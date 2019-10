NBA-News: Los Angeles Lakers verpflichten Ex-BBL-Spieler David Stockton

Die Los Angeles Lakers haben eine Veränderung an ihrem Kader vorgenommen und den Sohn von Jazz-Legende John Stockton, David, verpflichtet. Der Point Guard, der zuletzt für medi Bayreuth in der BBL spielte, bekommt einen Trainingsvertrag.

Stockton bringt die Erfahrung von insgesamt sechs NBA-Spielen für die Sacramento Kings und die Utah Jazz mit und wird zunächst einmal an der Vorbereitung der Lakers auf die neue Saison mitmachen. Um Platz für Stockton zu schaffen, wurde Jordan Caroline entlassen.

Der 28-Jährige wird aber wohl nicht für das NBA-Team eingeplant, sondern soll vermutlich in der kommenden Saison für die South Bay Lakers in der G-League den Spielmacher geben. Das Team aus South Bay hatte schon im vergangenen Monat sich die Rechte in der Entwicklungsliga an Stockton gesichert.

Stockton spielte in der vergangenen Saison in der BBL für medi Bayreuth, für die er in allen Wettbewerben (BBL, Champions League) insgesamt 35 Spiele absolvierte. Dabei legte der Guard im Schnitt 8,7 Punkte und 3,6 Assists auf.