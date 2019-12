NBA Christmas Games live sehen: Los Angeles Lakers gegen Clippers im Livestream

Der 25. Dezember gehört in den USA traditionell der NBA: Bei den Christmas Games treten die größten Franchises und Stars des Sports gegeneinander an - unter anderem gibt es den Kracher zwischen den Los Angeles Lakers und den L.A. Clippers. SPOX verrät euch, wo Ihr LeBron James, Kawhi Leonard und Co. im Livestream sehen könnt.

Mit einer Bilanz von 24 Siegen und nur sechs Niederlagen sind die Lakers um LeBron James und Anthony Davis das beste Team im Westen. Die L.A. Clippers, die mit Paul George und dem Finals-MVP des letzten Jahres Kawhi Leonard aufwarten, stehen mit 22-10 auf dem vierten Rang.

Einmal gab es dieses Duell in der laufenden Saison bereits: Zum Saisonauftakt verloren die Lakers ihr nominelles Auswärtsspiel - beide Teams teilen sich in L.A. das Staples Center - mit 102:112.

NBA Christmas Games: Alle Spiele im Überblick

Das erste der fünf angesetzten Spiele am Mittwoch beginnt um 18 Uhr deutscher Zeit, danach könnt Ihr durchgehend bis ca. 7 Uhr morgens besten NBA-Basketball genießen.

Uhrzeit (MESZ) Heim Auswärts Übertragung 18 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics DAZN 20.30 Uhr Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks SPOX / DAZN 23 Uhr Golden State Warriors Houston Rockets DAZN 2 Uhr Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers DAZN 4.30 Uhr Denver Nuggets New Orleans Pelicans DAZN

NBA Christmas Games 2019: Lakers gegen Clippers im Livestream sehen

Das Duell zwischen den Lakers und den Clippers ist das vierte von fünf angesetzten Spielen und beginnt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 2 Uhr morgens (17 Uhr Ortszeit).

Das Spiel könnt Ihr Live und in voller Länge auf dem Streaming-Dienst DAZN sehen, im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. Los geht es mit der Übertragung um kurz vor 2 Uhr.

Als NBA-Fan seid Ihr auf DAZN genau richtig: Der Streamingdienst zeigt 189 Spiele der Regular Season und ist auch in den Playoffs im kommenden Frühjahr am Ball. Zudem gibt es am Mittwoch alle fünf Spiele komplett im Livestream.

Den Probemonat von DAZN gibt es kostenlos, im Anschluss kostet das monatlich kündbare Abo 11,99 Euro pro Monat. Ihr könnt auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen.

