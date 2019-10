NBA - Houston Rockets nach der Pleite gegen die Bucks: Der Harden-Westbrook-Motor stottert noch

Der erste große Test direkt zum Saisonauftakt ging für die Houston Rockets verloren. Bei der 111:117-Heimpleite gegen die Milwaukee Bucks lief vor allem bei Russell Westbrook und James Harden noch nicht alles rund. Einen Grund zur Sorge sieht aber keiner der Beteiligten.

Es war alles vorbereitet für einen großartigen Basketball-Abend in Houston: Roter Teppich, ein DJ für die Live-Musik - und das alles bereits in den Katakomben, um die Spieler in der Arena zu begrüßen. Das perfekte Setting für Russell Westbrook und James Harden in ihren wieder einmal ... nun ja ... interessanten Outfits.

Als das Duo gut 90 Minuten vor Tip-Off über den roten Teppich in Richtung Kabine stolzierte, war sowohl bei Harden als auch bei Westbrook ein dickes Grinsen im Gesicht zu sehen. Die Vorfreude auf die neue Saison, nachdem General Manager Daryl Morey das Backcourt-Gespann per Blockbuster-Trade im Sommer wiedervereinte, war nicht nur bei den Fans riesig.

Einen Mann schien das alles aber kalt zu lassen. Sowohl die Tatsache, dass ihm die MVPs der Saison 2016/17 und 2017/18 entgegenstanden, wie auch der rote Teppich und der DJ. Giannis Antetokounmpo betrat die Arena im eher unmodischen Trainingsanzug, eine Miene verzog er dabei nicht.

In den folgenden (fast) 48 Minuten auf dem Parkett präsentierte sich der Greek Freak als der große Spielverderber. Trotz des guten Starts der Rockets, die in Halbzeit eins zwischenzeitlich mit 16 Zählern in Front lagen, gaben sich Giannis und die Bucks nicht geschlagen, der amtierende MVP führte die Gäste mit insgesamt 30 Punkten, 13 Rebounds und 11 Assists zum Comeback-Sieg.

Rockets: Keine Harmonie zwischen Harden und Westbrook

Und Harden und Westbrook? Die harmonierten bei ihrem Rockets-Debüt bei Weitem noch nicht wie gewünscht. Vor allem Harden fand nie seinen Wurfrhythmus (2/13 FG, 1/8 Dreier), Westbrook drehte als Scorer erst im Schlussabschnitt so richtig auf. Beide zusammen versenkten allerdings nur 9 von 30 Feldwurfversuchen.

The Beard bekam von der starken Bucks-Defense ein ähnliches Konzept präsentiert, mit dem die Bucks schon in der vergangenen Regular Season Harden das Leben schwer gemacht hatten. Der Verteidiger, in vielen Fällen Wesley Matthews oder George Hill, bewachte Harden neben oder sogar hinter ihm, um seine gefürchteten Stepbacks wegzunehmen.

Das gelang. Dass Harden stattdessen vermehrt die Zone attackierte und mit insgesamt 14 Assists die Mitspieler teils sehr stark in Szene setzte, nahmen die Gäste billigend in Kauf. Dafür aber hatte man Hardens größte Waffe, sein Scoring, im Griff.

"Genau deshalb bin ich hier", sagte Westbrook im Anschluss an die Partie. "Ich muss in der Lage sein, für ihn zu kreieren, sodass er nicht immer alles machen muss." Die Realität in Spiel eins sah allerdings etwas anders aus.

Die Statistiken von Harden und Westbrook gegen die Bucks

Name Minuten Punkte Rebounds Assists Turnover FG 3FG Russell Westbrook 33 24 16 7 3 7/17 3/7 James Harden 36 19 7 14 7 2/13 1/8

Westbrook vs. Harden: Diskussion vor laufenden Kameras

In vielen Szenen, in denen Westbrook den Ball in der Hand hatte, zog sich sein Backcourt-Partner in eine Ecke oder Richtung Mittellinie zurück, anstatt sich mit Off-Ball-Movement in eine bessere Ausgangsposition als Passempfänger zu positionieren.

Bereits im ersten Viertel fingen die TV-Kameras ein, wie Harden und Westbrook aufgeregt miteinander diskutierten. Eine Szene, der keiner der Beteiligten allerdings große eine Bedeutung zuschreiben wollte.

"Ihr solltet da nicht zu sehr reintauchen", erklärte Westbrook angesprchen auf die Diskussion zwischen den beiden Freunden. "Es gibt nichts, was irgendjemand auf dieser Welt oder in den Medien machen kann, das zwischen uns gerät. Wir haben (die gemeinsame Beziehung, Anm. d. Red.) schon so lange."

