NBA Rookie Watch, Preseason: Die Zion-Show - und was abseits des Rampenlichts passiert

Die Rookie Watch ist zurück, diesmal sogar bereits zum Ende der Preseason. In dieser Ausgabe beleuchten wir die Situationen der ersten zehn Picks des Drafts, natürlich auch die von Top-Pick Zion Williamson. Außerdem stellen wir Euch mögliche Steals aus den hinteren Reihen des Drafts vor.

NBA Rookies: Die potentiellen Steals

Tyler Herro (Miami Heat), Shooting Guard, 13. Pick

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists 4 24,9 14,3 51,2 52,6 4 2

Schon seine offizielle Vorstellung auf dem NBA-Court ließ aufhorchen. Wenige Sekunden nach seiner ersten Einwechslung isolierte Herro an der Dreierlinie gegen einen gestandenen Veteranen in Marco Belinelli von den Spurs, um dem Italiener dann rotzfrech einen Dreier aus dem Dribbling ins Gesicht zu drücken.

Das beeindruckte auch Heat-Star Jimmy Butler, der anschließend von Herro schwärmte. "Er ist ein echter Spieler. Er wird sehr wichtig für uns und auch für diese Stadt werden." Bisher läuft es exzellent für den Shooting Guard, der im Draft nicht wirklich populär und auch in Miami nicht unumstritten war. Seine Wurfquoten sprechen im Moment für sich, auch ein Starting Spot zu Beginn der Saison scheint nicht ausgeschlossen.

Nickeil Alexander-Walker (New Orleans Pelicans), Shooting Guard, 17. Pick

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists 4 18,4 15,0 43,5 42,3 2,8 4,8

Nach dem frühen Summer-League-Aus von Zion Williamson gehörte NAW in Las Vegas die Bühne und der Guard nutzte diese Chance. In der Preseason hatte es der 17. Pick im überfüllten Pelicans-Kader schwerer. In drei der vier Spielen sah Alexander-Walker unter 20 Minuten, scorte aber dennoch immer zweistellig.

Trotzdem könnte NAW in der Rotation eine wichtige Rolle einnehmen. Als Teil der Second Unit könnte er Spielmacher-Aufgaben übernehmen, dazu ist er ständig in Bewegung und damit ein ständiger Unruheherd. Fraglich bleibt jedoch, ob seine etwas limitierte Athletik ausreicht, um sich beständig Platz zu verschaffen.

