NBA News - Agent Rich Paul: Anthony Davis ist besser als Giannis Antetokounmpo

Rich Paul, der Agent von Anthony Davis, erwartet eine herausragende Saison seines Klienten bei den Los Angeles Lakers. Bei ESPN sagte Paul, dass die Fähigkeiten von Davis unterschätzt werden.

Für den Big Man, der in seiner bisherigen Karriere mit den New Orleans Pelicans nie über die zweite Playoff-Runde hinauskam, sei in seiner neuen Situation weitaus mehr möglich. "Es gibt niemanden in der Geschichte dieses Spiels, der mehr Talent hatte als er", so Paul. "2,10 m, trifft Dreier, blockt Würfe. Er ist einer der besser passenden Bigs in unserem Spiel."

Zum Vergleich brachte Paul den amtierenden MVP ins Spiel. "Meiner Meinung nach unterscheidet ihn das von Giannis [Antetokounmpo]. Wenn du Anthony Davis in das Bucks-Team der letzten Saison steckst, dann erreichen sie die Finals. Er weiß, wie man andere Spieler besser macht. Das richtet sich nicht gegen Giannis, aber das denke ich einfach", erklärte Paul.

Die Einschätzung zum Passspiel ist dabei ein wenig überraschend: Davis erreichte vergangene Saison zwar mit 3,9 Assists im Schnitt einen neuen Karrierebestwert, Antetokounmpo hat diesen Wert jedoch in den letzten vier Jahren getoppt, vergangene Saison spielte der Greek Freak sogar 5,9 Assists pro Spiel.

Beide Spieler gehören jedoch unumstritten zu den talentiertesten jungen Stars der NBA. Während Antetokounmpo vergangene Saison MVP wurde, war Davis bei dieser Wahl 2017/18 immerhin Dritter und stand bereits dreimal im All-NBA First Team.

Die Statistiken von Anthony Davis vs. Giannis Antetokounmpo