Auch Harden selbst ging nicht näher auf die Szene ein, stattdessen fand er lobende Worte für das Rockets-Debüt seines Kollegen: "Jeder hat es heute Abend gesehen. Er ist ein ganz anderes Tier auf dem Court." Die Niederlage ginge dagegen auf seine Kappe. "Ich war nicht aggressiv genug."

Bucks schlagen Rockets auch ohne Giannis Antetokounmpo

Besonders in Hälfte zwei, in der Harden nur magere 4 Pünktchen bei 0 von 7 aus dem Feld auflegte. Westbrook dagegen stemmte sich mit 16 seiner 24 Zähler im Schlussabschnitt gegen die drohende Niederlage. Doch selbst als Antetokounmpo 5:18 Minuten vor dem Ende ausfoulte, konnten die Rockets das Spiel nicht mehr drehen.

"Es geht nicht um unsere Offense. Wenn wir verlieren, dann liegt das an unserer Defense", sagte Westbrook. "Darauf fokussieren wir uns und da liegt unser Stolz. Wir müssen einen besseren Job machen, das geht bei mir selbst los."

Ohne Giannis sprangen bei den Bucks Khris Middleton, Brook Lopez, Ersan Ilyasova und Matthews mit wichtigen Treffern in der Crunchtime in die Bresche. Milwaukees Wurfquote im letzten Durchgang? 57,1 Prozent! Die Rockets trafen dagegen trotz RW0 im vierten Viertel nur noch 22,7 Prozent aus dem Feld und nur 2 von 16 Dreier.

