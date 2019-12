NBA: Die Christmas Games heute live im Livestream sehen - Alle Spiele

Die Christmas Games am 1. Weihnachtsfeiertag sind eine feste Tradition in der NBA. Auch in diesem Jahr gibt es wieder fünf Partien in der besten Basketballiga der Welt. SPOX verrät Euch, wer heute gegeneinander antritt und wo Ihr die Spiele live sehen könnt.

NBA Christmas Games heute live im Livestream sehen

Alle fünf Christmas Games werden live und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN übertragen. Lukas Schönmüller, Freddy Harder und Alex Schlüter kommentieren die Spiele abwechselnd, Dre Voigt und Alexander Vogel fungieren als Experten.

Das Spiel zwischen Philadelphia und Milwaukee wird zudem live und kostenlos hier bei SPOX übertragen. Den Livestream findet Ihr hier.

Christmas Games: Alle NBA-Spiele heute live

Insgesamt fünf Begegnungen werden im Rahmen der Christmas Games in der Nacht von heute auf morgen ausgetragen. Das erste Spiel beginnt dabei um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, der letzte Tip-Off findet nachts um 4.30 Uhr statt. So könnt Ihr von 18 bis ca. 7 Ihr morgens rund 13 Stunden durchgehend NBA schauen.

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam DAZN-Kommentator DAZN-Experte 18 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics Lukas Schönmüller Dre Voigt 20.30 Uhr Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks Freddy Harder Alexander Vogel 23 Uhr Golden State Warriors Houston Rockets Alex Schlüter Dre Voigt 2 Uhr Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers Freddy Harder Alexander Vogel 4.30 Uhr Denver Nuggets New Orleans Pelicans Alex Schlüter Dre Voigt

NBA Christmas Games: Lakers vs. Clippers & Raptors vs. Celtics

Traditionell werden im Rahmen der Christmas Games immer besonders hochklassige Duelle angesetzt. So sind aus der Western Conference die besten vier Teams allesamt im Einsatz, während aus der Eastern Conference vier der besten fünf Franchises der aktuellen Tabelle spielen.

Dabei kommt es zum brisanten Los-Angeles-Stadtduell zwischen den Lakers mit Lebron James und den Clippers mit Kawhi Leonard. Außerdem trifft der aktuelle Champion Toronto Raptors auf Rekordmeister Boston. Die Milwaukee Bucks, das dominanteste Team der bisherigen Saison, spielen zudem gegen Verfolger Philadelphia.

