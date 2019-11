NBA, Dallas Mavericks News und Gerüchte - Rockets-Coach D’Antoni: "Luka Doncic und Harden sind gleich"

Rockets-Coach Mike D'Antoni vergleicht Luka Doncic mit James Harden und Steve Nash. Tim Hardaway Jr. könnte bei den Dallas Mavericks im Rennen um einen Platz in der Startformation weiterhin die Nase vorn haben.

Mike D'Antoni: "Doncic und Harden sind gleich"

Die Lobpreisungen für Luka Doncic nehmen kein Ende. Im Vorfeld des Spiels zwischen den Houston Rockets und den Dallas Mavericks am Sonntag (ab 21.30 Uhr im Livestream for free auf SPOX) geriet Rockets-Coach Mike D'Antoni ordentlich ins Schwärmen und verglich ihn mit Größen des Sports.

"Er wird nie die Kontrolle verlieren. Er wiegt dich in Sicherheit und zieht vorbei, er ist sehr stark", lobte D'Antoni den Point Guard der Mavs und sah einige Parallelen zu seinem eigenen Superstar, James Harden: "James und Doncic sind gleich. Sie können einfach in ihrem eigenen Tempo spielen, genau wie Steve Nash."

Auch statistisch erinnert Doncic an den Rockets-Star. Er legt in seiner zweiten NBA-Saison bereits 29,9 Punkte, 10,4 Rebounds und 9,7 Assists und damit fast ein Triple-Double im Schnitt auf - und spielt sich damit in die MVP-Diskussion.

"Ganz ehrlich, es ist schwer, so etwas Besonderes zu erklären", sagte D'Antoni weiter: "Es ist ein Talent, du kannst es niemandem beibringen. Manche haben es, manche nicht. James und Doncic besitzen es einfach."

NBA: Die aktuellen Statistiken von Harden und Doncic

Spieler Season Alter SP MP FG% 3P% FT% TRB AST STL BLK TOV PTS Luka Dončić 2019-20 20 15 33,9 49% 35% 82% 10,4 9,7 1,3 0,1 4,5 29,9 James Harden 2019-20 30 16 37,1 43% 35% 87% 5,9 7,8 1,7 0,5 5,4 38,3

Carlisle: Hardaway Jr. bewirbt sich auf Starter-Position

Tim Hardaway Jr. wird bei den Mavericks immer mehr zu einer langfristigen Option für die Starting Five. Er ersetzte zuletzt den kranken Seth Curry und überzeugte dabei auch Head Coach Rick Carlisle mit seinen guten Leistungen.

"Ich liebe die Art, wie er zurzeit spielt", lobte Carlisle seinen Shooting Guard, der über in seinen beiden Starts zusammengenommen 36 Punkte und acht Assists auflegte und dabei acht seiner neun Dreierversuche versenkte: "Er passt gut in die erste Fünf. Er ist ein unterschätzter Passgeber, seine Verteidigung ist gut - er hilft, das Team zusammenzuhalten."

Ob Hardaway Jr. seine Position als Starter auch nach Currys Rückkehr behält, ist noch nicht entschieden, jedoch "muss über ihn nachgedacht werden", so Carlisle: "Verletzung und Krankheit hin oder her - er macht gute Werbung für sich."