NBA: Die Over/Under-Tipps der SPOX-Redaktion für alle 30 Teams © getty 1/31 Heute Nacht geht es endlich wieder los! Zu diesem Anlass präsentieren wir euch die Over/Under-Linien für Siege aller Teams und wagen selbst Prognosen, welches Team drunter oder drüber geht. © getty 2/31 ATLANTA HAWKS - Over/Under: 34 Siege - SPOX-Tipp: Ganz enges Ding, wir sagen Under, da es defensiv zu viele Zweifel gibt. © getty 3/31 BOSTON CELTICS - Over/Under: 50 Siege - SPOX-Tipp: Under! Wie wichtig Al Horford war, wird sich bald zeigen. Es braucht aber auch keine 50 Siege für den Heimvorteil. © getty 4/31 BROOKLYN NETS - Over/Under: 43 Siege - SPOX-Tipp: Over! Klar, Durant fehlt extrem auf dem Flügel, aber Brooklyn ist weiter jung und entwicklungsfähig. Wir vertrauen Kyrie und gehen drüber. © getty 5/31 CHARLOTTE HORNETS - Over/Under: 23 Siege - SPOX-Tipp: Under! 23 Siege sind nicht viel, aber mehr werden die Hornets auch nicht zusammenkratzen können. © getty 6/31 CHICAGO BULLS - Over/Under: 33,5 Siege - SPOX-Tipp: Over! Die Bulls haben sich sinnvoll verstärkt, bisher blieb man von Verletzungen verschont. Das war in den vergangenen beiden Jahren nicht der Fall. © getty 7/31 CLEVELAND CAVALIERS - Over/Under: 24 Siege - SPOX-Tipp: Under! Ein Trade für Kevin Love hin oder her. Dieses Team wird sich mit Charlotte um die schlechteste Bilanz im Osten prügeln. © getty 8/31 DALLAS MAVERICKS - Over/Under: 42 Siege - SPOX-Tipp: Under! Doncic und Porzingis in Ehren, aber der Westen ist dann doch noch eine Stufe zu hart für die Texaner. © getty 9/31 DENVER NUGGETS - Over/Under: 52,5 Siege - SPOX-Tipp: Over! Als einziges Spitzenteam im Westen sind die Nuggets eingespielt. Die 54 Siege aus der Vorsaison werden wiederholt. © getty 10/31 DETROIT PISTONS - Over/Under: 38 Siege - SPOX-Tipp: Under! Bekommen die Pistons noch einmal 75 Spiele von Blake Griffin? Wir haben Zweifel. © getty 11/31 GOLDEN STATE WARRIORS - Over/Under: 47,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Es bräuchte schon einen Stephen Curry in MVP-Form für 82 Spiele. Hintertürchen: Klay Thompson kommt früher als gedacht zurück. © getty 12/31 HOUSTON ROCKETS - Over/Under: 54 Siege - SPOX-Tipp: Under, aber nur ganz knapp. Die Rockets werden auch mit Westbrook über 50 Spiele gewinnen. © getty 13/31 INDIANA PACERS - Over/Under: 46,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Wann kommt der verletzte Victor Oladipo zurück und wie harmonieren Sabonis und Turner im Frontcourt? Das Team ist tief, aber es könnte Qualität in der Spitze fehlen. © getty 14/31 L.A. CLIPPERS - Over/Under: 52,5 Siege - SPOX-Tipp: Over! Bei den Clippers nimmt keiner die Regular Season wirklich ernst, trotzdem wird die Latte leicht übersprungen werden. © getty 15/31 LOS ANGELES LAKERS - Over/Under: 50 Siege - SPOX-Tipp: Over! LeBron und Davis garantieren 50 Siege, so einfach ist das. © getty 16/31 MEMPHIS GRIZZLIES - Over/Under: 27,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Diese Linie überrascht dann doch und sollte eine der klareren Wetten sein. © getty 17/31 MIAMI HEAT - Over/Under: 45 Siege - SPOX-Tipp: Over! Die Heat sind ein kleines Rätsel, in Jimmy Butler haben sie aber endlich einen Spieler für die entscheidenden Momente. Der Heimvorteil im Osten winkt. © getty 18/31 MILWAUKEE BUCKS - Over/Under: 57,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Die Bucks werden wieder der Top-Seed im Osten sein, wenn auch nicht mit 60 Siegen wie im Vorjahr. © getty 19/31 MINNESOTA TIMBERWOLVES - Over/Under: 35,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Armer KAT, aber Minnesota steht weiterhin für graues NBA-Mittelmaß. © getty 20/31 NEW ORLEANS PELICANS - Over/Under: 35,5 Siege - SPOX-Tipp: Ganz knifflig, wir nehmen over. Vor einigen Wochen stand hier noch 40+ Siege, aber 36 sollten mit einem irgendwann halbwegs fitten Zion Williamson machbar sein. © getty 21/31 NEW YORK KNICKS - Over/Under: 27 Siege - SPOX-Tipp: Under! Die Knicks sind weiter kein gutes Basketball-Team. © getty 22/31 OKLAHOMA CITY THUNDER - Over/Under: 32,5 Siege - SPOX-Tipp: Over! Die Gefahr von Trades ist in OKC besonders groß, aber 33 Siege sollten machbar sein. Vor allem bis zur Trade-Deadline werden die Thunder noch in Playoff-Nähe sein, das reicht. © getty 23/31 ORLANDO MAGIC - Over/Under: 43,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Playoffs? Ja! 44 Siege? Nein. © getty 24/31 PHILADELPHIA 76ERS - Over/Under: 53,5 Siege - SPOX-Tipp: Over! Phillys Defense dürfte genug Spiele gewinnen, dass dies zu Platz zwei im Osten und rund 55 Siegen reicht. © getty 25/31 PHOENIX SUNS - Over/Under: 29,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Das sind über 10 Siege mehr als im Vorjahr. So viel sind auch Rubio, Saric und Baynes nicht wert. © getty 26/31 PORTLAND TRAIL BLAZERS - Over/Under: 46,5 Siege - SPOX-Tipp: Over! Vergangene Saison waren es noch 53 Siege, selbst wenn es dieses Jahr weniger sind, werden es mehr als 46,5 sein. © getty 27/31 SACRAMENTO KINGS - Over/Under: 39,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Es wird wieder nichts mit den Playoffs für die Kings. Man wird lange mitspielen, am Ende aber wieder abschenken, weshalb keine 40 Siege erreicht werden. © getty 28/31 SAN ANTONIO SPURS - Over/Under: 46,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Am Ende werden uns die Spurs wieder überraschen, aber irgendwann reißt jede Playoff-Serie. Die Spurs könnten dieses Jahr dran sein. © getty 29/31 TORONTO RAPTORS - Over/Under: 46 Siege - SPOX-Tipp: Over! Unterschätze niemals das Herz eines Champions. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. © getty 30/31 UTAH JAZZ - Over/Under: 53,5 Siege - SPOX-Tipp: Under! Noch so eine enge Kiste. Wir sagen, das reicht knapp nicht, weil sich das Team mit Mike Conley, Bojan Bogdanovic und Co. noch einspielen muss. © getty 31/31 WASHINGTON WIZARDS - Over/Under: 27 Siege - SPOX-Tipp: Under! Auch wenn Beal die komplette Saison bleibt, reicht die Qualität einfach nicht.

Houston Rockets: Coach Mike D'Antoni unbesorgt

Der erste große Test der neuen Saison gegen einen Titelanwärter aus der Eastern Conference ging damit verloren. Das Zusammenspiel zwischen Harden und Westbrook zeigte noch eine Menge Verbesserungspotenzial.

"Ich mache mir wegen den beiden keine Sorgen", beruhigte jedoch Head Coach Mike D'Antoni, der kurz nach der Partie bereits wieder zu Scherzen aufgelegt war: "Es ist traurig zu sagen, aber wir werden dieses Jahr nicht 82 Spiele gewinnen. Jetzt haben wir noch eine Chance auf 81." Genug Möglichkeiten für Harden und Westbrook, die gewünschte Harmonie auch auf dem Parkett zu finden.