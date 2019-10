NBA-News: Damian Lillard schießt in einem Diss-Track gegen Shaquille O’Neal

Damian Lillard hat einen Diss-Track gegen Shaquille O'Neal veröffentlicht, in dem er behauptet, Shaq habe nur dank Kobe Bryant mehrere Meisterschaften mit den Lakers geholt. Damit geht die Fehde zwischen dem Point Guard der Portland Trail Blazers und der Center-Legende in die nächste Runde.

Vergangene Woche hatte Lillard in einem Podcast erklärt, er sei im Vergleich mit Shaq der bessere Rapper. Als Dame D.O.L.L.A. hat der 29-Jährige bereits mehrere Rap-Alben veröffentlicht, O'Neals Debütalbum "Shaq Diesel" erhielt 1993 sogar Platinstatus.

Als Antwort veröffentliche Shaq einen Diss-Track gegen Lillard, in dem es unter anderem hieß: "Lass dir Zeit, um zu antworten, es gibt keine Eile / Du wirst niemals ein Westbrook, du wirst niemals ein Curry sein."

Nun veröffentlichte der Geschmähte am Dienstag einen eigenen Song, um gegen die Lakers-Legende zu schießen. "Wir könnten beide bei Kinkos arbeiten, aber Kobe hat die Ringe für dich gewonnen. Selbst in Miami hast du hinter der Stärke von Flash (Dwyane Wade, Anm. d. Red.) gewonnen."

Insgesamt gewann O'Neal in seiner Karriere vier Titel, drei mit den Lakers an der Seite von Bryant und einen in Miami mit Wade. Lillard erreichte mit den Portland Trail Blazers in der vergangenen Saison die Western Conference Finals, dort musste er allerdings einen Sweep der Warriors hinnehmen.