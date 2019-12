NBA: Oklahoma City Thunder gegen die Toronto Raptors heute live im TV und Livestream

Zum Abschluss von Woche zehn in der NBA empfangen unter anderem die Toronto Raptors die Oklahoma City Thunder. Hier erfahrt Ihr wo und wie Ihr die Partie sowie alle anderen Spiele der NBA live verfolgen könnt.

Die NBA live auf DAZN verfolgen. Sichere dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und verpasse nichts!

Toronto Raptors gegen Oklahoma City Thunder: Ort, Uhrzeit

In der Nacht von Sonntag, 29. Dezember, auf Montag empfängt der aktuelle Meister, die Toronto Raptors, die Oklahoma City Thunder in der Scotiabank Arena in der kanadischen Stadt Toronto. Spielbeginn ist um 0 Uhr deutscher Zeit.

Toronto Raptors vs. Oklahoma City Thunder heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen den Toronto Raptors und den Oklahoma City Thunder ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Der Streamingdienst DAZN bietet die Partie hingegen live und in voller Länge.

Zusätzlich bietet DAZN unzählige weitere Live-Berichterstattungen der NBA an. Das "Netflix des Sports" hat unter anderem 189 Spiele der Regular Season und die Playoffs im kommenden Jahr im Repertoire.

Neben Basketball ist auch die NFL, MLB und NHL bei DAZN beheimatet. Aber nicht nur Fans des US-Sports kommen auf Ihre Kosten, auch für alle Fußball-Fans ist einiges geboten. So besitzt der Streaminganbieter die Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Für lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr ist ein Abonnement bereits erhältlich. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

NBA: Die heutigen Partien im Überblick

Neben der Partie der Toronto Raptors finden heute vier weitere Spiele statt, unter anderem empfangen die LA Lakers die Dallas Mavericks. Auch dieses Spiel könnt Ihr live auf DAZN verfolgen.

Uhrzeit (MESZ) Heim Auswärts Übertragung 0 Uhr Toronto Raptors Oklahoma City Thunder DAZN 2 Uhr Memphis Grizzlies Charlotte Hornets NBA League Pass 2 Uhr New Orleans Pelicans Houston Rockets NBA League Pass 2 Uhr Denver Nuggets Sacramento Kings NBA League Pass 3.30 Uhr Los Angeles Lakers Dallas Mavericks DAZN

NBA: Standings vor den Sonntagsspielen

Aktuell liegen die Raptors im Osten auf dem vierten Platz und OKC belegt im Westen Rang sieben.