Dirk Nowitzki vor NBA-Start: "Klar wird es komisch sein"

Dirk Nowitzki genießt seinen Ruhestand zwar in vollen Zügen, den Saisonstart in der NBA in der kommenden Woche wird er aber dennoch mit einem seltsamen Gefühl verfolgen.

"Klar wird es komisch sein", sagte der 41-Jährige, der seine Karriere im April nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks beendet hatte, am Rande seiner Buchvorstellung in Frankfurt.

"Da wird es schon ein bisschen kribbeln und ich werde mit Sicherheit zu ein paar Spielen hingehen. Aber ich versuche schon, dieses Jahr ein bisschen Abstand zu gewinnen" sagte Nowitzki weiter.

Dies sei ihm im ersten halben Jahr seines Ruhestands hervorragend gelungen. "Ich habe jetzt wirklich fast sechs Monate nichts gemacht. Seit dem letzten Spieltag habe ich kein einziges Workout gemacht. Es hat mir einfach die Motivation und die Inspiration gefehlt", erzählte er: "Den Plan, dass ich ein halbes Jahr nichts mache und reise und alles esse, was mir in den Weg kommt, gab es schon lange. Das war echt super schön, den habe ich mir erfüllt."

Die Laufbahn von Dirk Nowitzki: 41 Jahre, 41 legendäre Meilensteine © getty 1/42 Wir zelebrieren Dirk Nowitzki! SPOX verneigt sich maximal tief und blickt voller Nostalgie auf 41 legendäre Karriere-Meilensteine der lebenden Legende. © getty 2/42 1998 - Nike Hoop Summit: Auf dem Radar der NBA-Scouts taucht er beim Hoop Summit auf, den er mit 33 Punkten dominiert und MVP wird. Die USA staunt über diesen langen Lulatsch, der sich bewegt wie ein Guard und Dreier lötet. Nur den Mavs gefällt das nicht. © getty 3/42 1998 - NBA Draft: ...denn sie hatten längst ein Auge auf den Würzburger geworfen und wollten nicht, dass Andere sein Talent entdecken. Trotzdem gelingt Don Nelson ein Deal mit den Bucks, die Dirk an 9. Stelle draften und nach Texas schicken! © getty 4/42 1999 - das erste Spiel: Auf seinen ersten Auftritt im Mavs-Trikot muss Dirk lange warten - denn es war Lockout-Season. Am 5. Februar geht's aber endlich los, ausgerechnet gegen die Seattle SuperSonics um den gestandenen Deutschen Detlef Schrempf... © getty 5/42 1999 - der erste NBA-Punkt: ...und es läuft nicht gut für den Rookie. Die Mavs verlieren, Dirk wird herumgeschubst. Dennoch erzielt er per Freiwurf seinen ersten NBA-Punkt! © getty 6/42 1999 - der erste Dreier: Im nächsten Spiel läuft es schon besser. Die Mavs gewinnen, Dirk macht 16 Punkte - und trifft seinen ersten Triple der NBA-Karriere! © getty 7/42 2001 - das erste Mal im All-NBA Team: Nach der durchwachsenen Rookie-Saison steigert sich Dirk. In seiner dritten Spielzeit schafft er es erstmals in ein All-NBA Team. So durch die Lüfte fliegen sieht man ihn heute allerdings nicht mehr. © getty 8/42 2001 - die erste Playoff-Teilnahme: Außerdem geht's in seiner dritten Saison erstmals in die Playoffs! Hilfe gibt's von Michael Finlay und Buddy Steve Nash (nein, auf dem Foto handelt es sich nicht um eine Casting-Band). © getty 9/42 2001 - erste Playoff-Serie gewonnen: Es geht gegen die Utah Jazz um den alternden Karl Malone. Die Mavs gewinnen in 5 (damals das Maximum in Runde 1), Dirk steuert 23,5 Punkte im Schnitt bei. Und überlässt das Feiern lieber anderen, wie man sieht. © getty 10/42 2002 - das erste 40-Punkte-Spiel: Am 15. Januar explodiert Nowitzki erstmals in überdimensionalem Ausmaß und schafft 40 Punkte. Auf der anderen Seite bei den Hawks im Kader: Jason Terry. © getty 11/42 2002 - das erste All-Star Game: Mit geschorenem Schädel wird Dirk erstmals in die All-Star Auswahl der Western Conference gewählt. Und nein, Wally