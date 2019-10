NBA: Trae Young könnte den Atlanta Hawks bis zu zwei Wochen fehlen

Trae Young von den Atlanta Hawks verletzte sich im Spiel bei den Miami Heat in der ersten Halbzeit am Knöchel und kehrte im Anschluss nicht mehr auf das Feld zurück. Der Point Guard hatte aber wohl Glück im Unglück, muss nun aber dennoch erst einmal pausieren.

Gemäß Adrian Wojnarowski von ESPN herrscht in Atlanta aber Optimismus, dass es nur eine Verstauchung ist, da eine schnelle Röntgenuntersuchung negativ ausfiel. Shams Charania (The Athletic) fügte noch an, dass Young bis zu zwei Wochen fehlen könnte. Die Hawks werden nach einer MRT-Untersuchung am Mittwoch ein öffentliches Statement zur Verletzung von Young abgeben.

Die Verletzung geschah im zweiten Viertel, als Young bei einem Drive auf dem Fuß von Gegenspieler Justise Winslow landete. "Es war schmerzhaft", sagte der Guard nach dem Spiel. "Glücklicherweise hatte ich noch nicht so viele Verletzungen, deswegen war dies nun er schmerzhaft."

Atlanta Hawks haben keinen Ersatz für Young

Für Young ist dies umso bitterer, da der Sophomore einen starken Start in die Saison hatte. In den ersten drei Saisonspielen hatte Young 34 Punkte sowie 9 Rebounds aufgelegt und wurde in der Eastern Conference zum Spieler der Woche gewählt. Die Hawks gewannen dabei zwei ihrer ersten drei Spiele, nur gegen die Philadelphia 76ers musste sich Atlanta knapp geschlagen geben.

Nun stehen die Hawks vor einem Problem, da es im Prinzip keinen echten Ersatz für Young im Kader gibt geschweige denn einen echten Spielmacher-Ersatz. Vermutlich wird Coach Llyod Pierce Youngs Aufgaben auf die Schultern von Evan Turner und Kevin Huerter verteilen.

