NBA: Memphis Grizzlies um Ja Morant schocken die Houston Rockets - Giannis und Kawhi Leonard dominieren

Der Siegeszug der Jazz durch die Association geht weiter. Utah gewann in Brooklyn bereits das zehnte Spiel in Serie und holte damit den 15. Sieg aus den vergangenen 16 Partien. Auch in Brooklyn präsentierte sich erneut vor allem die Jazz-Offense gut aufgelegt. "Ich hätte auch keine Lust, uns zu verteidigen", sagte selbst der zweifache Defensive Player of the Year Rudy Gobert.