Szczerbiak hat sich nicht zu unrecht mit aufs Foto geschlichen. Er ist wirklich dabei. © getty 12/42 2002 - 5.000 Karrierepunkte: Am 7. März gegen die Raptors erzielt Dirk seinen Karrierepunkt Nummer 5.000. Akrobatik ist dafür nicht nötig. Den besagten Treffer - man ahnt es - erzielt er per Fadeaway. © getty 13/42 2002 - Bronze bei der WM: Auch Dirks Nationalmannschafts-Karriere läuft auf Hochtouren. Bei der WM 2002 scheiden die Deutschen erst im Halbfinale aus und holen sich anschließend gegen Neuseeland Bronze. Turnier-MVP: Dirk Nowitzki! © getty 14/42 2003 - die ersten Conference Finals: Die ersten Conference Finals werden zum bitteren Moment für Dirk. In Spiel 3 verletzt er sich am Knie, kehrt anschließend nicht mehr zurück. San Antonio gewinnt die Serie und wird Meister. © getty 15/42 2004 - sein Career-High in Punkten: In einem anderen Texas-Duell schafft das 7-Foot-Schnitzel den nächsten Meilenstein. Den Rockets serviert er am 2. Dezember stabile 53 Punkte - bis heute das Career-High von Dirk! © getty 16/42 2005 - 10.000 Karrierepunkte: In einem Spiel gegen die Suns und seinen Kumpel Nash hagelt es den 10.000. Punkt in Nowitzkis Karriere. Wie? Per Fadeaway! © getty 17/42 2005 - zum ersten Mal im All-NBA First Team: Nach einer herausragenden Saison wird Dirk als erster Europäer der Geschichte ins All-NBA First Team gewählt. Nebenbei: Wer hätte Chris Andersen im Hornets-Dress erkannt? © getty 18/42 2005 - Silber bei der EM: Unfassbar und unvergessen ist Deutschlands Halbfinale bei der EM 2005. Die Spanier müssen nach Dirks Gamewinner einpacken, Europameister wird aber Griechenland. MVP Dirk ist dennoch der große Gewinner! © getty 19/42 2006 - Sieger beim Three Point Contest: Beim All-Star Weekend 2006 tritt Scharfschütze Dirk beim Dreier-Contest an - und gewinnt das Ding gegen Arenas, Allen (!), Billups, Q. Richardson und Terry. © getty 20/42 2006 - Playoff Career-High: Auch in der Saison läuft's blendend. Die Mavs cruisen durch die Playoffs, in den Conference Finals geht es gegen die Suns - und im vorentscheidenden Spiel 5 haut Dirk ein Playoff-Career von 50 Punkten raus! Ab in die Finals... © getty 21/42 2006 - das erste Mal Finals: In den Endspielen 2006 führen die Mavs 2:0 gegen Miami. Doch das Team bricht ein, Dirk erlebt den bis dato bittersten Moment seiner Karriere. © getty 22/42 2007 - das erste Mal All-Star-Starter: Dirk und sein Team erholen sich schnell und dominieren den Westen. Die Belohnung für Dirk: Da Yao verletzt ausfällt, rückt er erstmals in die Starting Five des All-Star Games! Was für ein Frontcourt auf diesem Bild. © getty 23/42 2007 - 15.000 Karrierepunkte: Mit diesem Jumper gegen die New York Knicks erreicht Dirk seinen 15.000. Karriere-Punkt. Wer hätte damals gedacht, dass noch mehr als 15.000 Weitere dazukommen würden? © getty 24/42 2007 - zum ersten Mal Regular-Season-Gewinner: Mit einer Bilanz von 67:15 schnappen sich die Mavs den Top Seed in der Western Conference. Sie sind der Top-Favorit auf den Titel! © getty 25/42 2007 - Erstrunden-Aus als Top Seed: Doch es folgt der Super-GAU! Gegen die achtplatzierten Warriors - trainiert von Don Nelson - fliegen sie in der ersten Runde raus. Mehr Upset geht nicht. © getty 26/42 2007 - MVP: Ein paar Tage später wird Dirk zum MVP der Regular Season geehrt. Aufgrund des Playoff-Aus zuvor ist die Stimmung gedämpft, das Lächeln erzwungen. Die Anzüge trägt man zu dieser Zeit übrigens so. © getty 27/42 2008 - das erste Triple-Double: Das wurde auch mal Zeit! Gegen die Milwaukee Bucks gelingt Dirk mit 29 Punkten, 12 