Dallas Mavericks, News und Gerüchte: Luka Doncic will in die Fußstapfen von Dirk Nowitzki treten

Nach dem Rücktritt von Dirk Nowitzki gilt Luka Doncic zusammen mit Kristaps Porzingis als das neue Gesicht der Dallas Mavericks. Der Slowene sieht Nowitzki als Vorbild an. Coach Rick Carlisle schwärmt derweil von seinem Yougster.

Luka Doncic will es Dirk Nowitzki nachmachen

21 Jahre spielte Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks, Luka Doncic ist selbst erst 20 Jahre jung. Für den Slowenen ist der Deutsche das große Vorbild, ihm will der amtierende Rookie of the Year nacheifern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Dirk war 21 Jahre hier. Ich möchte hier auch bleiben und in Dirks Fußstapfen treten", verriet Doncic Eddie Sefko von mavs.com. "Das Implementieren einer Kultur des Siegens ist sehr wichtig. Wir wollen in die Playoffs und ich glaube, dass wir das schaffen können. Dieses Ziel haben wir alle hier", gab Doncic die Marschrichtung für die anstehende Spielzeit vor.

Die Statistiken von Luka Doncic 2018/19

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists TOV 72 32,2 21,2 42,7 32,7 7,8 6,0 3,4

Mavs: Rick Carlisle über Doncics Position

Interessant wird auch zu sehen sein, wie Doncic in seiner zweiten Saison eingesetzt wird. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte gab der Slowene die meiste Zeit den Spielmacher, das soll laut Rick Carlisle auch so bleiben.

"Ich sehe ihn als Point Guard, seitdem ich ihm den Ball in die Hand gedrückt habe", erklärte Coach Carlisle. "Er ist ein besonderer Point Guard, den es so in der NBA noch nie gab. Er ist knapp über 2 Meter groß, besitzt ein gutes Skillset, ist stark, aber auch schnell und flink", charakterisierte der Coach seinen Star-Spieler.

Entsprechend betonte Carlisle noch einmal, wie wichtig der Slowene für die Franchise ist. "Ich würde ihn für niemanden traden. Sobald du einen Spieler wie Doncic auf das Feld schicken kannst, verändert es das Spiel."

NBA Ranking: Die 10 besten Mitspieler in der Karriere von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks © getty 1/15 Zum ersten Mal seit 21 Jahren starten die Mavs in eine Saison ohne Dirk Nowitzki. Und das mit einem Kader, der durchaus vielversprechend erscheint. Vor allem dank diesen beiden Herren ... © getty 2/15 Das war nicht unbedingt immer so. Vor allem herrschte über die 21 Jahre aber unglaubliche Fluktuation. Mit 203 Spielern spielte Dirk bei den Mavs insgesamt zusammen! © getty 3/15 Das führt natürlich zur Frage: Wer waren Dirks beste Mitspieler? Wir haben uns an einer Top 10 versucht. Mit einbezogen werden Metriken wie Win Shares, aber auch subjektive Meinung. © getty 4/15 Knapp am Cut gescheitert (na gut, nicht ganz so knapp) ist Brian Cardinal, den wir in der Redaktion natürlich trotzdem verehren. Und nun los … © getty 5/15 Platz 10: Luka Doncic (72 Spiele von 2018 bis 2019; Win Shares: 4,9): Leider nur ein Jahr an der Seite von Dirk. Dafür dürfte Luka der legitime Nachfolger als Franchise Player in Dallas werden. © getty 6/15 Platz 9: Devin Harris (608 Spiele von 2005 bis 2019; Win Shares: 30,3): Seine einzige All-Star-Saison hatte der Point Guard in New Jersey. In insgesamt zehn Jahren in Dallas überwiegend ein grundsolider Backup. © getty 7/15 Platz 8: Josh Howard (431 Spiele von 2004 bis 2010; Win Shares: 37,4): War nach Dirk der erste „hausgemachte“ All-Star der Mavs und ein guter athletischer Konterpart. Ärger abseits des Feldes beendete seine Karriere leider frühzeitig. © getty 8/15 Platz 7: J.J. Barea (608 Spiele von 2007 bis 2019; Win Shares: 19,3): Einer der treusten Weggefährten von Dirk und vor allem ein idealer Pick&Pop-Partner. 2011 ein wandelnder X-Faktor. © getty 9/15 Platz 6: Tyson Chandler (149 Spiele von 2011 bis 2015; Win Shares: 19,7): Es war einer der größten Mavs-Fehler überhaupt, Chandler nach 2011 ziehen zu lassen. Der beste Center-Partner, den Dirk je hatte. © getty 10/15 Platz 5: Shawn Marion (361 Spiele von 2010 bis 2014; Win Shares: 23,9): Übernahm neben Dirk alle defensiven Aufgaben, die zu erledigen waren, dazu vorne mit der gehörigen Portion Athletik. Die Matrix war 2011 ein Alleskönner. © getty 11/15 Platz 4: Jason Kidd (318 Spiele von 2008 bis 2012; Win Shares: 30): War in Dallas nicht mehr der Superstar früherer Tage, aber ein genialer Vorbereiter. Und beim Titel-Run 2011 auch eine Bank als Verteidiger. © getty 12/15 Platz 3: Michael Finley (488 Spiele von 1999 bis 2005; Win Shares: 48,2): "Fin Dog" war der Anführer des Teams, als Dirk in Dallas anfing. Der Swingman übergab die Zügel dann aber bereitwillig an Dirkules. © getty 13/15 Platz 2: Steve Nash (408 Spiele von 1999 bis 2004; Win Shares: 42,7): Die beiden MVP-Awards heimste Nash erst nach der Mavs-Ära ein. Für Dirk dennoch eminent wichtig, erleichterte er ihm doch den Einstieg in die NBA. © getty 14/15 Platz 1: Jason Terry (619 von 2005 bis 2012; Win Shares: 60,5) – Kein Superstar, aber ein großartiger Partner für Dirk mit der nötigen Portion Selbstvertrauen. Als einziger bei beiden Finals-Teilnahmen mit dabei. © getty 15/15 Übrigens – um die Anzahl der Win Shares mal einzuordnen: Dirk selbst sammelte in seiner Karriere insgesamt 206,3 davon. Nur sieben Spieler in der Geschichte haben mehr davon vorzuweisen!

Carlisle über Sommer-Verpflichtungen von Boban Marjanovic und Maxi Kleber

Dallas stellte in Boban Marjanovic (Serbien) und Maxi Kleber (Deutschland) zwei Spieler für die Weltmeisterschaft in China ab, während Dwight Powell (Kanada), J.J. Barea (Puerto Rico) und Ryan Broekhoff (Australien) absagten. Für Coach Carlisle ist es aber kein Problem, dass die beiden Bigs einen verkürzten Urlaub hatten.

"Sie sind bereits gut in Form, da sie im August und September trainiert haben", freute sich Carlisle gegenüber Callie Caplan von den Dallas Morning News. "Konditionell sind sie bereits auf einem sehr guten Level."

Kleber nahm in seiner ersten Woche nach seiner Rückkehr nach Dallas zunächst aber nicht an Pick-Up-Spielen teil, sondern machte nur leichte Shooting-Drills und stemmte Gewichte, da er durch die vielen Reisen mit der Nationalmannschaft weniger Kraft-Training machen konnte.