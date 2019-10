NBA Trade Gerüchte: Sind die Detroit Pistons an Frank Ntilikina interessiert?

Die Detroit Pistons denken darüber nach, ein Trade-Angebot für Frank Ntilikina von den New York Knicks abzugeben. Dies berichtet Vincent Ellis von der Detroit Free Press.

Der Franzose passe demnach ins Beuteschema, da er noch immer jung und sehr günstig sei und viel Luft nach oben habe. Ob ein baldiges Angebot konkret geplant ist, berichtete Ellis jedoch nicht.

Ntilikina steht zwar bereits vor seiner dritten Saison bei den Knicks, ist jedoch erst 21 Jahre alt. Schon im Rahmen des vergangenen Drafts soll mindestens ein Team versucht haben, den Point Guard von den Knicks loszueisen, diese forderten aber wohl zu viel, obwohl sie ihn Berichten zufolge eigentlich loswerden wollten.

In seinen beiden bisherigen Saisons konnte sich Ntilikina, der Nr.8-Pick von 2017, bei den Knicks nicht wirklich durchsetzen, vor allem offensiv hatte er große Probleme. Bei der Basketball-WM in China zeigte er in diesem Sommer jedoch, dass er durchaus auch vorne für Gefahr sorgen kann, als er unter anderem beim Viertelfinal-Sieg gegen Team USA mit 11 Punkten überzeugte.

"Dieser Wettbewerb hat mir großes Selbstvertrauen gebracht", sagte Ntilikina selbst vor wenigen Tagen zu Ian Begley von SportsNet New York. Auch die Knicks hoffen wohl, dass er dies nutzen kann, um nun den nächsten Schritt zu machen. In der Vergangenheit sollen auch die Magic und Suns bereits Interesse an ihm angemeldet haben.