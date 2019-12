NBA live: New Orleans Pelicans vs. Orlando Magic heute live und im Livestream auf SPOX und DAZN

Zur besten Sendezeit in Deutschland sind die Orlando Magic am heutigen Sonntag bei den New Orleans Pelicans zu Gast. Alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung im Livestream gibt es hier. Hier geht es direkt zum kostenlosen SPOX-Livestream.

NBA: Wo und wann spielen die Pelicans und die Magic?

Der Tip-Off zwischen New Orleans und Orlando ist für 21.30 Uhr deutscher Zeit am Sonntag angesetzt. Austragungsort ist das Smoothie King Center in New Orleans, welches bei NBA-Spielen knapp 17.000 Plätze fasst.

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 15. Dezember 21.30 Uhr Pelicans - Magic Benni Zander & Alex Vogel SPOX / DAZN

New Orleans Pelicans - Orlando Magic: Die Fakten zum Spiel

Noch immer konnte Top-Pick Zion Williamson kein Spiel für die Pelicans wegen einer Verletzung absolvieren - auch das ist ein Grund dafür, wieso die Pelicans bisher eine enttäuschende Saison spielen. Im Westen haben nur die Golden State Warriors eine schlechtere Bilanz als das Team aus dem Big Easy, welches nun bereits satte elf Spiele in Folge verloren haben.

Auch zu den Christmas Games, bei welchen die Pelicans in dieser Saison mit dabei sind (Auswärtsspiel bei den Denver Nuggets), wird Williamson weiterhin fehlen. Zuletzt gab es bereits Medienberichte, dass die Pelicans ein wenig ratlos aufgrund der schleppenden Fortschritte des Forwards sind. Erst für 2020 wird das NBA-Debüt des Rookie-Phänomens angepeilt.

In Abwesenheit von Williamson konnte immerhin Brandon Ingram überzeugen. Der Forward scheint in seinem vierten NBA-Jahr endgültig den Durchbruch geschafft zu haben, nachdem er vor seinem Trade bei den Los Angeles Lakers oft zu unkonstant war.