NBA: Die besten Offensiv-Teams aller Zeiten nach Offensiv-Rating © getty 1/35 Die Mavericks stellen derzeit die beste Offensive der Liga - und das auf historisch gutem Niveau. Wir präsentieren darum die besten 30 Offensiv-Teams aller Zeiten, gemessen an des Offensiv-Ratings und zeigen, was die Teams in dieser Saison erreichten. © getty 2/35 Hierzu verwenden wir die Daten von basketball-reference.com, diese können von der NBA-Seite leicht abweichen. Und kurz: Offensiv-Rating bedeutet die Anzahl der Punkte, die ein Team auf 100 Ballbesitzen durchschnittlich erzielt. © getty 3/35 Platz 30: Milwaukee Bucks in der Saison 2018/19 - Offensiv-Rating von 113,8 - Bilanz: 60-22, Aus in den Conference Finals gegen die Toronto Raptors (2-4). © getty 4/35 Platz 30: Utah Jazz in der Saison 2007/08 - Offensiv-Rating von 113,8 - Bilanz: 54-28, Aus in den Conference Semifinals gegen die Los Angeles Lakers (2-4). © getty 5/35 Platz 30: Toronto Raptors in der Saison 2017/18 - Offensiv-Rating von 113,8 - Bilanz: 59-23, Aus in den Conference Semifinals gegen die Cleveland Cavaliers (0-4). © getty 6/35 Platz 30: Los Angeles Lakers in der Saison 1988/89 - Offensiv-Rating von 113,8 - Bilanz: 57-25, Niederlage in den NBA Finals gegen die Detroit Pistons (0-4). © getty 7/35 Platz 27: Portland Trail Blazers in der Saison 2008/09 - Offensiv-Rating von 113,9 - Bilanz: 54.28, Aus in der ersten Playoff-Runde gegen die Houston Rockets (2-4). © getty 8/35 Platz 27: Phoenix Suns in der Saison 2006/07 - Offensiv-Rating von 113,9 - Bilanz: 61-21, Aus in den Conference Semifinals gegen die San Antonio Spurs (2-4). © getty 9/35 Platz 27: Cleveland Cavaliers in der Saison 1991/92 - Offensiv-Rating von 113,9 - Bilanz: 57-25, Aus in den Conference Finals gegen die Chicago Bulls (2-4). © getty 10/35 Platz 26: Los Angeles Lakers in der Saison 1989/90 - Offensiv-Rating von 114,0 - Bilanz: 63-19, Aus in den Conference Semifinals gegen die Phoenix Suns (1-4). © getty 11/35 Platz 25: Los Angeles Lakers in der Saison 1984/85 - Offensiv-Rating von 114,1 - Bilanz: 62-20, NBA CHAMPION (4-2 gegen die Boston Celtics). © getty 12/35 Platz 23: Denver Nuggets in der Saison 1981/82 - Offensiv-Rating von 114,3 - Bilanz: 46-36, Aus in der ersten Playoff-Runde gegen die Phoenix Suns (1-2). © getty 13/35 Platz 23: Utah Jazz in der Saison 1994/95 - Offensiv-Rating von 114,3 - Bilanz: 60-22, Aus in der ersten Playoff-Runde gegen die Houston Rockets (2-3). © getty 14/35 Platz 21: Houston Rockets in der aktuellen Saison - Offensiv-Rating von 114,4 - Bilanz bisher: 20-9. © getty 15/35 Platz 21: Chicago Bulls in der Saison 1996/97 - Offensiv-Rating von 114,4 - Bilanz: 69-13, NBA CHAMPION (4-2 gegen die Utah Jazz). © getty 16/35 Platz 18: Golden State Warriors in der Saison 2015/16 - Offensiv-Rating von 114,5 - Bilanz: 73-9, Niederlage in den NBA Finals gegen die Cleveland Cavaliers (3-4). © getty 17/35 Platz 18: Phoenix Suns in der Saison 2004/05 - Offensiv-Rating von 114,5 - Bilanz: 60-22, Aus in den Conference Finals gegen die San Antonio Spurs (1-4). © getty 18/35 Platz 18: Phoenix Suns in der Saison 1994/95 - Offensiv-Rating von 114,5 - Bilanz: 59-23, Aus in den Conference Semifinals gegen die Houston Rockets (3-4). © getty 19/35 Platz 17: Chicago Bulls in der Saison 1990/91 - Offensiv-Rating von 114,6 - Bilanz: 61-21, NBA CHAMPION (4-1 gegen die Los Angeles Lakers). © getty 20/35 Platz 13: Houston Rockets in der Saison 2016/17 - Offensiv-Rating von 114,7 - Bilanz: 55-27, Aus in den Conference Semifinals gegen die San Antonio Spurs (2-4). © getty 21/35 Platz 13: Milwaukee Bucks in der aktuellen Saison - Offensiv-Rating von 114,7 - Bilanz bisher: 26-4 © getty 22/35 Platz 13: Houston Rockets in der Saison 2017/18 - Offensiv-Rating von 114,7 - Bilanz: 65-17, Aus in den Conference Finals gegen die Golden State Warriors (3-4). © getty 23/35 Platz 13: Portland Trail Blazers in der Saison 2018/19 - Offensiv-Rating von 114,7 - Bilanz: 53-29, Aus in den Conference Finals gegen die Golden State Warriors (0-4). © getty 24/35 Platz 12: Seattle SuperSonics in der Saison 1994/95 - Offensiv-Rating von 114,8 - Bilanz: 57-25, Aus in der ersten Playoff-Runde gegen die Los Angeles Lakers (1-3). © getty 25/35 Platz 11: Dallas Mavericks in der Saison 1986/87 - Offensiv-Rating von 114,9 - Bilanz: 55-27, Aus in der ersten Playoff-Runde gegen die Seattle SuperSonics (1-3). © getty 26/35 Platz 10: Orlando Magic in der Saison 1994/95 - Offensiv-Rating von 115,1 - Bilanz: 57-25, Niederlage in den NBA Finals gegen die Houston Rockets (0-4). © getty 27/35 Platz 9: Chicago Bulls in der Saison 1995/96 - Offensiv-Rating von 115,2 - Bilanz: 72-10, NBA CHAMPION (4-2 gegen die Seattle SuperSonics). © getty 28/35 Platz 8: Phoenix Suns in der Saison 2009/10 - Offensiv-Rating von 115,3 - Bilanz: 54-28, Aus in den Conference Finals gegen die Los Angeles Lakers (2-4). © getty 29/35 Platz 7: Boston Celtics in der Saison 1987/88 - Offensiv-Rating von 115,4 - Bilanz: 57-25, Aus in den Conference Finals gegen die Detroit Pistons (2-4). © getty 30/35 Platz 5: Houston Rockets in der Saison 2018/19 - Offensiv-Rating von 115,5 - Bilanz: 53-29, Aus in den Conference Semifinals gegen die Golden State Warriors (2-4). © getty 31/35 Platz 5: Chicago Bulls in der Saison 1991/92 - Offensiv-Rating von 115,5 - Bilanz: 67-15, NBA CHAMPION (4-2 gegen die Portland Trail Blazers). © getty 32/35 Platz 3: Golden State Warriors in der Saison 2016/17 - Offensiv-Rating von 115,6 - Bilanz: 67-15, NBA CHAMPION (4-1 gegen die Cleveland Cavaliers). © getty 33/35 Platz 3: Los Angeles Lakers in der Saison 1986/87 - Offensiv-Rating von 115,6 - Bilanz: 65-17, NBA CHAMPION (4-2 gegen die Boston Celtics). © getty 34/35 Platz 2: Golden State Warriors in der Saison 2018/19 - Offensiv-Rating von 115,9 - Bilanz: 57-25, Niederlage in den NBA Finals gegen die Toronto Raptors (2-4). © getty 35/35 Platz 1: Dallas Mavericks in der aktuellen Saison - Offensiv-Rating von 117,2 - Bilanz bisher: 19-9.

NBA Christmas Games im Liveticker und Livestream auf SPOX

Neben der Übertragung auf DAZN gibt es alle fünf Christmas Games bei SPOX im Live-Ticker. Den ganzen Abend bis tief in die Nacht sind wir für Euch im Einsatz.

Ab 20.30 Uhr stellt Euch SPOX für den Knaller im Osten zwischen Philly und Milwaukee zudem einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Freddy Harder ist als Kommentator im Einsatz, Alex Vogel komplettiert als Experte die Live-Berichterstattung. Hier findet Ihr den kostenlosen Livestream auf SPOX.

NBA: Die Standings vor den Christmas Games 2019

Die Milwaukee Bucks und die Los Angeles Lakers führen den Osten und Westen jeweils souverän an. Die Dallas Mavericks belegen in der Western Conference den fünften Platz.