NBA-News - Wegen Dopings: John Collins von den Atlanta Hawks für 25 Spiele gesperrt

John Collins von den Atlanta Hawks wird von der NBA aufgrund eines Dopingvergehens für 25 Spiele gesperrt. Dies gab die Liga in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Laut ESPN-Insider Adrian Wojnarowski arbeitet der Forward gemeinsam mit der NBPA jedoch an einer Anfechtung.

Der 22-Jährige wurde positiv auf ein Wachstumshormon (Growth Hormone Releasing Peptide 2) getestet.

"Als allererstes möchte ich mich bei meinen Teamkollegen, der Hawks-Organisation, unseren Fans, Partnern und der gesamten Community für die Situation entschuldigen. Mir sind die Auswirkungen dessen auf die Ziele, die wir in dieser Saison erreichen wollen, bewusst. Ich bin selbst unglaublich frustriert und von mir enttäuscht, dass ich uns alle in diese Situation gebracht habe", sagte Collins in einem Statement gegenüber ESPN.

"Ich war immer unglaublich vorsichtig mit Sachen, die ich meinem Körper zuführte, aber ich habe ein Präparat zu mir genommen, das, ohne mein Wissen, eine illegale Substanz enthalten hat. Ich plane, meine Suspendierung anzufechten", fügte er an.

In seinem dritten Jahr in der Liga legte der Forward in den bisherigen fünf Spielen 17 Punkte, 8,8 Rebounds und 1,6 Assists auf. Mit einer Bilanz von 2-3 stehen die Hawks derzeit auf Rang neun der Eastern Conference.