NBA: ESPN Real Plus-Minus: Tops, Flops und die Deutschen © getty 1/48 Die ersten Wochen sind gespielt und die Sample Size wird langsam größer. ESPN hat nun seine Statistik zu Real Plus-Minus der laufenden Saison veröffentlicht. Hier sind die bisherigen Tops und Flops der Spielzeit. Dazu gibt es die Zahlen aller Deutschen. © getty 2/48 Doch zunächst einmal: Was ist eigentlich RPM? Einfach heruntergebrochen ist dies der durchschnittliche Einfluss eines Spielers auf sein Team pro 100 Offensiv- und 100 Defensiv-Ballbesitze. © getty 3/48 DIE DEUTSCHEN (und der Österreicher) - Platz 217: Isaiah Hartenstein (Houston Rockets): -0,11. © getty 4/48 Platz 147: Maxi Kleber (Dallas Mavericks): 0,61. © getty 5/48 Platz 135: Moritz Wagner (Washington Wizards): 0,80. © getty 6/48 Platz 84: Isaac Bonga (Washington Wizards): 1,62. © getty 7/48 Platz 68: Jakob Pöltl (San Antonio Spurs): 2,06. © getty 8/48 Platz 40: Daniel Theis (Boston Celtics): 2,65. © getty 9/48 DIE FLOP 20 - Platz 412: Nicolo Melli (New Orleans Pelicans): -2,64. © getty 10/48 Platz 413: Luke Kornet (Chicago Bulls): -2,65. © getty 11/48 Platz 414: Glenn Robinson III (Golden State Warriors): -2,73. © getty 12/48 Platz 415: Udonis Haslem (Miami Heat): -2,85. © getty 13/48 Platz 416: Khem Birch (Orlando Magic): -2,90. © getty 14/48 Platz 417: Cam Reddish (Atlanta Hawks): -2,91. © getty 15/48 Platz 418: Anfernee Simons (Portland Trail Blazers): -3,02. © getty 16/48 Platz 419: Dzanan Musa (Brooklyn Nets): -3,10. © getty 17/48 Platz 420: DeAndre’ Bembry (Atlanta Hawks): -3,10. © getty 18/48 Platz 421: Drew Eubanks (San Antonio Spurs): -3,13. © getty 19/48 Platz 422: Frank Jackson (New Orleans Pelicans): -3,18. © getty 20/48 Platz 423: Treveon Graham (Minnesota Timberwolves): -3,57. © getty 21/48 Platz 424: Dennis Smith Jr. (New York Knicks): -3,90. © getty 22/48 Platz 425: Thon Maker (Detroit Pistons): -4,05. © getty 23/48 Platz 426: Rui Hachimura (Washington Wizards): -4,13. © getty 24/48 Platz 427: Darius Garland (Cleveland Cavaliers): -4,31. © getty 25/48 Platz 428: Anthony Tolliver (Portland Trail Blazers): -4,65. © getty 26/48 Platz 429: Kevin Porter Jr. (Cleveland Cavaliers): -4,70. © getty 27/48 Platz 430: Kevin Knox (New York Knicks): -4,91. © getty 28/48 Platz 431: Miles Bridges (Charlotte Hornets): -6,98. © getty 29/48 DIE TOP 20 - Platz 20: Patty Mills (San Antonio Spurs): 3,50 © getty 30/48 Platz 19: Ricky Rubio (Phoenix Suns): 3,50. © getty 31/48 Platz 18: Jalen Brunson (Dallas Mavericks): 3,51. © getty 32/48 Platz 17: Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder): 3,53. © getty 33/48 Platz 16: Tobias Harris (Philadelphia 76ers): 3,64. © getty 34/48 Platz 15: Luka Doncic (Dallas Mavericks): 3,74. © getty 35/48 Platz 14: Ben Simmons (Philadelphia 76ers): 3,85. © getty 36/48 Platz 13: Donte DiVincenzo (Milwaukee Bucks): 3,94. © getty 37/48 Platz 12: C.J. McCollum (Portland Trail Blazers): 4,04. © getty 38/48 Platz 11: Jimmy Butler (Miami Heat): 4,63. © getty 39/48 Platz 10: Paul Millsap (Denver Nuggets): 4,73. © getty 40/48 Platz 9: Pascal Siakam (Toronto Raptors): 5,11. © getty 41/48 Platz 8: Will Barton (Denver Nuggets): 5,40. © getty 42/48 Platz 7: Denzel Valentine (Chicago Bulls): 5,76. © getty 43/48 Platz 6: Paul George (L.A. Clippers): 5,87. © getty 44/48 Platz 5: Jayson Tatum (Boston Celtics): 5,90. © getty 45/48 Platz 4: Kawhi Leonard (L.A. Clippers): 6,07. © getty 46/48 Platz 3: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 6,67. © getty 47/48 Platz 2: James Harden (Houston Rockets): 7,17. © getty 48/48 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers): 10,18.

Einen solchen Scorer würde Orlando im Moment mit Kusshand nehmen. Nur vier Teams weisen ein schlechteres Offensiv-Rating (104,2 Punkte auf 100 Ballbesitze) als die Magic auf, die aber dennoch voll im Playoff-Rennen sind. Im Moment belegen die Magic sogar Platz acht im Osten, obwohl sie mit elf Siegen und bereits 14 Niederlagen eine negative Bilanz vorweisen.

Mit Nikola Vucevic fehlt der Franchise aus Florida aber auch ein wichtiger Spieler verletzt. Dafür sprang vor allem Evan Fournier ein, der Shooting Guard spielt bisher die Saison seiner Karriere und legt durchschnittlich 20,2 Punkte bei einer starken Dreierquote von 44,8 Prozent auf.

Voraussichtliche Starting Fives der Pelicans und Magic