NBA - Ergebnisse von der GM-Umfrage 2019/20: So tippen die Manager MVP, Meister und Co.! © getty 1/34 Wie jedes Jahr hat die NBA eine anonyme Umfrage unter den 30 General Managern der Liga gestartet. Wer wird MVP? Wer holt den Titel? SPOX zeigt die Ergebnisse. © getty 2/34 Welcher Spieler sollte den letzten Wurf nehmen, wenn das Spiel auf der Kippe steht? Platz 1: Stephen Curry (44 Prozent), Platz 2: Kevin Durant, Damian Lillard und Klay Thompson (je 11 Prozent) - Vorjahr: Kevin Durant (40 Prozent). © getty 3/34 Welcher Spieler hat den höchsten Basketball-IQ? Platz 1: LeBron James (64 Prozent), Platz 2: Nikola Jokic (11 Prozent), Platz 3: Chris Paul und Rajon Rondo (je 7 Prozent) - Vorjahr: LeBron James (70 Prozent). © getty 4/34 Wer ist der härteste Spieler in der NBA? Platz 1: Steven Adams (32 Prozent), Platz 2: Draymond Green (18 Prozent), Platz 3: P.J. Tucker (14 Prozent) - Vorjahr: Steven Adams (33 Prozent). © getty 5/34 Welcher Spieler ist der beste Passer? Platz 1: LeBron James (57 Prozent), Platz 2: Nikola Jokic (32 Prozent), Platz 3: Chris Paul (7 Prozent) - Vorjahr: LeBron James (50 Prozent). © getty 6/34 Wer ist der beste Shooter in der NBA? Platz 1: Stephen Curry (86 Prozent), Platz 2: Klay Thompson (11 Prozent), Platz 3: J.J. Redick (4 Prozent) - Vorjahr: Stephen Curry (73 Prozent). © getty 7/34 Welches Team hat den vielversprechendsten Kern? Platz 1: Pelicans (28 Prozent), Platz 2: Nuggets (24 Prozent), Platz 3: Hawks (17 Prozent) - Vorjahr: Sixers (47 Prozent). © getty 8/34 Welches Team wird 2019/20 am meisten Spaß beim Zuschauen machen? Platz 1: Nuggets (31 Prozent), Platz 2: Pelicans (21 Prozent), Platz 3: Warriors (17 Prozent) - Vorjahr: Warriors (60 Prozent). © getty 9/34 Welcher aktive Spieler wird eines Tages der beste Head Coach? Platz 1: Mike Conley (26 Prozent), Platz 2: Chris Paul (19 Prozent), Platz 3: Malcolm Brogdon (15 Prozent) - Vorjahr: Chris Paul (25 Prozent). © getty 10/34 Welcher neue Head Coach wird den größten Einfluss auf sein neues Team haben? Platz 1: Monty Williams (Suns, 43 Prozent), Platz 2: Frank Vogel (Lakers, 21 Prozent), Platz 3: Luke Walton (Kings, 18 Prozent) - Vorjahr: - © getty 11/34 Welcher Head Coach macht die besten In-Game-Adjustments? Platz 1: Rick Carlisle (28 Prozent), Platz 2: Brad Stevens (17 Prozent), Platz 3: Quin Snyder (14 Prozent) - Vorjahr: Brad Stevens (53 Prozent). © getty 12/34 Wer ist der beste Head Coach der NBA? Platz 1: Gregg Popovich (55 Prozent), Platz 2: Erik Spoelstra (17 Prozent), Platz 3: Mike Budenholzer (10 Prozent) - Vorjahr: Brad Stevens (47 Prozent). © getty 13/34 Welches Team hat die beste Defensive? Platz 1: L.A. Clippers (52 Prozent), Platz 2: Utah Jazz (24 Prozent), Platz 3: Milwaukee Bucks (17 Prozent) - Vorjahr: Utah Jazz (45 Prozent). © getty 14/34 Wer ist der beste Verteidiger der Liga? Platz 1: Kawhi Leonard (45 Prozent), Platz 2: Rudy Gobert (28 Prozent), Platz 3: Draymond Green (10 Prozent) - Vorjahr: Rudy Gobert und Kawhi Leonard (je 37 Prozent). © getty 15/34 Wer ist der beste internationale Spieler, der nicht in der NBA spielt? Platz 1: Nikola Mirotic (55 Prozent), Platz 2: Nando de Colo (21 Prozent), Platz 3: Sergio Llull (17 Prozent) - Vorjahr: Sergio Llull (39 Prozent). © getty 16/34 Wer ist der beste internationale Spieler in der NBA? Platz 1: Giannis Antetokounmpo (79 Prozent), Platz 2: Nikola Jokic (14 Prozent), Platz 3: Luka Doncic (7 Prozent) - Vorjahr: Giannis Antetokounmpo (73 Prozent). © getty 17/34 Welcher Rookie ist der größte Steal in diesem Jahrgang? Platz 1: Nickeil Alexander-Walker (32 Prozent), Brandon Clarke (21 Prozent), Goga Bitadze (11 Prozent) - Vorjahr: Shai Gilgeous-Alexander (27 Prozent). © getty 