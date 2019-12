Korbjäger NBA Podcast: Pre-Holiday-Mailbag! Die Bulls, Mavericks, Point Forwards & das beste Team der Liga

Der Korbjäger NBA Podcast ist in Weihnachtsstimmung und leert das Postfach! Mit dabei bei den Hörerfragen: Die Chicago Bulls, Dallas' Potenzial in den Playoffs, ein möglicher Trade von Dennis Schröder und das Duell um den Spitzenplatz in der NBA.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor. Der Korbjäger Podcast ist ab dieser Saison der offizielle NBA-Podcast von DAZN und SPOX.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der neuen Folge geht es ausführlich um Hörerfragen. Zur Sprache kommen unter anderem die Chicago Bulls (natürlich), die Optionen der Boston Celtics, das Potenzial der Dallas Mavericks und die neue Definition von Point Guards.

Hier geht es zur Folge bei Apple Podcasts, hier ist der direkte Spotify-Link. Hier geht's direkt zum Hoster Podomatic.

Korbjäger NBA Podcast: Ein vorweihnachtlicher Mailbag

Das Programm (Auswahl):

09:19 Coby White und die Bulls

33:16 Zukunft von Jrue Holiday

52:34 Brauchen die Celtics einen Trade?

57:57 Die besten und schlechtesten Verträge

1:11:49 Die Aussichten der Mavericks

1:22:43 Das beste Team der Liga

Hier findet man den Korbjäger Podcast