NBA News: Star-Rookie Ja Morant wird den Memphis Grizzlies vorerst fehlen

Ja Morant wird den Memphis Grizzlies vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen, wie die Franchise am Samstag bekanntgab. Der Nr.2-Pick hat mit Rückenproblemen zu kämpfen.

Morant soll von jetzt an Woche für Woche untersucht werden, hieß es seitens der Grizzlies. Morant habe Spasmen im Rücken und brauche daher eine kurzfristige Belastungspause.

Der Guard hatte erstmals am vergangenen Montag im Spiel gegen die Pacers die Rückenprobleme erlebt, beim Spiel gegen die Jazz am Freitag meldeten sie sich nun noch stärker zurück.

Morant spielt bisher eine sehr starke Rookie-Saison und legt im Schnitt in 28,7 Minuten 18,6 Punkte und 6,4 Assists auf, in Abwesenheit von Nr.1-Pick Zion Williamson (New Orleans Pelicans) gilt er als Favorit auf den Rookie of the Year-Award.

Morant hat sich seit der Nachricht seiner Verletzung bereits bei Twitter zu Wort gemeldet und die NBA darum gebeten, die Fotografen, die bei Spielen unter der Korbanlage sitzen, ein wenig weiter nach hinten zu beordern. Im Spiel gegen die Pacers war er dort mit einem Fotografen kollidiert und musste im Anschluss behandelt werden.