18/34 Welcher Rookie ist in fünf Jahren der beste Spieler? Platz 1: Zion Williamson (68 Prozent), Platz 2: Ja Morant (18 Prozent), Platz 3: Cam Reddish (7 Prozent) - Vorjahr: Deandre Ayton und Jaren Jackson Jr. (27 Prozent). © getty 19/34 Wer wird 2019/20 Rookie of the Year? Platz 1: Zion Williamson (68 Prozent), Platz 2: Ja Morant (29 Prozent), Platz 3: Darius Garland (4 Prozent) - Vorjahr: Luka Doncic (43 Prozent). © getty 20/34 Was war der überraschendste Move der Offseason? Platz 1: Paul George zu den Clippers (52 Prozent), Platz 2: Westbrook-Paul-Trade (28 Prozent), Platz 3: Nikola Mirotic zum FC Barcelona (7 Prozent) - Vorjahr: DeMarcus Cousins zu den Warriors (35 Prozent). © getty 21/34 Welches Team wird sich 2019/20 am meisten verbessern? Platz 1: Los Angeles Lakers (38 Prozent), Platz 2: Dallas Mavericks (21 Prozent), Platz 3 L.A. Clippers (10 Prozent) - Vorjahr: Lakers (80 Prozent). © getty 22/34 Wer ist der meistunterschätze Neuzugang? Platz 1: Mike Conley (36 Prozent), Platz 2: Bojan Bogdanovic (14 Prozent), Platz 3: Malcolm Brogdon und Jerami Grant (11 Prozent) - Vorjahr: Tyreke Evans (13 Prozent). © getty 23/34 Welcher Neuzugang wird den größten Einfluss auf sein Team haben? Platz 1: Kawhi Leonard (67 Prozent), Platz 2: Anthony Davis (21 Prozent), Platz 3: Paul George (12 Prozent) - Vorjahr: LeBron James (97 Prozent). © getty 24/34 Welches Team machte den besten Move in der Offseason? Platz 1: L.A. Clippers (82 Prozent), Platz 2: New Orleans Pelicans (11 Prozent), Platz 3: Brooklyn Nets und Utah Jazz - Vorjahr: Los Angeles Lakers (70 Prozent). © getty 25/34 Wer ist der beste Center der NBA? Platz 1: Nikola Jokic (48 Prozent), Platz 2: Joel Embiid (28 Prozent), Platz 3: Anthony Davis (17 Prozent) - Vorjahr: Anthony Davis (40 Prozent). © getty 26/34 Wer ist der beste Power Forward der NBA? Platz 1: Giannis Antetokounmpo (59 Prozent), Platz 2: Anthony Davis (28 Prozent), Platz 3: LeBron James (10 Prozent) - Vorjahr: Anthony Davis (37 Prozent). © getty 27/34 Wer ist der beste Small Forward der NBA? Platz 1: Kawhi Leonard (62 Prozent), Platz 2: LeBron James (24 Prozent), Platz 3: Giannis Antetokounmpo (14 Prozent) - Vorjahr: LeBron James (57 Prozent). © getty 28/34 Wer ist der beste Shooting Guard der NBA? Platz 1: James Harden (86 Prozent), Platz 2: Paul George (7 Prozent), Platz 3: Jimmy Butler und Klay Thompson - Vorjahr: James Harden (73 Prozent). © getty 29/34 Wer ist der beste Point Guard der NBA? Platz 1: Stephen Curry (90 Prozent), Platz 2: Damian Lillard (7 Prozent), Platz 3: LeBron James (3 Prozent) - Vorjahr: Stephen Curry (57 Prozent). © getty 30/34 Welcher Spieler wird 2019/20 am ehesten seinen Durchbruch haben? Platz 1: De'Aaron Fox (19 Prozent), Platz 2: Jaren Jackson Jr. und Jayson Tatum (je 11 Prozent) - Vorjahr: Jamal Murray (20 Prozent). © getty 31/34 Welche Spieler erzwingt die meisten Adjustments der gegnerischen Coaches? Platz 1: James Harden (48 Prozent), Platz 2: Stephen Curry und LeBron James (je 17 Prozent) - Vorjahr: LeBron James (60 Porzent). © getty 32/34 Mit welchem Spieler würde man heute am liebsten eine Franchise aufbauen? Platz 1: Giannis Antetokounmpo (86 Prozent), Platz 2: Anthony Davis und Luka Doncic (je 7 Prozent) - Vorjahr: Giannis Antetokounmpo (30 Prozent). © getty 33/34 Wer wird MVP? Platz 1: Giannis Antetokounmpo (52 Prozent), Platz 2: Stephen Curry, Anthony Davis und Kawhi Leonard (je 10 Prozent) - Vorjahr: LeBron James (30 Prozent). © getty 34/34 Welches Team gewinnt die NBA Finals 2020? Platz 1: L.A. Clippers (46 Prozent), Platz 2: Milwaukee Bucks (36 Prozent), Platz 3: Los Angeles Lakers (11 Prozent) - Vorjahr: Golden State Warriors (87 Prozent).

