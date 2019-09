NBA-News: Markelle Fultz wird wohl die Vorbereitung bei den Orlando Magic bestreiten

Markelle Fultz wurde im Februar von den Philadelphia 76ers zu den Orlando Magic getradet, machte dort aufgrund seiner mysteriösen Schulterverletzung aber noch kein Spiel. Die Magic gehen nun aber davon aus, dass Fultz die Vorbereitung komplett mitmachen kann. Ob er aber spielen wird, ist weiterhin unklar.

"Wir werden geduldig sein", erklärte Jeff Weltman, President of Basketball Operations in Orlando, zu Tim Reynolds von der AP. "Wir werden keinen Termin nennen oder ihn unnötig unter Druck setzen. Er hat ein Jahr kein Basketball gespielte und überhaupt erst 33 NBA-Spiele gemacht. Wir werden die Entwicklung abwarten."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch Fultz selbst gab an, dass er sich besser fühle. Inwieweit ihn das diagnostizierte Thoracic Outlet Syndrome noch behindere, verriet er aber nicht. Dennoch soll Fultz die komplette Vorbereitung mitmachen. Ob der frühere No.1-Pick auch in Spielen auflaufen wird, ist aber noch weiter unklar.

Die momentan schlechtesten Verträge der NBA: Darf es noch ein bisschen mehr sein? © getty 1/21 Wo es Schnäppchen gibt, muss es auch das genaue Gegenteil geben. Welche Teams haben aktuell die schlechtesten Verträge der NBA auf der Gehaltsliste stehen? SPOX macht den Check. © getty 2/21 Wichtig zu erwähnen: Es handelt sich hier nicht um Kritik an den Spielern, sondern ihren Verträgen. Verletzungen, Alter und einige weitere Umstände liegen nicht in der Kontrolle der Akteure. © getty 3/21 Auch ist ein Spieler nicht "schlecht", nur weil er hier auftaucht. Auf der Liste stehen im Gegenteil sogar mehrere All-Stars, bei denen eher der zukünftige Wert oder Verletzungen problematisch erscheinen. © getty 4/21 Regel Nr.1: Auslaufende Verträge zählen nicht, da sie im Normalfall tradebar sind und das Ende naht. Deswegen verzichten wir auf einige Klassiker von 2016 wie Timofey Mozgov, Chandler Parsons oder Hassan Whiteside. © getty 5/21 Okay, eine kurze Widmung: Parsons verdient in diesem Jahr noch 25 Mio., Whiteside 27. Mozgov und Joakim Noah wurden per Stretch-Provision entlassen und kassieren noch bis 2022 mehrere Millionen im Jahr. Weiter im Text. © getty 6/21 Regel Nr.2: Laufzeit ist wichtig! Lieber ein Jahr lang viel zu viel bezahlen als drei Jahre etwas zu viel, im Normalfall zumindest. Und nun zur Top 15 … © getty 7/21 Platz 15: James Johnson (Miami Heat): Vertrag noch zwei Jahre, 31 Mio. Dollar. © getty 8/21 Platz 14: Markelle Fultz (Orlando Magic): Vertrag noch zwei Jahre, 22 Mio. Dollar. © getty 9/21 Platz 13: Ricky Rubio (Phoenix Suns): Vertrag noch drei Jahre, 51 Mio. Dollar. © getty 10/21 Platz 12: Harrison Barnes (Sacramento Kings): Vertrag noch vier Jahre, 85 Mio. Dollar. © getty 11/21 Platz 11: Cristiano Felicio (Chicago Bulls): Vertrag noch zwei Jahre, 16 Mio. Dollar. © getty 12/21 Platz 10: Dion Waiters (Miami Heat): Vertrag noch zwei Jahre, 25 Mio. Dollar. © getty 13/21 Platz 9: Gordon Hayward (Boston Celtics): Vertrag noch zwei Jahre, 67 Mio. Dollar (Option über 34,2 Mio. im letzten Jahr). © getty 14/21 Platz 8: Gorgui Dieng (Minnesota Timberwolves): Vertrag noch zwei Jahre, 34 Mio. Dollar. © getty 15/21 Platz 7: Nicolas Batum (Charlotte Hornets): Vertrag noch zwei Jahre, 52,7 Mio. Dollar (Option über 27,1 Mio. im letzten Jahr). © getty 16/21 Platz 6: Terry Rozier (Charlotte Hornets): Vertrag noch drei Jahre, 56,7 Mio. Dollar. © getty 17/21 Platz 5: Kevin Love (Cleveland Cavaliers): Vertrag noch vier Jahre, 120 Mio. Dollar. © getty 18/21 Platz 4: Russell Westbrook (Houston Rockets): Vertrag noch vier Jahre, 171 Mio. Dollar (Option über 47,1 Mio. im letzten Jahr). © getty 19/21 Platz 3: Chris Paul (OKC Thunder): Vertrag noch drei Jahre, 124 Mio. Dollar (Option über 44,2 Mio. im letzten Jahr). © getty 20/21 Platz 2: Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves): Vertrag noch vier Jahre, 122 Mio. Dollar. © getty 21/21 Platz 1: John Wall (Washington Wizards): Vertrag noch vier Jahre, 171 Mio. Dollar (Option über 47,4 Mio. im letzten Jahr).

Fultz spielte zuletzt im November 2018 in der NBA

Es herrscht also weiter eine gewisse Unklarheit und eine damit einhergehende Skepsis rund um Fultz, auch wenn dieser sich weiter selbstbewusst gibt. "Ich war nicht ohne Grund der Top-Pick", so Fultz. "Ich weiß, dass ich hart arbeite und weiß, was ich auf dem Feld kann. Alles andere ist nicht wichtig."

Seit dem Draft 2017 absolvierte Fultz gerade einmal 33 Spiele für die Philadelphia 76ers, wovon er in 15 startete. In durchschnittlich 20,6 Minuten legte der Guard 7,7 Punkte und 3,1 Rebounds auf. Sein letztes Spiel absolvierte Fultz am 19. November 2018, bevor er von dessen Agenten Raymond Brothers aus dem Spielbetrieb genommen und wenig später das seltene Thoracic Outlet Syndrome diagnostiziert wurde.