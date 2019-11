NBA-News: Pau Gasol von den Portland Trail Blazers entlassen - neue Rolle als Coach?

Die Portland Trail Blazers haben Pau Gasol entlassen. Der spanische Center konnte in der aktuellen Saison aufgrund einer Operation am Fuß noch kein Spiel absolvieren, seine Reha wird wohl noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Nun könnte Gasol eine neue Rolle als Coach bei den Blazers einnehmen.

Der 39-Jährige gab die Neuigkeit von seiner Entlassung selbst in den sozialen Netzwerken bekannt. Gasol hatte im Sommer einen Einjahresvertrag für 2,6 Millionen Dollar in Portland unterschrieben, musste sich allerdings bereits im Mai einer Operation am linken Fuß unterziehen lassen, die ihn nach damaliger Einschätzung sechs bis zwölf Monate außer Gefecht setzen würde.

"Ich habe die Operation machen lassen in der Hoffnung, dass ich schneller zurückkehren kann, aber unglücklicherweise haben wir in den vergangenen Tagen festgestellt, dass meine Genesung länger dauern wird", erklärte Gasol.

Die Entlassung erlaube es ihm nun, "mich voll und ganz auf meine Genesung zu konzentrieren, ohne den Druck zu verspüren, dass ein Team auf meine Rückkehr wartet". Offenbar hatte Portland Absicherungen in Gasols Vertrag eingebaut, die es dem Team möglich machen, den Veteranen aufgrund der Verletzung zu entlassen und damit Platz im Kader zu schaffen.

Gasol kündigte an, auf das Parkett zurückkehren zu wollen. Gleichzeitig berichtete Adrian Wojnarowski von ESPN, dass die Trail Blazers dem Spanier eine Rolle als Coach innerhalb der Organisation anbieten möchten.

Der sechsmalige All-Star und zweimalige NBA-Champion kommt in bisher 18 Spielzeiten in der Association auf 17 Punkte und 9,2 Rebounds im Schnitt. Vergangene Saison stand er bei den Spurs und Bucks unter Vertrag, kam aber insgesamt nur auf 30 Einsätze.