NBA: Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers heute live im TV und Livestream

Teil zwei der NBA Global Games in China: Die Brooklyn Nets treffen am heutigen Samstag in Shenzhen auf die Los Angeles Lakers um die Superstars LeBron James und Anthony Davis. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers: Wann und wo findet das Spiel statt?

Bereits am Donnerstag trafen die beiden Teams in Shanghai im Rahmen der Global Games aufeinander, am heutigen Samstag kommt es zum zweiten Duell zwischen den Brooklyn Nets und den Los Angeles Lakers in China.

Austragungsort ist heute die Shenzhen Dayun Arena in Shenzhen, die Platz für 18.000 Fans bietet. Tip-Off ist um 13.30 Uhr deutscher Zeit.

Brooklyn Nets gegen Los Angeles Lakers heute live im TV und Livestream

Zwar ist Nets vs. Lakers nicht im Free-TV zu sehen, dafür hat sich aber DAZN die Übertragungsrechte an der Partie gesichert. Der Sportstreaming-Dienst zeigt die Partie live und exklusiv, los geht es pünktlich um 13.30 Uhr mit folgendem Team an den Mikrofonen:

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Dre Voigt

Im Anschluss an die Preseason zeigt DAZN wie auch in den vergangenen Jahren ein umfangreiches NBA-Programm in der regulären Saison und in den Playoffs - insgesamt sind über 200 Spiele aus der besten Basketballliga der Welt auf DAZN zu sehen!

Im Anschluss an die Preseason zeigt DAZN wie auch in den vergangenen Jahren ein umfangreiches NBA-Programm in der regulären Saison und in den Playoffs - insgesamt sind über 200 Spiele aus der besten Basketballliga der Welt auf DAZN zu sehen!

Neben der Übertragung auf DAZN könnt Ihr die Partie auch mit dem NBA League Pass verfolgen. Dort seht Ihr auch alle weiteren Partien der Preseason.

Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers: Nets gewinnen Auftakt in China

Am Donnerstag war lange Zeit unklar, ob die beiden Spiele zwischen den Nets und Lakers in China überhaupt stattfinden werden. Ein Pro-Hongkong-Tweet von Rockets-GM Daryl Morey hatte eine handfeste Krise zwischen der NBA und China ausgelöst.

Zwar wurde das erste Duell letztlich ausgetragen, allerdings gab es keinerlei Medientermine der Spieler und Coaches, auch nach dem Spiel wurde nicht gesprochen. Genauso wird es wohl auch heute ablaufen.

Sportlich gesehen behielten die Nets im ersten Spiel knapp die Oberhand. Brooklyn gewann in einer engen Partie mit 114:111 - und das, obwohl sich Kyrie Irving bereits nach einer Minute im Gesicht verletzte. Ob und wie lange der neue Point Guard der Nets ausfällt, ist derzeit noch ungewiss.

Dafür bekamen die chinesischen Fans einen guten Auftritt von LeBron James geboten. Der Superstar der Lakers kam auf 20 Punkte und 6 Rebounds in 25 Minuten, Anthony Davis steuerte 16 Zähler sowie 5 Assists bei. Dennoch reichte es nicht zum Sieg. Nun will das Traditionsfranchise aus der Stadt der Engel zum Abschluss der Global Games in China die Niederlage wieder wett machen.

NBA, Saisonauftakt: Wann starten die Lakers und Nets in die Saison?

Nach der Partie in China stehen für beide Teams noch mehrere Preseason-Spiele auf dem Programm, bevor in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober (deutscher Zeit) die reguläre Saison 2019/20 beginnt. Die Lakers sind direkt am ersten Spieltag aktiv, die Nets starten am zweiten Spieltag.