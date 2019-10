Russell Westbrook überholt Magic Johnson - glücklich über Triple-Double-Meilenstein

Nicht nur sammelte Russell Westbrook in der vergangenen Nacht gegen die New Orleans Pelicans seinen ersten Sieg mit den Houston Rockets, er kletterte in der Triple-Double-Bestenliste einen Rang höher.

Mit 28 Punkten, 10 Rebounds und 13 Assists sammelte Westbrook das 139. Triple-Double seiner Karriere und überholte dadurch Lakers-Legende Magic Johnson. Er belegt nun den zweiten Rang und hat nur noch Oscar Robertson (181) vor sich.

"Ich weiß, dass Triple-Doubles heutzutage als normal angesehen werden, aber ich bin stolz darauf und stecke eine Menge Energie rein und erbringe viele Opfer, um jede Nacht konkurrenzfähig zu bleiben und auf einem hohen Niveau zu spielen", sagte Westbrook nach der Partie.

"Für mich ist das eine große Leistung" führte er weiter aus, "besonders, weil ich als Kind nie damit gerechnet habe, wirklich in der NBA zu spielen. Jetzt hier zu sein und Einträge in den Geschichtsbüchern zu erhalten ist ein Segen und für mich nicht selbstverständlich."

All-Time Triple-Doubles der NBA: Oscar Robertson, Russell Westbrook, Larry Bird & Co. © getty 1/21 Russell Westbrook macht im neuen Dress genauso weiter wie zuvor und hat nun Magic Johnson überholt. Wir blicken zu dem Anlass auf die Spieler mit den meisten Triple-Doubles aller Zeiten! © getty 2/21 Platz 19: Ben Simmons - 22 Triple-Doubles in 162 Spielen (Stand: 27.10.2019) - Sixers © getty 3/21 Platz 19: Draymond Green - 22 Triple-Doubles in 534 Spielen (Stand: 27.10.2019) - Warriors © getty 4/21 Platz 18: Walt Frazier - 23 Triple-Doubles in 825 Spielen - Knicks, Cavaliers © getty 5/21 Platz 17: Elgin Baylor - 24 Triple-Doubles in 846 Spielen - Lakers © getty 6/21 Platz 16: Clyde Drexler - 25 Triple-Doubles in 1.086 Spielen - Trail Blazers, Rockets © getty 7/21 Platz 15: Michael Jordan - 28 Triple-Doubles in 1.072 Spielen - Bulls, Wizards © getty 8/21 Platz 12: Nikola Jokic - 29 Triple-Doubles in 310 Spielen (Stand: 27.10.2019) - Nuggets © getty 9/21 Platz 12: Grant Hill - 29 Triple-Doubles in 1.026 Spielen - Pistons, Magic, Suns, Clippers © getty 10/21 Platz 12: John Havlicek - 29 Triple-Doubles in 1.270 Spielen - Celtics © getty 11/21 Platz 11: Rajon Rondo - 32 Triple-Doubles in 825 Spielen (Stand: 27.10.2019) - Celtics, Mavericks, Kings, Bulls, Pelicans, Lakers © getty 12/21 Platz 10: Bob Cousy - 33 Triple-Doubles in 924 Spielen - Celtics, Kings © getty 13/21 Platz 9: James Harden - 42 Triple-Doubles in 766 Spielen (Stand: 27.10.2019) - Thunder, Rockets © getty 14/21 Platz 8: Fat Lever - 43 Triple-Doubles in 752 Spielen - Trail Blazers, Nuggets, Mavericks © getty 15/21 Platz 7: Larry Bird - 59 Triple-Doubles in 897 Spielen - Celtics © getty 16/21 Platz 6: Wilt Chamberlain - 78 Triple-Doubles in 1.045 Spielen - Warriors, 76ers, Lakers © getty 17/21 Platz 5: LeBron James - 81 Triple-Doubles in 1.200 Spielen (Stand: 27.10.2019) - Cavaliers, Heat, Lakers © getty 18/21 Platz 4: Jason Kidd - 107 Triple-Doubles in 1.391 Spielen - Mavericks, Suns, Nets, Knicks © getty 19/21 Platz 3: Magic Johnson - 138 Triple-Doubles in 906 Spielen - Lakers © getty 20/21 Platz 2: Russell Westbrook - 139 Triple-Doubles in 823 Spielen (Stand: 27.10.2019) - Thunder, Rockets © getty 21/21 Platz 1: Oscar Robertson - 181 Triple-Doubles in 1.040 Spielen - Royals, Bucks

James Harden: Bin froh, ihn auf meiner Seite zu haben

Nicht nur persönliche Erfolge sammelte Westbrook mit seinen Triple-Doubles, auch seine Teams weisen eine ansehnliche Bilanz vor. 111 Siegen stehen lediglich 28 Niederlagen bei seinen Triple-Doubles gegenüber - ein Fakt, den auch seine Mannschaftskameraden schätzen.

"Russ hat uns getragen", sagte Guard Austin Rivers: "Er war unglaublich. Seine Energie, ich habe nie etwas Ähnliches gesehen." Auch James Harden, der den Trade seines Freundes im Sommer stark befürwortet hatte, war "froh, ihn jetzt auf dieser Seite zu haben. Er hat das letzte Viertel einfach übernommen."