Matisse Thybulle (Philadelphia 76ers), Forward, 20. Pick

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Steals 4 19,3 7,5 45,0 30,8 3,0 3,0

Der Hype Train nimmt in Philadelphia bekanntlich schnell Geschwindigkeit auf, im Moment liegt das an Thybulle, der sich durch erstickende Defense bereits in die Herzen der Sixers-Fans gespielt hat. Der Forward brach bereits auf dem College den Pac-12-Rekord von Sonics-Legende Gary Payton für die meisten Steals und knüpfte daran in der Preseason an.

Dreimal pro Spiel erobert der 22-Jährige bisher den Ball, die Zweifel, dass seine Steals-Zahlen nur durch die Zonenverteidigung von Thybulles College Washington aufgepolstert wurden, haben sich bereits jetzt als haltlos erwiesen. Es winkt deswegen der Job als erster Forward von der Bank, erst recht wenn Thybulle seine Dreierquote von 30,8 Prozent noch ein wenig nach oben schrauben und somit zu einem wichtigen 3-and-D-Spieler für einen Contender werden kann.

Brandon Clarke (Memphis Grizzlies), Power Forward/Center, 21. Pick

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Blocks 3 18,3 9,3 57,1 - 9,7 0,3

Dass Clarke an Position 21 ein Steal werden könnte, deutete der etwas zu klein gewachsene Big bereits in der Summer League an - und auch die Preseason macht Hoffnung. Trotz limitierter Spielzeit ist Clarke bisher eine Double-Double-Maschine und dürfte an der Seite von Jaren Jackson Jr. starten.

Es wird spannend zu sehen sein, ob Clarke auch in der NBA mit nur 2,03 Meter ein echter Ringbeschützer sein kann, die Vorbereitung machte zumindest Hoffnung und auch das Zusammenspiel mit Ja Morant sah vielversprechend aus. Zweifel bleiben beim Sprungwurf. Besitzt er überhaupt ein wenig Range? Bisher hat er noch keinen einzigen Distanzwurf genommen.

Carsen Edwards (Boston Celtics), Guard, 33. Pick

Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists 4 18,1 15,3 51,2 45,2 1,3 0,8

Ist es Zufall, dass Edwards die Nummer vier bei den Celtics trägt? Vieles im Spiel des Rookies schreit geradezu nach Isaiah Thomas, wenn auch natürlich nicht ganz auf dem Niveau eines IT, der einst in Boston MVP-Votes abstaubte.

Trotzdem könnte Edwards die Mikrowelle sein, die zuletzt fehlte. Seine unfassbaren acht verwandelten Dreier in einem Viertel gegen die Cavaliers waren zumindest eine nette Geschmacksprobe. Der Junge weiß, wo der Korb hängt in einer so offensiv orientierten Liga wie der NBA, ist das keine schlechte Eigenschaft und wird ihm auch bei einem ambitionierten Celtics-Team reichlich Minuten verschaffen.

Honorable Mentions