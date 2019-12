NBA, Los Angeles Lakers - Coach Frank Vogel warnt LeBron James und Co. nach schwachem Auftritt in Atlanta

Die Los Angeles Lakers blieben durch den Sieg bei den Atlanta Hawks außerhalb des Staples Center weiter ungeschlagen. Überzeugend war der Erfolg aber nicht, das wusste auch Coach Frank Vogel. Der Übungsleiter warnte darum nun seine Mannschaft.

"Wir haben in Atlanta nicht gut gespielt", resümierte Coach Vogel nach der Partie gegen die Hawks, welches mit 101:96 gewonnen wurde. Die Lakers leisteten sich dabei 22 Turnover und versenkten lediglich fünf ihrer 31 Dreier. "Wenn wir in den kommenden beiden Spielen so auftreten, werden wir jeweils verlieren", war sich Vogel sicher.

Dabei war Vogel das Ergebnis in Atlanta fast schon egal, ihm gehe es vielmehr um die Art und Weise wie sein Team Abend um Abend auftrete. Mit einer Bilanz von 24-3 thronen die Lakers an der Spitze der Western Conference, nur die Bucks im Osten weisen die gleiche Bilanz auf.

Aber auch die Spieler der Lakers waren nicht zufrieden mit dem Auftreten in der State Farm Arena Arena. "Wir haben verärgert, wie wir begonnen und den Hawks einen Run geschenkt haben", sagte Center Dwight Howard. "Wir müssen da auf jeden Fall besser werden. Klar ist aber auch, dass es immer wieder solche Spiele geben wird, in denen wir uns durchwursteln müssen."

Bis zum Ende des Jahres warten auf die Lakers aber einige hohe Hürden. Vor dem Clash in Milwaukee sind LeBron James und Co. in Indianapolis zu Gast. Nach dem Bucks-Spiel geht es dann gen Kalifornien, die Lakers empfangen anschließend die Denver Nuggets und dann im Christmas Game den Stadt-Rivalen L.A. Clippers.

Der kommende Spielplan der Los Angeles Lakers