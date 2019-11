NBA News: Russell Westbrook warnt davor, James Hardens Leistungen normal zu finden

James Harden von den Houston Rockets führt die Liga bei den Punkten weiterhin mit großem Vorsprung an, obwohl er beim 132:108-Sieg über die Portland Trail Blazers mit 36 Punkten sogar unter seinem Saisonschnitt blieb. Russell Westbrook betonte im Anschluss, wie außergewöhnlich die Leistungen seines Mitspielers sind.

Die Rockets haben derzeit acht Spiele in Folge gewonnen, Harden legte in jeder dieser Partien mindestens 35 Punkte auf. Sein Saisonschnitt beläuft sich momentan auf 39,2 Punkte, einen so hohen Schnitt hat abgesehen von Wilt Chamberlain noch niemand in der NBA-Geschichte aufgelegt. Für Westbrook ist es wichtig, dies angemessen wertzuschätzen.

"Ich denke, viele Leute normalisieren gerne solche Leistungen, wenn man sie wieder und wieder sieht, aber sie sind nicht normal. Es gibt niemanden sonst, der das kann", sagte Westbrook, der gegen Portland selbst mit 28 Punkten, 13 Rebounds und 10 Assists überzeugte. "Wenn das normal wäre, würde es jeder machen."

Hardens Spiel in der Offensive sei einzigartig. "Er hat sich in die Position gebracht, einer der besten Scorer aller Zeiten zu sein, weil er auf ganz verschiedene Arten mit einem hohen Level Punkte auflegen kann", erklärte Westbrook.

Mike D'Antoni schwärmt von James Harden

Harden hat bereits in den letzten beiden Jahren den höchsten Punkteschnitt der Liga aufgelegt, seine 36,1 Punkte in der vergangenen Saison waren der höchste Schnitt seit Michael Jordans 37,1 in der Saison 1986/87. Derzeit legt Harden noch höhere Zahlen auf und hat dabei auch seine True Shooting Percentage leicht gesteigert (61,8 Prozent).

Der MVP von 2018 selbst betonte, dass ihm die Zahlen egal seien, da nur Siege zählen. Dafür geriet sein Head Coach Mike D'Antoni abermals ins Schwärmen. "Es ist unglaublich. Mir fehlen die Worte. Was er tut, das geht einfach nicht. Ich habe das noch nie gesehen", so D'Antoni.

"Ich habe bereits gesagt, dass er der beste Offensiv-Spieler ist, den ich je gesehen habe. Das ist er wirklich. Ich habe nicht jeden Spieler gecoacht, aber er ist so gut in dem, was er tut. Du magst es vielleicht, vielleicht magst du es auch nicht - wobei ich nicht weiß, warum du es nicht magst. Aber wir haben so etwas noch nie gesehen."

Die Statistiken von James Harden in den letzten drei Jahren