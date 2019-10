NBA-News: Giannis Antetokounmpo unbeeindruckt von Sticheleien aus Houston wegen MVP

Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks war in der vergangenen Saison der MVP und hat auch für die anstehende Spielzeit gute Chancen seinen Titel zu verteidigen. Die Sticheleien aus Houston, dass James Harden den Award verdient hätte, interessieren den Griechen dagegen nicht.

"Das ist ihre Meinung, sie müssen James auch unterstützen", sagte Antetokounmpo zu den Sticheleien der Rockets zu Vincent Goodwill von Yahoo Sports. "Ich werde niemals sagen, dass ich besser als James bin. Die Trophäe steht dennoch in meinem Haus."

Wichtiger als diese individuellen Titel sind dem Griechen aber die Erfolge mit dem Team. Durch das Verpassen der Finals in der vergangenen Saison blieb den Bucks trotz der besten Bilanz in der Regular Season der große Wurf noch verwehrt, das soll sich nun ändern. "Vielleicht war ich in den Conference Finals gegen Toronto einfach nicht bereit", zweifelte der Greek Freak an sich selbst.

"Vielleicht war mein Spiel noch nicht genug ausgereift. Das ist aber so lange in Ordnung, so lange ich daraus meine Lehren ziehen kann." Die Raptors, die die Serie mit 4-2 gewannen, hielten Antetokounmpo dabei bei 22,7 Punkten und 13,5 Rebounds im Schnitt, deutlich unter den Zahlen, die der MVP zuvor aufgelegt hatte.

Die Bucks eröffnen ihre Saison in der Nacht auf Freitag in Houston um 2 Uhr, wenn der MVP auf den Zweitplatzierten in James Harden trifft.

Milwaukee Bucks: Die kommenden Spiele