NBA-News: Pascal Siakam von den Toronto Raptors will wohl einen Maximal-Vertrag

Pascal Siakam von den Toronto Raptors könnte im Sommer Restricted Free Agent werden, wenn sich die Raptors und er nicht bis zum 21. Oktober auf eine sogenannte Rookie Extension, also ein Vertragsverlängerung, geeinigt haben. Der amtierende Most Improved Player soll laut Shams Charania (The Athletic) aber einen Maximal-Vertrag fordern.

Das würde bedeuten, dass die Raptors entweder 130 Millionen Dollar für vier Jahre oder 170 Millionen für fünf Spielzeiten bieten müsste, um eine Einigung mit dem Kameruner zu erzielen. Dieser befindet sich im Moment im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags, der ihm gerade einmal 2,4 Millionen einbringt.

Siakam war in der vergangenen Saison der Shooting Star der Raptors und war ein wichtiger Bestandteil dafür, dass Toronto erstmals in der Geschichte des Teams die Meisterschaft feiern konnte. Der Flügelspieler legte während der Saison 16,9 Punkte sowie 6,9 Rebounds im Schnitt auf und erzielte unter anderem in Spiel eins der Finals gegen die Golden State Warriors 32 Zähler.

NBA Ranking: Die besten Free Agents im Sommer 2020 © getty 1/26 Die Free Agency 2019 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen, so gut wie alle wichtigen Entscheidungen sind getroffen. Zeit für einen Ausblick auf das nächste Jahr: Welche Free Agents werden 2020 voraussichtlich zur Verfügung stehen? © getty 2/26 Platz 25: Caris LeVert (G, Brooklyn Nets, Alter: 24) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 2,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 3,9 Assists © getty 3/26 Platz 24: Hassan Whiteside (C, Portland Trail Blazers, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,3 Punkte, 11,3 Rebounds, 1,9 Blocks © getty 4/26 Platz 23: Buddy Hield (G, Sacramento Kings, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 4,9 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 20,7 Punkte, 5 Rebounds, 42,7 Prozent Dreier © getty 5/26 Platz 22: Serge Ibaka (PF, Toronto Raptors, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 23,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 15 Punkte, 8,1 Rebounds, 52,9 Prozent FG © getty 6/26 Platz 21: Marc Gasol (C, Toronto Raptors, Alter: 34) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 25,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,6 Punkte, 7,9 Rebounds © getty 7/26 Platz 20: Paul Millsap (F, Denver Nuggets, Alter: 34) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 30 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 7,2 Rebounds © getty 8/26 Platz 19: Goran Dragic (PG, Miami Heat, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 19,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 4,8 Assists © getty 9/26 Platz 18: Otto Porter Jr. (F, Chicago Bulls, Alter: 26) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,9 Punkte, 5,6 Rebounds © getty 10/26 Platz 17: Andre Iguodala (F, Memphis Grizzlies, Alter: 35) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 17,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 5,7 Punkte, 3,7 Rebounds, 3,2 Assists © getty 11/26 Platz 16: Danilo Gallinari (F, Oklahoma City Thunder, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 22,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 19,8 Punkte, 6,1 Rebounds, 43,3 Prozent Dreier © getty 12/26 Platz 15: Wesley Matthews (G, Milwaukee Bucks, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 2,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,2 Punkte, 2,5 Rebounds. 37,2 Prozent Dreier © getty 13/26 Platz 14: DeMarcus Cousins (C, Los Angeles Lakers, Alter: 28) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 3,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds © getty 14/26 Platz 13: Montrezl Harrell (F, L.A. Clippers, Alter: 25) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 61,5 Prozent FG © getty 15/26 Platz 12: Domantas Sabonis (F/C, Indiana Pacers, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 3,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 14,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 59 Prozent FG © getty 16/26 Platz 11: Eric Gordon (G, Houston Rockets, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 14,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,2 Punkte, 36 Prozent Dreier © getty 17/26 Platz 10: Kyle Lowry (PG, Toronto Raptors, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 33,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 14,2 Punkte, 8,7 Assists © getty 18/26 Platz 9: Mike Conley (PG, Utah Jazz, Alter: 31) - Status: Spieleroption in Höhe von 34,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 32,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 21,1 Punkte, 6,4 Assists © getty 19/26 Platz 8: DeMar DeRozan (G, San Antonio Spurs, Alter: 29) - Status: Spieleroption in Höhe von 27,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,8 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 21,2 Punkte, 6,2 Assists, 6 Rebounds © getty 20/26 Platz 7: Brandon Ingram (F, New Orleans Pelicans, Alter: 21) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 7,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 5,1 Rebounds, 49,7 Prozent FG © getty 21/26 Platz 6: Gordon Hayward (F, Boston Celtics, Alter: 29) - Status: Spieleroption in Höhe von 34,2 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 32,7 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 11,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 3,4 Assists © getty 22/26 Platz 5: Jaylen Brown (G, Boston Celtics, Alter: 22) - Status Restricted / Gehalt 2019/20: 6,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds © getty 23/26 Platz 4: Andre Drummond (C, Detroit Pistons, Alter: 25) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 15,6 Rebounds, 53,3 Prozent FG © getty 24/26 Platz 3: Pascal Siakam (PF, Toronto Raptors, Alter: 26) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 2,4 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,9 Punkte, 6,9 Rebounds, 54,9 Prozent FG © getty 25/26 Platz 2: Draymond Green (PF, Golden State Warriors, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 18,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 7,4 Punkte, 7,3 Rebounds, 6,9 Assists © getty 26/26 Platz 1: Anthony Davis (PF/C, Los Angeles Lakers, Alter 27) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 25,9 Punkte, 12 Rebounds, 2,4 Blocks, 51,7 Prozent FG

Durch solche Leistungen konnte der 27. Pick aus dem Draft 2016 seinen Marktwert erheblich steigern und profitiert zudem von der schwachen kommenden Free-Agent-Klasse, in der Siakam wohl zu den fünf besten verfügbaren Spielern gehören könnte.

Sollte sich Toronto bis zum 21. Oktober nicht mit Siakam einigen, wird der Kameruner auf jeden Fall nach der Saison 2019/20 Restricted Free Agent. Allerdings bestimmt der Forward sein Schicksal dann auch nur bedingt, da die Raptors jedes Angebot eines anderen Teams mitgehen und den 25-Jährigen somit an die Franchise binden kann.

Pascal Siakam: Seine Statistiken in der NBA