Assists und 10 Rebounds das erste Triple-Double seiner Karriere. © getty 28/42 2008 - Dirk wird All-Time Leading Scorer der Mavericks: Mit diesem Wurf über Richard Jefferson von den Nets verdrängt Dirk Rolando Blackman von Platz eins der All-Time Scoring List der Dallas Mavericks! © getty 29/42 2008 - Olympia-Teilnahme: Ein großer Traum von Dirk wird wahr! Er qualifiziert sich mit Deutschland für die Olympischen Spiele 2008 in Peking - und darf seine Nation sogar als Fahnenträger ins Stadion führen. © getty 30/42 2010 - 20.000 Karrierepunkte: Auf diesem Bild sehen Sie ein Baseline-Jumper aus dem Lehrbuch - zum Karrierepunkt Nummer 20.000! Das Ausboxen kann man sich auch sparen, äh... wer ist das überhaupt? © getty 31/42 2010 - das zehnte All-Star Game: Jubiläum! Zum zehnten Mal in seiner Karriere schafft es Dirk ins All-Star Team. © getty 32/42 2011 - WE ARE THE CHAAAAAAAAAAAAMPIONS! © getty 33/42 2011 - ... und Finals MVP! Mehr geht nicht, Dirks Karriere ist gekrönt. © getty 34/42 2012 - 1.000 Spiele für die Mavs: Am 4. Januar absolviert Dirk das 1.000 Spiel für seine Franchise. Dafür wird ihm auf dem Video-Würfel Tribut gezollt. © getty 35/42 2013 - 25.000 Karrierepunkte: War ja klar, dass sein 25.000. Punkt der Karriere per Jumper aus der Halbdistanz kommt. Big Baby kann es nicht verhindern. © getty 36/42 2013 - zum 13. und letzten Mal All-Star: Dirks Abschied von der All-Star Game Bühne - nur echt mit der Vince-Carter-Geste nach Alley-oop-Anspiel von Steph Curry! © getty 37/42 2015 - Abschied von der Nationalmannschaft: Es wird emotional. Die EM 2015 in Berlin ist Dirks letzter Auftritt für die Nationalmannschaft. Nach 153 Spielen erhält er Standing Ovations. © getty 38/42 2016 - 40 Punkte gegen die Blazers: Als 37-jähriger Veteran zeigt Dirk, dass noch viel ihn ihm steckt. Gegen Portland hat er noch einmal 40 Punkte im Repertoire! © getty 39/42 2017 - 30.000 Karrierepunkte: Wenn Dirk eine Statue bekommt, ist diese Wurfbewegung wohl das Vorbild. Passender hätte sein 30.000. Punkt (als erst sechster Spieler der Geschichte!) nicht fallen können. © getty 40/42 2018 - 31.0000 Karrierepunkte: Die nächsten 1000 ließen nicht lange auf sich warten. Mit 31.560 Punkten steht Dirk in der All-Time Scoring List auf Platz 6! © getty 41/42 2018/19 - erster Spieler 21 Saisons bei einem Team: Nach langer Verletzungspause feierte Dirk gegen die Suns sein Saisondebüt und startete in die 21. Spielzeit im Trikot der Mavs. So viele Jahre in einem Trikot hat noch niemand geschafft! © getty 42/42 2019 - Das Karriereende: Nach dem letzten Heimspiel der Saison 2018/19 war es schließlich soweit, der Dirkster machte sein Karriereende offiziell. Laut basketball-reference.com hat er eine 100-prozentige Chance, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden!

Nowitzki zurück zu den Mavs? "In ein oder zwei Jahren zusammensetzen"

Seine Dallas Mavericks sieht er indes gut aufgestellt. "Ich hoffe, dass Dallas mal wieder in die Playoffs kommt. Ich glaube, dass wir schon letztes Jahr gezeigt haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte der Würzburger, der mit den Texanern 2011 den Meistertitel in der NBA gewann.

Ein zukünftiges Engagement bei den Mavericks zieht Nowitzki durchaus in Betracht. "Die wissen auch, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen will und dass man sich dann in einem oder zwei Jahren mal zusammensetzt", sagte er: "Eine Zusammenarbeit macht natürlich Sinn, mein Herz schlägt nach wie vor für die Mavs und wird es immer tun." Jedoch sei "noch überhaupt nichts konkret".