 PLATZ 7: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers. © getty 21/26 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - 2019) - 31.560 Punkte in 1.522 Spielen - Dallas Mavericks. © getty 22/26 PLATZ 5: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards. © getty 23/26 PLATZ 4: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 24/26 PLATZ 3: LeBron James (2003 - heute) - 33.626 Punkte in 1.241 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand 26.01.2020). © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers. © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers.

LeBron James: "Es ist surreal"

"Jetzt sitze ich hier im Lakers-Trikot, in Philadelphia, wo er herkommt, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe und er mir seine Schuhe gab, die er am All-Star-Weekend getragen hat. Es ist surreal. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber das Universum sieht manche Dinge einfach für dich vor. Ich glaube, wenn du das Leben richtig lebst und alles dafür gibst, was du machst, geschehen Dinge ganz natürlich. Es soll gar keinen Sinn ergeben, es passiert einfach."

Als Tribut an den legendären Shooting Guard der Lakers hatte LeBron "Mamba 4 Life" und Bryants Rückennummern 8/24, inklusive des Kürzels "KB" auf seinem Schuhe stehen. "Ich bin glücklich, in jeglicher Konversation mit Kobe Bryant zu sein, einem der besten Basketballspieler aller Zeiten. Er hat zwei Jerseys im Staples Center hängen. Das ist einfach verrückt", schwärmte der King.

Und auch Bryant ließ mit seinen Glückwünschen nicht lange auf sich warten. "Bring das Spiel weiter voran. Großer Respekt, mein Bruder", twitterte Kobe kurz nach James' Meilenstein.

Mit 33.626 Punkten liegt James nun auf dem dritten Rang der All-Time-Scoring Liste, nur noch hinter Karl Malone (36.928 Punkte) und dem Erstplatzierten Kareem Abdul-Jabbar (38.387 Punkte).