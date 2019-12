NBA: Toronto Raptors gegen Boston Celtics heute live im TV und Livestream

Den Start bei den Christmas Games machen die Toronto Raptors und Boston Celtics. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Toronto Raptors gegen Boston Celtics: Ort und Uhrzeit

Nachdem die Christmas Games in den vergangenen vier Jahren immer mit den New York Knicks starteten (als Heim- oder Auswärtsteam) steigt der Auftakt erstmals bei den Toronto Raptors. Die Partie gegen die Boston Celtics beginnt um 18 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist die Scotiabank Arena in der kanadischen Stadt Toronto.

Toronto Raptors - Boston Celtics heute live im TV und Livestream

Das Match zwischen den Toronto Raptors und den Boston Celtics wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Stattdessen schafft DAZN Abhilfe. Der Streamingdienst zeigt jedes der heutigen fünf Christmas Games live in voller Länge.

Auch sonst hat DAZN zahlreiche Live-Berichterstattungen der NBA im Programm. So hat das "Netflix des Sports" 189 Spiele der Regular Season und die Playoffs im kommenden Jahr im Repertoire.

Neben Basketball ist auch die NFL, MLB und NHL bei DAZN beheimatet. Auch Fußball-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Der Streaminganbieter besitzt die Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

NBA Christmas Games im Überblick

Insgesamt steigen heute fünf Partien in der NBA. Bei SPOX gibt es zudem einen kostenfreien Livestream für das Match zwischen Philly und Milwaukee.

Uhrzeit (MESZ) Heim Auswärts Übertragung 18 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics DAZN 20.30 Uhr Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks SPOX / DAZN 23 Uhr Golden State Warriors Houston Rockets DAZN 2 Uhr Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers DAZN 4.30 Uhr Denver Nuggets New Orleans Pelicans DAZN

NBA: Standings vor den Christmas Games

Während die Celtics im vergangenen Spiel mit 119:93 gegen die Hornets gewannen, verloren die Raptors knapp (115:120) bei den Pacers.