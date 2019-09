Team USA News - Manager Jerry Colangelo mit klarer Ansage: "Man wird sich daran erinnern"

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Basketball-WM hat USA Basketball Managing Director Jerry Colangelo eine klare Ansage in Richtung der NBA-Stars, die Team USA abgesagt haben, abgegeben.

"Ich kann nur sagen, dass man sich daran erinnern wird, von wem man dachte, dass man mit ihm in die Schlacht ziehen wird, und wer dann nicht aufgekreuzt ist", sagte Colangelo am Donnerstag, nachdem Team USA auch das Platzierungsspiel gegen Serbien verlor.

"Die Spieler haben alles getan, was sie konnten. Aber wir sind mit höheren Erwartungen, was den Kader angeht, in das Turnier gegangen", nahm Colangelo die Mannschaft in Schutz. "So wie wir es erhofft und erwartet haben, ist es jedoch nicht eingetreten. Das war für mich eine große Enttäuschung."

Im Vorfeld der WM in China kam es zu Absagen an Team USA von zahlreichen NBA-Stars wie James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard und vielen weiteren prominenten Namen. "Niemand konnte die Absagen vorhersagen", so Colangelo,

Dies könnte den Aussagen Colangelos zufolge nun auch Auswirkungen auf den Kader von Team USA haben, der bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio antreten wird. Auch dann wird wieder Coach Gregg Popovich an der Seitenlinie stehen. "Ich habe ihm gesagt, dass ich mich schlecht für ihn fühle, denn ich wollte, dass er eine Chance hat, die Goldmedaille bei der WM zu gewinnen. Aber es sollte in diesem Wettbewerb einfach nicht sein."